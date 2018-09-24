Электрификация вместо солярки: Porsche объявила бойкот дизелям

Электрификация вместо солярки: Porsche объявила бойкот дизелям

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Эхо дизельгейта не прошло бесследно для фирмы Porsche: сегодня она объявила о том, что больше не будет выпускать дизельных автомобилей. Официальная причина: их плохо покупают…

Летом прошлого года Минтранс Германии запретил фирме Porsche продавать дизельные кроссоверы Cayenne, как несоответствующие заявленным экологическим характеристикам (их сертифицировали с помощью обманного алгоритма работы управляющей электроники). С тех пор немецкие СМИ со ссылкой на осведомленные источники чуть ли не ежемесячно сообщали, что дизельных Porsche больше не будет вообще и никогда. Сегодня этим слухам положила конец сама фирма Porsche, полностью их подтвердив. Отныне дизель для Porsche – дело закрытое, преданье старины глубокой. Владельцам находящихся в эксплуатации дизельных Porsche, однако, дилерами будет оказываться всесторонняя поддержка до тех пор, пока это будет необходимо.

Porsche Cayenne S Diesel

Porsche Cayenne S Diesel

В официальном пресс-релизе о завершении эпохи дизелей в истории Porsche говорится, что спрос на дизельные модели падает, и что в прошлом году на их долю пришлось всего 12% продаж компании. Любопытно, что в России, на которую власть германского Минтранса не распространяется, дизельные Porsche прекрасно продавались вплоть до августа этого года: за первые восемь месяцев 2018-го из 1369 реализованных в нашей стране кроссоверов Cayenne 464 были именно с двигателями, работающими на солярке, а в статистике продаж Маканов дизельных версий оказалось 172 из 1001. Ну в общем спрос есть, и если бы у семейства Panamera в нашей стране были дизельные модификации, их тоже охотно бы брали.

Porsche Macan S Diesel

Porsche Macan S Diesel

В премиум-сегменте российского авторынка вообще традиционно сильна роль дизелей, а какие-то там проблемы с чистотой выхлопа нашему потребителю до лампочки: мотор работает, тянет отлично, «кушает» мало – чего еще надо?

В Европе спрос на дизеля действительно начал падать с 2012 года, когда их стали активно вытеснять бензиновые даунсайзинговые моторы, но в 2015 году дизельгейт (преследование концерна VW за шулерское программное обеспечение в двигателях TDI) придал им, так сказать, дополнительное ускорение. Благодаря настойчивому педалированию «зеленого» дискурса со стороны властей и шельмованию двигателей с воспламенением от сжатия профильными общественными организациями (например DUH) кривые продаж дизельных модификаций поползли вниз не только у Porsche и прочих причастных к VW марок – досталось также Fiat, Mercedes-Benz, BMW, Opel, Peugeot, Citroen, Renault. И все же любой европеец, умеющий считать деньги, вам скажет, что для езды на дальняк ничего лучше дизеля нет и быть не может, а если автопроизводители под давлением или добровольно из соображений «кабы чего не вышло» снимают дизельные модели с продаж, то понятно, что спрос будет падать…

Porsche Panamera Diesel

Porsche Panamera Diesel

В общем, есть подозрение, что не в падающем спросе дело. По крайней мере, не только в нем – просто Porsche, возможно, не хочет больше связываться со «скользкой» дизельной темой, к тому же дизеля она использовала общекорпоративные фольксвагеновские, что не лучшим образом сказывалось на имидже. Официальная же позиция по поводу дизелей, озвученная главной Porsche Оливером Блюме, такова:

«Porsche не демонизирует дизели. Они были и остаются важной частью мирового моторостроения. Однако мы, как фирма-производитель спорткаров, для которой дизель всегда играл второстепенную роль, приняли решение отказаться от этого типа двигателей в будущем».

Вместо дизелей Porsche предложит своим клиентам автомобили с гибридными (бензо-электрическими) и полностью электрическими силовыми установками. Первым электромобилем марки станет Taycan – своеобразный ответ Porsche на Tesla Model S.

Taycan выйдет на мировой рынок уже в следующем году, а к 2025 году Porsche рассчитывает, что каждый второй ее проданный спорткар будет снабжен гибридной или электрической силовой установкой. Для российских же любителей кроссоверов Porsche отказ от дизелей, безусловно, станет печальной новостью и, возможно, заставит переметнуться к конкурентам, у которых дизельные машины пока есть.

Теги: Авторынок , дизель , дизельгейт , Порше , Cayenne , Macan , Panamera , Porsche
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