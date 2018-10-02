Новинки Парижского шоу предназначены, прежде всего, для европейских покупателей, однако в этом году во французской столице представят немало автомобилей, которые доберутся и до нашего рынка. В их числе – необычный «паркетник» DS 3 Crossback, рестайлинговый кроссовер Suzuki Vitara, совершенно новые Mercedes-Benz GLE, Audi Q3 и Suzuki Jimny. Подробности и «живые» фотографии – в репортаже Kolesa.ru.
Buick Wildcat 1969 года: стоит ли покупать идеальный масл-кар по цене Ford Focus?
Миллион с четвертью в наши дни – сумма порой больше расстраивающая, чем ободряющая. Что купить за эти деньги? К этой отметке уже вплотную подобрались «бюджетные седаны» вроде Kia Rio и Skoda Rapid, а иные модели С-класса…
Выходить по одному: грузовики, внедорожники и микроавтобусы советской милиции
Сейчас не все вспомнят, на чём ездили советские милиционеры. В лучшем случае в голове возникнут мутные образы “воронка”, автобуса Глеба Жеглова и мотоцикла, на которым милиционер гонялся за Юрием Деточкиным. На самом…
Как получить медсправку на водительские права?
Получение новых прав, открытие новой категории, замена прав в связи с истечением срока действия и некоторые другие процедуры требуют прохождения медицинского обследования и получения соответствующей справки. Где и как ее…
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП
Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт…
Hyundai Tucson JM с пробегом: текущий бензобак и салон, где всё ломается
Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят…
Cadillac CTS II с пробегом: коробки от грузовика и моторы от лукавого
CTS второго поколения ― машина на любителя. Не каждый готов посвятить жизнь поиску запчастей на американских сайтах и отваливать за них приличные деньги, получая в ответ лишь осознание эксклюзивности своего автомобиля.…
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora
Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8
Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8
С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей
Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?
Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу
Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов
Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы
Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА
В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной
Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»
Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?
Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…
Апельсинки от осинки: тест-драйв Lada Vesta Sport
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот