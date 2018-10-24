Китайская марка Zotye планирует существенно расширить модельный ряд в России, в том числе за счёт скандально известного кроссовера SR9, очень напоминающего Porsche Macan. У дилеров он появится в конце 2019 года.

В Китае Zotye SR9, несмотря на все попытки казаться Porsche, что называется, не пошел: в прошлом году продано 23,5 тысячи экземпляров, а с января по август 2018-го – менее восьми тысяч. Производитель пытался оживить продажи с помощью различных спецверсий – розовой гламурной с зонтиком, усыпанном «драгоценными камнями», и брутальной в стиле роботов-трансформеров, но не вышло. Теперь вся надежда на рестайлинг, после которого SR9 будет чуть менее похож на Porsche и перестанет быть героем анекдотов, имевших место том числе в реальной жизни.

Помнится, китайские СМИ раструбили грустную историю о том, как молодого и ещё не сильно преуспевшего китайца бросила девушка после того, как он прокатил её на Zotye SR9 и наврал, что это Porsche Macan. Девушка выложила фото в интернет, а лучшие подруги ту же спалили парня – мол, никакой это не Porsche, а «нашемарка», так что парень твой нищеброд.

В Китае Zotye SR9 стоит на порядок дешевле Макана, а в России, как выяснилось в ходе нашего интервью с заместителем генерального директора «Зоти Мотор Рус» Александром Гнездюком, ценник улетит за отметку в 1,5 млн рублей. Тем не менее интерес к этой модели в России есть, она выглядит «дорого-богато» за свои деньги, и желающие купить такой «Порше» обязательно найдутся, ведь оригинальный Macan, согласно данным нашего каталога новых автомобилей, стоит не менее 3,2 млн рублей.

Вероятно, к нам привезут уже обновлённый Zotye SR9, технические характеристики которого пока не объявлены. Сейчас дорестайлинговый кроссовер предлагается в Китае с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП либо с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – исключительно передний.

Александр Гнездюк заявил, что глубокая локализация Zotye SR9 на белорусском заводе «Юнисон» не планируется – модель будут собирать отверточным способом, так спрос ожидается небольшой. Тем не менее в «Зоти Мотор Рус» считают, что такая модель в России «совершенно необходима». Полный текст интервью с Александрам Гнездюком доступен по ссылке.