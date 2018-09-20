«Паркетник» Zotye SR9 вышел на «поднебесный» рынок в 2016 году. За пределами Китая эта модель не представлена, однако кросс все же прославился на весь мир. Причина – почти полное сходство с дореформенным Porsche Macan, причем как снаружи, так и внутри. Теперь же Zotye готовится запустить в продажу обновленный SR9, его патентные изображения растиражировали местные СМИ.

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Судя по картинкам, «китаец» обзавелся иными бамперами и радиаторной решеткой. Спереди вместо «жабр», как у Macan, появились, видимо, светодиодные бумеранги дневных ходовых огней. Фары и задние фонари не тронули. В результате, Zotye SR9 стал чуть меньше похож на «немца», да и сам Porsche Macan после рестайлинга выглядит иначе, но общий силуэт и пропорции у кросса Zotye по-прежнему такие же, как у модели Порше.

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На данный момент неизвестно, есть ли изменения в моторной гамме SR9. Дореформенный «паркетник» предлагается с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (заводской индекс 4G63T) мощностью 190 л.с. (250 Нм). Двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, привод – только передний. Напомним, базовый дорестайлинговый Porsche Macan доступен с полным приводом, 252-сильным турбомотором 2.0 (370 Нм) и семиступенчатым «роботом».

В прошлом году Zotye анонсировала гибридный SR9: такому кроссу положен тот же 190-сильный двигатель 2.0, плюс на каждой оси машины установлен отдельный электромотор. Общую отдачу гибрида компания не озвучила. Кроме того, в 2016-м сообщалось о том, что SR9 может получить «турбочетверку» 1.8, мощность которой, впрочем, тоже не раскрыли. Ни гибрид, ни кросс с мотором 1.8 в продажу так и не поступили. Не исключено, что после рестайлинга линейку версий модели все же расширят.

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Посвежевший Zotye SR9 доберется до дилеров, вероятно, в следующем году. Нынешний кросс в Китае стоит от 108 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 064 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, дореформенный Porsche Macan в Поднебесной обойдется минимум в 550 000 юаней – это около 5 378 000 рублей.

Прежний SR9 стартовал неплохо: полноценные продажи начались в ноябре 2016-го и за два месяца кросс разошелся тиражом в 10 033 экземпляра. В 2017-м было реализовано 23 442 «паркетника» — это пятая строчка среди моделей Zotye (на первом месте находится T600 — 73 062 единицы). Однако гораздо более дорогой Macan расходится лучше «аналога» – 31 180 реализованных в 2017 году машин (Китай — крупнейший рынок для модели Порше). А в этом году интерес к клону «немца» и вовсе резко снизился: за восемь месяцев продано 7224 кроссовера, пик продаж пришелся на март (3149 штук), в августе же выбор на модели остановили всего 59 покупателей.