Владелица сгоревшего Lada XRAY через суд вернула его АВТОВАЗу

Гражданка из Первомайского купила Lada XRAY в кредит за 675 тысяч рублей в апреле 2018 года, а в сентябре 2019 года произошло его самовозгорание. Поскольку гарантия на автомобиль в момент происшествия ещё действовала (36 месяцев или 100 тысяч километров), то его владелица решила потребовать компенсацию у производителя. Она направила в АВТОВАЗ в общей сложности три претензии, но завод оставил их без ответа, после чего гражданка пошла искать справедливости в суд.

В ходе судебного разбирательства были проведены пожаротехническая и автотехническая экспертизы, и судья на их основе вынес решение в пользу истицы. Теперь АВТОВАЗ обязан забрать у гражданки некачественный автомобиль, вернуть уплаченные за него 675 тысяч рублей, а также выплатить неустойку, штраф за отказ в добровольном урегулировании претензии, убытки (в том чисел проценты по кредиту), компенсацию морального вреда и судебные издержки.

Полную сумму выплат пресс-служба Первомайского районного суда не называет, но, как показывает опыт аналогичных дел, вышло крепко за миллион, так что жительница Первомайского в теории сможет позволить себе иномарку. В теории, потому что решение суда в силу ещё не вступило, и АВТОВАЗ может попытаться обжаловать его в суде более высокой инстанции. Впрочем, как опять-таки показывает опыт аналогичных «пожарных дел с машинами на гарантии», дальнейшие разбирательства лишь оттягивают момент выплат и своё потребитель в итоге получает.

Добавим, что в марте XRAY стал фигурантом двух отзывных кампаний, не связанных напрямую с риском возгорания. А как показывает опыт Hyundai, объявившей на днях крупный отзыв седанов Elantra в России, установить причину пожара в комплектующих не всегда возможно.