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  • Волга-ойл поддержала одну из самых сложных гонок по офф-роуду в России – RFC Байкал

Волга-ойл поддержала одну из самых сложных гонок по офф-роуду в России – RFC Байкал

09.07.2024 25 0 0

Соревнования проходили в конце июня в Иркутской области на территории Военно-исторического музея Александра Расторгуева – ландшафт территории идеально подошел для гонок с малопроходимыми препятствиями. Участники приехали из Иркутской области, Якутска, Читы, Красноярска и Монголии.

Михаил Белов, промоутор соревнований «RFC Байкал»: «Здесь все виды рельефа, начиная от болот, косогоров, диагональных вывешиваний и горных участков. Поэтому на одной локации можно провести очень объемное мероприятие».

Сергей Куликов, болельщик, Красноярск: «Я прилетел из Красноярска, чтобы посмотреть, да! Потому что я когда-то был чемпионом Иркутской области и Восточной Сибири по внедорожному спорту. Сейчас старый стал, но не могу, болею этим! Прилетел всех повидать, насладиться, покайфовать».

Rainforest Challenge – всемирно известная и одна из самых тяжелых гонок, организуемая в Малайзии легендой мирового офф-роуда Луисом Ви. Соревнование проводится уже более 20 лет при поддержке правительства страны. Формат соревнования – небольшие по протяженности спецучастки с лимитом времени 15 минут, но требующие напряжения всех сил экипажа. Большое значение имеют мастерство пилота, мощность двигателя машины, скорость сматывания лебедки и высокая прочность внедорожника. Трассы прокладываются в джунглях по скалам, по глине и песку, по горным ручьям и рекам, с большим перепадом высот.

RFC входит в десятку самых сложных и тяжелых соревнований в мире автоспорта и считается неофициальным Чемпионатом Мира по трофи. Победители этапов RFC GS BAIKAL получают право представлять нашу страну на одном из самых сложных внедорожных соревнований планеты — RFC Grand Final Malaysia, которое проводится в декабре в Малайзии и по праву считается Чемпионатом Мира по офф-роуду. Экипажи, занявшие вторые и третьи места, получают сертификат на участие в RFC Malaysia с 50% и 30% скидкой соответственно.

Официальным партнёром и поставщиком моторных масел для серии соревнований RFC является бренд Волга-ойл  с 2023 года.

Партнёрский материал 

автоспорт

 

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