Xiaomi готовится начать официальные продажи своих машин за пределами Китая

Компания Xiaomi Automotive Technology, автомобильное подразделение китайского IT-гиганта Xiaomi, вышла на домашний рынок только в этом году, но уже начала подготовку к покорению внешних рынков, так как интерес в мире к её машинам высок, а конкуренция в Китае слишком жёсткая.

Автомобильное подразделение Xiaomi было создано в 2021 году, его дебютной моделью стал электроседан Xiaomi SU7, он вышел на китайский рынок в марте этого года. На данный момент Xiaomi SU7 за пределы Китая официально не поставляются, но сотни, если не тысячи машин ушли на экспорт по серым каналам, в том числе в Россию. Минимум один экземпляр Xiaomi SU7 выписал себе гендиректор компании Ford Джим Фарли и долгое время на нём ездил, восхищаясь его потребительскими качествами. Джима Фарли несильно смутил даже тот факт, что операционная система Xiaomi HyperOS, в которую зашиты все основные настройки электромобиля, не переведена на английский язык, но скоро в меню появятся и языковые настройки.

По данным ресурса 36kr.com, Xiaomi Automotive Technology уже начала набирать сотрудников, которые готовят её выход на внешние рынки, но на какие именно, пока неизвестно. Минувшим летом Xiaomi SU7 ездил на гастроли во Францию, основатель и гендиректор компании Xiaomi Лэй Цзюнь тогда пообещал, что до 2030 года автомобили Xiaomi выйдут на европейский рынок. Возможно, это случится и раньше, но европейский рынок — это трудный вызов с учётом введённых недавно повышенных пошлин на китайские электромобили, поэтому сначала Xiaomi, вероятно, будет осваивать более простые и доступные рынки Юго-Восточной Азии.

В Китае по состоянию на конец ноября Xiaomi реализовала 113 672 автомобиля, цель на конец года — 130 000 машин, притом что мощность собственного автозавода Xiaomi в Пекине составляет 150 000 машин в год, но уже в следующем году она будет увеличена. На данный момент Xiaomi продаёт «электрички» себе в убыток и теряет примерно 5000 долларов на каждой машине, но это запланированные траты, сделанные с расчётом на быстрое проникновение на рынок и расширение клиентской базы.

Другие китайские автопроизводители сегодня тоже сильно демпингуют, чтобы застолбить и удержать своё место на рынке. Не все выдерживают столько напряжённой конкуренции, некоторые казавшиеся успешными стартапы с яркими моделями потерпели крах. У Xiaomi, понятно дело, большой запас прочности благодаря сильно диверсифицированному бизнесу и хорошо раскрученное имя, которое не надо никому представлять — смартфоны Xiaomi известны во всём мире. В общем, значительных трудностей с выведением автомобилей Xiaomi на внешние рынки быть не должно.

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Напомним, что второй моделью Xiaomi как автопроизводителя будет электрический кроссовер Xiaomi YU7 с внешностью, слегка напоминающей Ferrari Purosangue, он появится в продаже в летом 2025 года. Третьей моделью Xiaomi, по слухам, будет семейный кроссовер с plug-in гибридной силовой установкой, его выход на рынок ожидается в 2026 году.

