Женевского автосалона больше не будет: легендарная выставка оказалась никому не нужна

Организаторы Geneva International Motor Show (GIMS) признали, что не в состоянии вернуть выставке былую привлекательность. Женевский автосалон 2024 года, проходивший с 26 февраля по 3 марта, не оправдал надежд: участников и посетителей оказалось слишком мало. Новых попыток организовать автомобильную выставку в Женеве в ближайшие годы не будет.

Женевский автосалон ведёт свою летопись с 1905 года, вплоть до пандемии COVID-19 он считался элитным и проходил каждый год, тогда как, например, международные автосалоны в Германии и Франции чередуются: германский проходит по нечётным годам, французский по чётным. До пандемии Женева была главной мировой площадкой для дебюта спорткаров и суперкаров, здесь же всегда был ворох прочих лакреши-премьер, море концептов и десятки мировых премьер массовых моделей, число посетителей стабильно переваливало за полмиллиона.

GIMS 2024

В феврале 2020 года на фоне стремительно наступавшего на мир коронавируса организаторы GIMS отменили выставку за четыре дня до её начала, когда уже были смонтированы все стенды, выкуплены десятки тысяч авиабилетов в Женеву и забронированы десятки тысяч мест в гостиницах. Отмена мероприятия стала большим ударом для туристической отрасли кантона Женева, но тогда была надежда, что скоро всё наладится. Увы, этого не случилось: в 2021, 2022 и 2023 годах Женевский автосалон не проводился. В качестве альтернативы организаторы GIMS провели в октябре прошлого Женевский автосалон в Катаре — своеобразный оксюморон, привлекший однако порядка 180 000 посетителей даже в отсутствие мировых премьер.



GIMS Qatar 2023

В Женеву выставка вернулась в этом году, но оказалась довольно унылой: из крупных автопроизводителей на неё заявились только Renault Group, SAIC и BYD, а значимых мировых премьер было, по сути, только две — обновлённый Dacia Spring и MG 3 нового поколения. Посетителей организаторы начитали 168 000, да и то только благодаря обширной исторической экспозиции и производителям разнообразной автоэкзотики. Организаторы, делая хорошую мину при плохой игре, назвали такие результаты возрождения Женевского автосалона «успешными и многообещающими», пообещали следующую выставку в 2025 году, но 31 мая выпустили лаконичное заявление, в котором объявили, что Женевский автосалон закрыт и возобновлён не будет.



GIMS 2024

Заявление было сделано от имени благотворительного фонда Comité permanent du Salon international de l’automobile, который занимался организацией выставки именно в Женеве, этот фонд подал заявление швейцарским властям о самороспуске. Тем не менее выставка продолжит работать в Катаре под управлением гендиректора GIMS Сандро Мескита, следующий автосалон GIMS Qatar состоится в ноябре 2025 года.



GIMS 2024

Официальные причины закрытия Женевского автосалона — «ситуация неопределённости в мировом автопроме, снижение привлекательности крупных автомобильных выставок в целом и сильная конкуренция со стороны организаторов автосалонов в Германии и Франции, которых поддерживают местные автопроизводители».



За период пандемии производители суперкаров и автомобильные лакшери-бренды переключили своё внимание с Женевы на Фестиваль скорости в Гудвуде (Великобритания) и автомобильную неделю в Монтерее (США, штат Калифорния), где все премьеры проходят на свежем воздухе, возвращаться в залы женевского выставочного комплекса Palexpo они, судя по всему, не хотят.

GIMS 2024

Современные автосалоны в Мюнхене, Париже, Детройте, Нью-Йорке, Чикаго и проч. — тоже далеко не то, что было раньше, премьер мало, особого ажиотажа нет, но как бизнес-проекты они пока, в отличие от Женевского автосалона, работают.



Китайские выставки в последние годы тоже находятся в нисходящем тренде, потому что местные производители де-факто перестали проводить на них премьеры: формально новинок много, но все они стоят на стендах с закрытыми дверями и без какого-либо технического описания — все подробности появляются позже, спустя дни, недели и даже месяцы на отдельных фирменных мероприятиях. Получается, что драйверами, например, последнего Пекинского автосалона, проходившего в апреле, стали зарубежные, а не китайские компании. Многие журналисты и простые посетители, поехавшие в Пекин посмотреть автомобильные новинки, почувствовали себя обманутыми.

GIMS 2024

В своём классическом виде Женевский автосалон вряд ли когда-либо возродится, но, возможно, найдутся энтузиасты, которые захотят создать в Швейцарии альтернативу Фестивалю скорости в Гудвуде и автомобильной неделе в Монтерее — денег и автолюбителей в Швейцарии по-прежнему очень много.

