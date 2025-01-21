Зимний Кубок РДС по дрифту на «Жигулях»: амбициозные новички бросают вызов именитым спортсменам

Среди хедлайнеров турнира – многократные призеры этапов Гран-При Российской Дрифт Серии и RDS Europe: Евгений Лосев, Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Сергей Кузнецов, Артем Лейтис, Антон Новиков, а также руководитель Российской Дрифт Серии, мастер спорта по автомобильному спорту Дмитрий Добровольский.
Возможности посоревноваться с ними в мастерстве управляемого заноса ждут почти три десятка амбициозных дрифтеров со всей России, подавших заявку и прошедших предварительный отбор. Пристальное внимание будет приковано к Кириллу Шолдану, феерично выигравшему и квалификацию, и парные заезды первого Зимнего Кубка РДС в «Лужниках» в 2024 году. Сможет ли Кирилл Шолдан повторить свой успех и вновь превзойти именитых пилотов Российской Дрифт Серии – одна из интриг предстоящего соревнования.
Интересный сюрприз для зрителей и участников турнира готовит компания AIMOL, при поддержке которой на Зимнем Кубке РДС выступит секретный гость, заявленный в протоколах, как Dark Driver. Эта темная лошадка пощекочет нервы соперникам и точно добавит красок предстоящим заездам. Известно, что приглашенный пилот выступит за рулем дрифтовой «копейки» ВАЗ-2101.
Соревнование примет основная, техничная конфигурация трека ЦТВС «Москва», которая потребует от спортсменов мастерства. В пятницу пройдут официальные тренировки и одиночные квалификационные заезды – они будут транслироваться в прямом эфире на платформе RDS TV. В субботу соревнование будет открыто для зрителей, которых ждут зрелищные парные заезды от ТОП-16 до финала, идеальный обзор с трибун от старта до финиша, а также возможность рассмотреть все автомобили в сервис-парке, прокатиться в дрифт-такси и посетить автограф-сессию.
На судейской вышке в ЦТВС «Москва» 24-25 января будут работать профессиональные судьи с многолетним опытом судейства и участия в соревнованиях по дрифту: Владимир Сафонов, Станислав Долгих и Михаил Давидянц.
Зимний кубок РДС, ЦТВС «Москва»:
24 января, пятница
- 09:00 – 11:30 – тренировки
- 12:30 – 16:30 – квалификационные заезды
25 января, суббота (день открыт для зрителей)
- 10:00 – 11:00 – парные тренировки
- 11:20 – 13:00 – парные заезды ТОП-16
- 13:15 – 13:45 – автограф-сессия
- 14:00 – 15:45 – парные заезды ТОП-8, финал
- 16:00 – церемония награждения
Продажа билетов на субботу, 25 января, открыта на сайте мероприятия. Прямая трансляция соревнования будет доступна оба дня на платформе RDS TV и других онлайн-площадках Российской Дрифт Серии.
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