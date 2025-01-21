Зимний Кубок РДС по дрифту на «Жигулях»: амбициозные новички бросают вызов именитым спортсменам

Зимний кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва» в Печатниках. Формат турнира уникальный – известные пилоты чемпионатов Российской Дрифт Серии встретятся в стартовом створе с амбициозными новичками, готовыми бросить им вызов. Все участники будут выступать на самых народных автомобилях – подготовленных для дрифта классических «Жигулях».

Среди хедлайнеров турнира – многократные призеры этапов Гран-При Российской Дрифт Серии и RDS Europe: Евгений Лосев, Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Сергей Кузнецов, Артем Лейтис, Антон Новиков, а также руководитель Российской Дрифт Серии, мастер спорта по автомобильному спорту Дмитрий Добровольский.

Возможности посоревноваться с ними в мастерстве управляемого заноса ждут почти три десятка амбициозных дрифтеров со всей России, подавших заявку и прошедших предварительный отбор. Пристальное внимание будет приковано к Кириллу Шолдану, феерично выигравшему и квалификацию, и парные заезды первого Зимнего Кубка РДС в «Лужниках» в 2024 году. Сможет ли Кирилл Шолдан повторить свой успех и вновь превзойти именитых пилотов Российской Дрифт Серии – одна из интриг предстоящего соревнования.

Интересный сюрприз для зрителей и участников турнира готовит компания AIMOL, при поддержке которой на Зимнем Кубке РДС выступит секретный гость, заявленный в протоколах, как Dark Driver. Эта темная лошадка пощекочет нервы соперникам и точно добавит красок предстоящим заездам. Известно, что приглашенный пилот выступит за рулем дрифтовой «копейки» ВАЗ-2101.

Соревнование примет основная, техничная конфигурация трека ЦТВС «Москва», которая потребует от спортсменов мастерства. В пятницу пройдут официальные тренировки и одиночные квалификационные заезды – они будут транслироваться в прямом эфире на платформе RDS TV. В субботу соревнование будет открыто для зрителей, которых ждут зрелищные парные заезды от ТОП-16 до финала, идеальный обзор с трибун от старта до финиша, а также возможность рассмотреть все автомобили в сервис-парке, прокатиться в дрифт-такси и посетить автограф-сессию.

На судейской вышке в ЦТВС «Москва» 24-25 января будут работать профессиональные судьи с многолетним опытом судейства и участия в соревнованиях по дрифту: Владимир Сафонов, Станислав Долгих и Михаил Давидянц.

Зимний кубок РДС, ЦТВС «Москва»:

24 января, пятница

09:00 – 11:30 – тренировки

12:30 – 16:30 – квалификационные заезды

25 января, суббота (день открыт для зрителей)

10:00 – 11:00 – парные тренировки

11:20 – 13:00 – парные заезды ТОП-16

13:15 – 13:45 – автограф-сессия

14:00 – 15:45 – парные заезды ТОП-8, финал

16:00 – церемония награждения

Продажа билетов на субботу, 25 января, открыта на сайте мероприятия. Прямая трансляция соревнования будет доступна оба дня на платформе RDS TV и других онлайн-площадках Российской Дрифт Серии.

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