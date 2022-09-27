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Chery Tiggo 4 Pro: легкий макияж, минус один мотор и вариатор вместо робота

27.09.2022 100 0 0

После нескольких переносов в России стартовали продажи обновленного переднеприводного Tiggo 4 Pro. Снаружи изменений почти не заметно, в агрегатном плане замена всего одна. Адекватно ли подорожание с учетом появления новых опций?

 

Так уж повелось у Chery: модели обновляются постоянно, а индексы, внешность и интерьер на китайском и российском рынках часто не совпадают. Вот и с «четверкой» такая же история. Это у нас новинка вышла как Tiggo 4 Pro, а в Китае она Tiggo 5x. В России до сих пор продавалась версия 2019 модельного года, а теперь до нас добралась машина 2022 модельного года, минуя промежуточное обновление в 2020-м. Сложный путь.

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Стилистика кузова и салона Tiggo 4 Pro отныне копирует старший Tiggo 7 Pro. Логичный ход: покупателям бюджетных моделей приятно, что внешне они похожи на более дорогие. Экстерьер освежили видоизмененными ходовыми огнями и задними фонарями. Но все же задает тон заметно выросшая решетка радиатора с модным «пиксельным» узором. Получилось удачно: поменяли всего несколько элементов (даже меньше, чем при иных обновлениях), однако паркетник стал выглядеть гораздо современнее.

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Несколько шагов в роскошь

На обычной «четверке», пускай и в одной комплектации, был двухлитровый атмосферник мощностью 122 л.с. Такого в Китае нет уже давно, и на Pro-версии его тоже упразднили. Теперь у нас, как и в Поднебесной, доступен только мотор 1,5 в безнаддувной и турбированной версиях. Причем оба дефорсированы и в России выдают 113 и 147 сил вместо изначальных 116 и 156 соответственно. Для «турбы» снижение мощности объяснимо: уменьшение отдачи позволило перейти в более низкий налоговый диапазон. А вот зачем было лишать атмосферник трех «лошадей» – загадка.

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Больше отличий у старой и дореформенной машин в топовом исполнении. Во-первых, больше нет «богатых» 18-дюймовых колес. Теперь максимум семнадцатые. Компенсировать это призван «спортивный» декор. Верхняя комплектация сменила название с Cosmo на Style, обзавелась красными акцентами на кузове и красными же тормозными суппортами. Только не ждите, что за последними скрывается нечто действительно спортивное: механизмы точно такие же, как и на всех остальных версиях.

Не было прежде светодиодных фар. Теперь они доступны для обоих двигателей. Светят достойно и ближним, и дальним. Вот только по функционалу оптика осталась максимально простой. Омывателя, автокорректора, автоматики переключения режимов и даже противотуманок (полезная на российских дорогах опция для подсветки обочин и темных дворов) не предусмотрено.

Во всех версиях отныне доступен бесключевой доступ, и работает он прекрасно. Вам достаточно просто положить ключ в карман и отойти от машины – двери запрутся автоматически. И наоборот: подходишь, и замки разблокируются. Обустраиваясь на водительском месте, отмечаю еще одно полезное нововведение. Руль стал регулироваться не только по углу наклона, но и по вылету. За это отдельное спасибо: при неидеальном профиле сиденья с традиционно по-китайски короткой подушкой каждая дополнительная настройка в радость. 

Блок управления микроклиматом отныне полностью сенсорный. Система неплохо работает в автоматическом режиме, но насладиться этим смогут покупатели только двух самых дорогих исполнений. Медиаэкран прибавил в качестве картинки и диагонали (было 9 дюймов, стало 10,25). Вся персонализация комбинации приборов заключается в возможности поменять цвет на красный. Вместо одной камеры заднего вида появилась система кругового обзора. Традиционный селектор трансмиссии уступил место модному электронному селектору.

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Когда вариатор лучше робота

От базового мотора многого не ждите. Всё понятно по официальным характеристикам: разгон до сотни за 13,9 с на «ручке» и за 14,6 с с вариатором. Здесь ничего не поменялось с момента выхода Tiggo 4. С трансмиссией CVT мотор подружен неплохо, никакого дискомфорта в движении не доставляет. В сегодняшних реалиях можно предположить повышение интереса к версии с механической коробкой. Она дешевле, в эксплуатации заведомо надежнее, проще в обслуживании. Сейчас подобные вещи выходят на первый план.

Турбомотор знаком и по дореформенной «четверке», и по старшей модели Tiggo 7 Pro. Только «сухой» шестиступенчатый робот Getrag уступил место вариатору собственного производства Chery. На первый взгляд, это шаг назад к менее технологичной трансмиссии. Вот только преселектив отметился дерганым и не всегда логичным характером работы. С вариатором ехать приятнее: на старте есть некоторая резкость, зато потом разгон равномерный и плавный, да и недостатка тяги не чувствуется.

Самое интересное: если верить официальным характеристикам, то между машинами с разными коробками разницы нет – 190 км/ч максималки и 9,7 с с места до сотни. При этом вариатор еще и на 0,1-0,2 л/100 км экономичнее, что кажется уж совсем фантастическим. Впрочем, китайские машины с роботами специфичны: они действительно не так динамичны и экономичны, как представители других стран. Вариатор обещает быть надежным, будучи оснащенным стальным ремнем Bosch с передачей момента до 250 Н·м (в моторе на 40 Н·м меньше, так что запас прочности есть).

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На дорестайлинговых Tiggo 4 в дорогих комплектациях была независимая задняя подвеска. После обновления машину несколько упростили и оставили на корме только полузависимую подвеску со скручивающейся балкой. На ходу особой разницы нет. У «четверки» были и остались ленивые реакции на поворот руля, заметные крены и жестковатая ходовая. При таких вводных мне за несколько сотен километров теста ни разу не захотелось доводить кроссовер до предела. А раз так, то и неважно, какая там сзади схема подвески. Главное для наших дорог, что энергоемкость на высоте, пробои Tiggo 4 Pro не свойственны. А вот на грунтовке нужно поосторожнее: при заявленных 190 мм клиренса я намерил 170 мм.

В наборе оборудования появились система камер кругового обзора, USB-порт для задних пассажиров, светодиодные фары. Но вот незадача! – исчезли шторки безопасности. Теперь подушек может быть максимум четыре. В палитре стало на один яркий цвет меньше: убрали броский оранжевый колер. 

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Что почём?

Из гаммы «четвёрок» исчезла базовая комплектация за 1,7 млн рублей. Оставшиеся пять версий стоят от 2,05 млн (единственное исполнение с механической коробкой) до 2,4 млн. Подорожание сопоставимо оснащенных вариантов не превысило 100 тысяч рублей. С учетом действующих скидок купить Chery Tiggo 4 Pro сейчас можно дешевле, чем «лимитированную» Lada Vesta NG. Неплохое предложение, и вполне вероятно, последняя новинка на рынке в этом году.  

Спецификация

Двигатель / Мощность / КП1,5 113 л.с. МТ51,5 113 л.с. CVT71,5 147 л.с. CVT9
Трансмиссия
Тип трансмиссии
Механическая,
коробка передач МТ5 
Вариатор CVT18Вариатор CVT25
Базовые параметры
Длина х Ширина х Высота4318 х 1831 х 1662
Колесная база, мм2610
Колея колес (передних / задних), мм1550 /1550
Снаряженная масса, кг13501384
Полная масса, кг16841684
Объем багажника, л340 — 1100
Объем топливного бака, л51
Объем бачка омывающей жидкости, м4,6
Дорожный просвет, мм190
Размерность шин
215/65 R16
215/60 R17 
Основные
КузовНесущий кузов
ПриводПередний
Тип подвески
Передняя подвеска: независимая, типа McPherson
Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Тормозная система
Тормозные механизмы колес (передних / задних)
Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые
Тип стояночного тормозаМеханическийЭлектрический
Усилитель руля
Тип усилителя руляЭлектрическийЭлектрический
Силовой агрегат
Модель двигателяSQRE4G15CSQRE4T15C
ТипРядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределенияРядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением
Объем двигателя, см314991498
Максимальная мощность, кВт / об.мин (л.с)83 / 6150 (113 л.с.)108 / 5500 (147 л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин.138 / 4000210 / 1750-4000
Максимальная скорость, км/ч175165190
Разгон до 100 км/ч, сек13,914,69,7
Топливо
Расход топлива (город), л / 100 км9,39,49,2
Расход топлива (трасса), л / 100 км6,36,25,8
Расход топлива (смешанный), л / 100 км7,47,37,1
ТопливоАИ-92
Экологический классЕвро 5
кроссовер Китай новые авто тест-драйв

 

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