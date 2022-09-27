Так уж повелось у Chery: модели обновляются постоянно, а индексы, внешность и интерьер на китайском и российском рынках часто не совпадают. Вот и с «четверкой» такая же история. Это у нас новинка вышла как Tiggo 4 Pro, а в Китае она Tiggo 5x. В России до сих пор продавалась версия 2019 модельного года, а теперь до нас добралась машина 2022 модельного года, минуя промежуточное обновление в 2020-м. Сложный путь.
Стилистика кузова и салона Tiggo 4 Pro отныне копирует старший Tiggo 7 Pro. Логичный ход: покупателям бюджетных моделей приятно, что внешне они похожи на более дорогие. Экстерьер освежили видоизмененными ходовыми огнями и задними фонарями. Но все же задает тон заметно выросшая решетка радиатора с модным «пиксельным» узором. Получилось удачно: поменяли всего несколько элементов (даже меньше, чем при иных обновлениях), однако паркетник стал выглядеть гораздо современнее.
Несколько шагов в роскошь
На обычной «четверке», пускай и в одной комплектации, был двухлитровый атмосферник мощностью 122 л.с. Такого в Китае нет уже давно, и на Pro-версии его тоже упразднили. Теперь у нас, как и в Поднебесной, доступен только мотор 1,5 в безнаддувной и турбированной версиях. Причем оба дефорсированы и в России выдают 113 и 147 сил вместо изначальных 116 и 156 соответственно. Для «турбы» снижение мощности объяснимо: уменьшение отдачи позволило перейти в более низкий налоговый диапазон. А вот зачем было лишать атмосферник трех «лошадей» – загадка.
Больше отличий у старой и дореформенной машин в топовом исполнении. Во-первых, больше нет «богатых» 18-дюймовых колес. Теперь максимум семнадцатые. Компенсировать это призван «спортивный» декор. Верхняя комплектация сменила название с Cosmo на Style, обзавелась красными акцентами на кузове и красными же тормозными суппортами. Только не ждите, что за последними скрывается нечто действительно спортивное: механизмы точно такие же, как и на всех остальных версиях.
Не было прежде светодиодных фар. Теперь они доступны для обоих двигателей. Светят достойно и ближним, и дальним. Вот только по функционалу оптика осталась максимально простой. Омывателя, автокорректора, автоматики переключения режимов и даже противотуманок (полезная на российских дорогах опция для подсветки обочин и темных дворов) не предусмотрено.
Во всех версиях отныне доступен бесключевой доступ, и работает он прекрасно. Вам достаточно просто положить ключ в карман и отойти от машины – двери запрутся автоматически. И наоборот: подходишь, и замки разблокируются. Обустраиваясь на водительском месте, отмечаю еще одно полезное нововведение. Руль стал регулироваться не только по углу наклона, но и по вылету. За это отдельное спасибо: при неидеальном профиле сиденья с традиционно по-китайски короткой подушкой каждая дополнительная настройка в радость.
Блок управления микроклиматом отныне полностью сенсорный. Система неплохо работает в автоматическом режиме, но насладиться этим смогут покупатели только двух самых дорогих исполнений. Медиаэкран прибавил в качестве картинки и диагонали (было 9 дюймов, стало 10,25). Вся персонализация комбинации приборов заключается в возможности поменять цвет на красный. Вместо одной камеры заднего вида появилась система кругового обзора. Традиционный селектор трансмиссии уступил место модному электронному селектору.
Когда вариатор лучше робота
От базового мотора многого не ждите. Всё понятно по официальным характеристикам: разгон до сотни за 13,9 с на «ручке» и за 14,6 с с вариатором. Здесь ничего не поменялось с момента выхода Tiggo 4. С трансмиссией CVT мотор подружен неплохо, никакого дискомфорта в движении не доставляет. В сегодняшних реалиях можно предположить повышение интереса к версии с механической коробкой. Она дешевле, в эксплуатации заведомо надежнее, проще в обслуживании. Сейчас подобные вещи выходят на первый план.
Турбомотор знаком и по дореформенной «четверке», и по старшей модели Tiggo 7 Pro. Только «сухой» шестиступенчатый робот Getrag уступил место вариатору собственного производства Chery. На первый взгляд, это шаг назад к менее технологичной трансмиссии. Вот только преселектив отметился дерганым и не всегда логичным характером работы. С вариатором ехать приятнее: на старте есть некоторая резкость, зато потом разгон равномерный и плавный, да и недостатка тяги не чувствуется.
Самое интересное: если верить официальным характеристикам, то между машинами с разными коробками разницы нет – 190 км/ч максималки и 9,7 с с места до сотни. При этом вариатор еще и на 0,1-0,2 л/100 км экономичнее, что кажется уж совсем фантастическим. Впрочем, китайские машины с роботами специфичны: они действительно не так динамичны и экономичны, как представители других стран. Вариатор обещает быть надежным, будучи оснащенным стальным ремнем Bosch с передачей момента до 250 Н·м (в моторе на 40 Н·м меньше, так что запас прочности есть).
На дорестайлинговых Tiggo 4 в дорогих комплектациях была независимая задняя подвеска. После обновления машину несколько упростили и оставили на корме только полузависимую подвеску со скручивающейся балкой. На ходу особой разницы нет. У «четверки» были и остались ленивые реакции на поворот руля, заметные крены и жестковатая ходовая. При таких вводных мне за несколько сотен километров теста ни разу не захотелось доводить кроссовер до предела. А раз так, то и неважно, какая там сзади схема подвески. Главное для наших дорог, что энергоемкость на высоте, пробои Tiggo 4 Pro не свойственны. А вот на грунтовке нужно поосторожнее: при заявленных 190 мм клиренса я намерил 170 мм.
В наборе оборудования появились система камер кругового обзора, USB-порт для задних пассажиров, светодиодные фары. Но вот незадача! – исчезли шторки безопасности. Теперь подушек может быть максимум четыре. В палитре стало на один яркий цвет меньше: убрали броский оранжевый колер.
Что почём?
Из гаммы «четвёрок» исчезла базовая комплектация за 1,7 млн рублей. Оставшиеся пять версий стоят от 2,05 млн (единственное исполнение с механической коробкой) до 2,4 млн. Подорожание сопоставимо оснащенных вариантов не превысило 100 тысяч рублей. С учетом действующих скидок купить Chery Tiggo 4 Pro сейчас можно дешевле, чем «лимитированную» Lada Vesta NG. Неплохое предложение, и вполне вероятно, последняя новинка на рынке в этом году.
Спецификация
|Двигатель / Мощность / КП
|1,5 113 л.с. МТ5
|1,5 113 л.с. CVT7
|1,5 147 л.с. CVT9
|Трансмиссия
|Тип трансмиссии
Механическая,
коробка передач МТ5
|Вариатор CVT18
|Вариатор CVT25
|Базовые параметры
|Длина х Ширина х Высота
|4318 х 1831 х 1662
|Колесная база, мм
|2610
|Колея колес (передних / задних), мм
|1550 /1550
|Снаряженная масса, кг
|1350
|1384
|Полная масса, кг
|1684
|1684
|Объем багажника, л
|340 — 1100
|Объем топливного бака, л
|51
|Объем бачка омывающей жидкости, м
|4,6
|Дорожный просвет, мм
|190
|Размерность шин
215/65 R16
215/60 R17
|Основные
|Кузов
|Несущий кузов
|Привод
|Передний
|Тип подвески
Передняя подвеска: независимая, типа McPherson
Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
|Тормозная система
|Тормозные механизмы колес (передних / задних)
Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые
|Тип стояночного тормоза
|Механический
|Электрический
|Усилитель руля
|Тип усилителя руля
|Электрический
|Электрический
|Силовой агрегат
|Модель двигателя
|SQRE4G15C
|SQRE4T15C
|Тип
|Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения
|Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением
|Объем двигателя, см3
|1499
|1498
|Максимальная мощность, кВт / об.мин (л.с)
|83 / 6150 (113 л.с.)
|108 / 5500 (147 л.с.)
|Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин.
|138 / 4000
|210 / 1750-4000
|Максимальная скорость, км/ч
|175
|165
|190
|Разгон до 100 км/ч, сек
|13,9
|14,6
|9,7
|Топливо
|Расход топлива (город), л / 100 км
|9,3
|9,4
|9,2
|Расход топлива (трасса), л / 100 км
|6,3
|6,2
|5,8
|Расход топлива (смешанный), л / 100 км
|7,4
|7,3
|7,1
|Топливо
|АИ-92
|Экологический класс
|Евро 5
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