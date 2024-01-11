Об этом задумывается не каждый, но… 99% всех бескомпромиссных спорткаров вяло стареют, тоскуя в чистеньких частных гаражах с системами микроклимата, и лишь изредка выползают, не превышая скорости, на уикенд-прогулки и автофестивали. Но вот этой «четыреста тридцатой» повезло жить полной и насыщенной жизнью, регулярно разгоняя на треке свое могучее V-образное сердце до оборотов отсечки!

Владелец: Георгий Вьюнков, 35 лет, выпускник МАДИ, автоинженер, занимается организацией автомобильных ивентов.



Автомобиль: Ferrari F430 Challenge, 2007 года выпуска, среднемоторный суперкар, экземпляр из ограниченной гоночной серии в 142 машины, приобретен нынешним владельцем 2019 году c пробегом 23 000 км.

– Я ярый поклонник Формулы-1 и Михаэля Шумахера и поэтому не мог, что называется, пройти мимо F430! – рассказывает Георгий.

– Появление модели F430 во многом совпало с выходом компании из спортивного кризиса в F1. В эпоху создания и выпуска F430 в Ferrari пришли такие персоны, как пилот номер один Михаэль Шумахер, технический директор Росс Браун, главный дизайнер Рори Бирн и генеральный менеджер Жан Тодт. Вместе эти люди привели заводскую команду к шести подряд титулам конструкторов и пяти подряд среди пилотов! Поэтому когда подвернулась возможность заполучить редкую «четыреста тридцатую» в сугубо гоночной модификации я, разумеется, не смог отказаться!

История приобретения этой машины такова. В 2014 году два экземпляра Ferrari F430 Challenge ввезли в Россию в рамках спортивной программы SMP Racing. Поначалу они жили на автодроме в Сочи, но через несколько лет были перепроданы. Одну приобрел наш известный автогонщик, многократный чемпион и мастер спорта Алексей Васильев, вторую – семья Мавлановых: это тоже известная семья гонщиков, где в спортивном мире хорошо известны братья Роман и Денис, мои хорошие друзья. В итоге еще через несколько лет вторую машину у Мавлановых выкупил я. Сейчас она живет в конюшне автодрома Мячково и работает прокатной – на ней может поездить каждый желающий.

Ferrari Challenge

Что же означает приставка Challenge в индексе модели? C 1993 года компания Ferrari проводит свой собственный чемпионат – Ferrari Challenge. Это классический монокубок, но весьма высокого уровня, аналоги которого есть и у других брендов, славных собственными спорткарами – Porsche, Lamborghini, Maserati и так далее. Отборочные этапы Ferrari Challenge проходят на лучших спортивных трассах многих стран мира – разумеется, Италии, а также Японии, Великобритании, США и других. Финал чаще всего принимает страна происхождения, на разных автодромах – в Монце, Мизано, тосканском Муджелло. Хотя были финалы и в Абу-Даби, и в Дейтоне.

В моносоревнованиях участвуют машины одной марки и часто одной модели. Ferrari Challenge проводится традиционно строго в рамках одной модели, периодически сменяемой. За более чем тридцатилетнюю историю в таком чемпионате приняли участие восемь автомобилей конюшни Маранелло, начиная с модели 348. В 2006 году в их число вошла и F430.

Для участия в Ferrari Challenge компания выпускает ограниченное число подготовленных и омологированных экземпляров серийной модели. Их отличия от гражданских версий в техническом плане очень существенны: это чисто спортивные болиды, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования. Эти автомобили не попадают в широкую продажу, а распространяются среди команд-участников. После появления в модельном ряду Ferrari нового имени прежний пул участников уходит на покой и распродается всем желающим – такие машины ценят и практикующие спортсмены, и коллекционеры. Ввиду малосерийности и серьезной уязвимости в течение короткой гоночной жизни цены на сохранившиеся в живых модели с приставкой «Challenge» в модельном индексе весьма высоки. В России этих автомобилей меньше, чем пальцев на одной руке…

Снаружи

Дизайн автомобилей Ferrari весьма непросто описывать… Каждый истинный петролхэд рядом с любой Ferrari, вне зависимости от модели и года выпуска (да еще и в культовой масти «Rosso corsa», «гоночный красный»!), просто обязан впасть в буквально-таки религиозный восторг, когда слова излишни, ибо теряют всякий смысл…

В то время как все предыдущие двухместные младшие модели Ferrari были нарисованы ателье Pininfarina, F430 стал результатом творчества Фрэнка Стивенсона, который работал директором отдела концептуального дизайна и разработки Ferrari-Maserati. Новая модель продолжила тренд на гигантские воздухозаборники, вырезанные по обе стороны переднего бампера, и сложный нижний спойлер, направлявший воздух под днище кузова. Источником вдохновения для создания F430 послужил облик спорткара с двумя огромными «ноздрями», придуманный знаменитым итальянским инженером и гонщиком Карло Чити. Этот дизайн в одно время был принят на большинстве гоночных автомобилей Ferrari F1 и часто встречался на прототипах начала 60-х годов.

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Как и в предыдущей модели 360, профиль салона «фастбек» полностью выставляет двигатель напоказ под прозрачной крышкой.

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Биксеноновая оптика F430 положила начало долгоживущей моде на «каскадные» фары, чьи элементы расположены «амфитеатром».



Сзади в дизайне F430 явно прослеживается преемственность с экстравагантной моделью Enzo с её полуоткрытыми, как бы «тонущими» в контурах кузова пулями задних фонарей, вентилируемой панелью и массивным диффузором под днищем. Последний, к слову, впечатляюще эффективен – благодаря просчитанной аэродинамике F430 создавала на 50% меньшую подъемную силу, чем ее предшественница с индексом 360, и почти вдвое нарастила прижимную силу.



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Внутри



В салоне серийного F430 водителя встречает кожаная отделка, тщательно обработанные алюминий и карбон, климатическая система, кресла с изящной отстрочкой, набор подушек безопасности и аудиосистема высокого класса. А вот F430 Challenge – совсем иной… Внутри него все очень сурово, как и в любом истинно гоночном автомобиле. Ничего общего с салонами обычных F430 версия Challenge не имеет: все элементы комфорта, отделка и шумоизоляция удалены в пользу снижения веса. Поликарбонатные стекла с вентиляционными жабрами, болтовой каркас безопасности, шеститочечные ремни, быстросъемное рулевое колесо, система пожаротушения, трубки от которой проведены по всему салону и в моторный отсек – это все штатная, заводская комплектация!

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В качестве внутренней рукоятки двери используется тонкий тросик.

Интересно, что изначально, с завода, на этом экземпляре стояли разные по размеру спортивные ковши для водителя и пассажира. На водительском месте – стандартный, размера M, а на пассажирском – узенький, размера S. Возвращать универсальность пришлось Георгию – правое сиденье было установлено того же размера, что и левое, но иного бренда. А для идентичности его пришлось перетянуть в те же материалы и цвета, что и заводское. К слову, в руководстве от производителя автомобиля заявлены ограничения к габаритам водителя и пассажира ввиду установки каркаса безопасности. Они не слишком строгие, но все же имеются: ограничение по росту – 193 сантиметра (чтобы не задевать шлемом за каркас), по весу – до 120 кг.



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В ногах пассажира находится баллон системы пожаротушения.

В тандеме со спортивным быстросъемным рулем работают и совершенно иные, нежели у серийного автомобиля, гоночная приборная панель и консоль.



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Железо



F430 в целом и F430 Challenge в частности – очень конструктивно непростые автомобили, несмотря на младшее положение в линейке. При их разработке всерьез, а не ради рекламных слоганов, использовались множественные наработки из F1.

F430 продолжила архитектуру пространственных алюминиевых кузовов, начатую моделью F360, тогда как в старых моделях 348 и 355 использовались монококи из прессованной стали. Да и более ранние Ferrari этого класса, выпускавшиеся с конца 60-х по конец 80-х годов, имели в основе традиционные трубчатые стальные рамы. В тормозах у Challenge спереди применены шестипоршневые суппорты и вентилируемые диски диаметром 350 мм, сзади — четырехпоршневые (на обычной 430-й применены четырехпоршневые суппорта на обеих осях). Диски – 19-дюймовые, разноширокие: 7,5 дюймов спереди и 10 сзади.

Высокооборотный атмосферный двигатель F430 Challenge не отличается по мощности от мотора обычной F430, имея те же 4,3 литра объема, 483 лошадиные силы при 8500 об/мин и 465 Нм при 5250 об/мин, однако для большей эластичности ему дали иные впускные и выпускные коллекторы, а также убрали катализатор. Это алюминиевый мотор V8 с углом развала головок 90°, с двумя распредвалами в каждой ГБЦ, четырьмя клапанами на цилиндр и системой смазки с сухим картером. Система изменения фаз газораспределения имеется и на впуске, и на выпуске.

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Если снять руль, то становится хорошо видно подрулевые лепестки управления коробкой передач. Трансмиссия в целом идентична по устройству у F430 и F430 Challenge: это роботизированная 6-ступенчатая механика с одним сцеплением. Но работают они совершенно по-разному.



У F430 основной режим коробки – автоматический, с возможностью ручного переключения при желании. А у Challenge автоматический режим отсутствует в принципе – передачи переключаются исключительно вручную и секвентально (то есть, последовательно). Произвольно воткнуть желаемую передачу нельзя; только начиная с первой и далее по очереди вверх или вниз. Передаточные числа у Challenge также иные, а главная пара более короткая.

Обслуживание и содержание такой машины, разумеется, нельзя назвать бюджетным. Многие детали у версии Challenge отличаются от обычной F430, и ввиду этого достаточно проблемны в поиске и дороги. К примеру, нынешний владелец менял ступицы – а они у Challenge не под пять болтов, а под центральную гайку. Отличаются ввиду этого и тормозные диски: изначально они были карбон-керамические, но здесь их заменили на стальные, более универсальные – но не от F430, а тоже спортивные, именно для Challenge. Пришлось менять сцепление, которое удалось найти только во Флориде за 2000 долларов и привезти самолетом. При замене масла его требуется около 11 литров, но с запасом берется 15. Стоимость литра итальянского 0W40 – около 3000 рублей, и с фильтрами замена обходится примерно в 45-50 тысяч рублей.

В движении

Чего в этом спорткаре только нет! И этого нет, и того нет… Вот, например, Manettino – фирменный интерфейс в виде поворотного переключателя на руле, позволяющий быстро и просто переключать предустановки настройки подвески, реакцию дросселя, режимов дифференциала и трансмиссии. И в Ferrari Challenge его… нет! Это баловство предназначено для расслабленных владельцев обычных 430-х, толкающихся в пробках из спорткаров на набережных Ниццы, а реальному гонщику отвлекаться на такую ерунду необходимости, да и возможности, нет.

Или адаптивные амортизаторы Skyhook с опять же электронным управлением, которые в массовых F430 меняли свои характеристики с учетом скорости движения, торможения и ускорения, а также угла поворота руля. Тут их тоже нет. Отсутствует на версии Challenge и электронноуправляемый задний дифференциал E-Diff, который также менял поведение по предустановкам переключателя Manettino. На спорткаре стоит простой самоблокирующийся дисковый дифференциал повышенного трения. Отсутствует, разумеется, и противозаносная система, хотя антипробуксовочная – имеется. К чему все это? Да к тому, что F430 Challenge максимально честен с пилотом, в полной мере давая ему возможность проявить себя. Вся умная электроника, выполняющая в гражданских авто роль «изолятора» между человеком и машиной, тут намеренно убрана, поскольку никоим образом не вписывается в формат истинно спортивной борьбы.

Что же осталось? Да более, чем достаточно, чтобы достичь пика технологического экстаза! Острейший, как джойстик, полутораоборотный руль с электроусилителем – чрезвычайно легкий, но при этом чрезвычайно же информативный ввиду трековой подвески и выверенной аэродинамики. Атмосферный мотор, невероятно линейный во всем диапазоне оборотов, выдающий почти весь момент уже тысяч с трех и мгновенно долетающий до 8,5-тысячной отсечки. Ревущий, как демон, не сдерживаемый ни глушителем, ни напрочь отсутствующей шумоизоляцией. Ультрабыстрая коробка, переключающая передачи по клику подрулевого лепестка без сброса оборотов. Вместе они дают невероятный эмоциональный шок, когда в какой-то момент ты внезапно замечаешь, что охрип от собственного восторженного крика, который даже не слышал сквозь шлем и рык двигателя…

По чистой динамике эта машина, безусловно, не лидер – существует немало более динамичных и мощных автомобилей. Но, несмотря на то, что кто-то из них и способен уделать эту F430 Challenge на прямом участке, мало кто потягается с алым монстром в реальной гонке. F430 Challenge – это абсолютно спортивный снаряд, в котором на результат ориентировано все. Предельно облегченный кузов, идеальный баланс (с учетом среднемоторной конфигурации, конечно), максимально оптимизированная подвеска и аэродинамика, филигранно согласованные между собой двигатель и трансмиссия.

Пока скорость умеренна, где-то до полутора сотен, а под колесами идеально сухая специализированная гоночная трасса, машина очень предсказуема и понятна даже новичку без особого опыта. F430 Challenge дарит волшебное чувство всемогущества – «а ведь автоспорт – это чертовски просто!». И дай бог, чтобы столь идиотские мысли застали вас на пустом треке, с сидящим рядом специалистом, который может вовремя заметить у чайника за рулем впадение в абсолютно необоснованную эйфорию и по-тренерски отвесить ему доброго леща! Ибо как только сложность условий выходит за пределы базового уровня – изменения покрытия, сложные связки – машина начинает проявлять крайне сложный характер, свойственный среднемоторной компоновке. Особенность такой конфигурации – в очень быстром, молниеносном развитии заноса, когда у водителя остается минимум времени, чтобы его обуздать – либо обретя над ним жесткий контроль, когда занос необходим и реализуется намеренно, либо прекратив его, если он оказался непроизвольно вызван дорожными условиями. Если машина вовремя не поймана рулем и газом, то, скорее всего, выправить ситуацию, не прекращая движения, уже не удастся…

История модели



Ferrari F430 был представлен в на Парижском автосалоне в сентябре 2004 года. Машина заметно поправила финансовые дела компании, поскольку с двигателем V8 была куда доступнее, чем продававшиеся вместе с ней и оснащенные моторами V12 значительно более дорогие двухместные 575M, 599, четырехместный 612 Scaglietti и ограниченная серия Enzo. Первоначально F430 предлагался лишь в кузове купе, но уже через полгода появилась открытая версия родстер Spider с электрифицированной крышей.

Новый автомобиль имел лишь несколько взаимозаменяемых деталей с моделью-предшественицей F360, но самое главное – он получил новый двигатель. В то время как в 360 использовалась модернизированная версия двигателя F355 (корни которого росли из начала 70-х годов), F430 получил совершенно новый мотор V8 Tipo F136, разработанный совместно Ferrari и Maserati. Сотню километров с этим мотором разные версии F430 разменивали за время от 4 до 4,2 секунды. Двигатель агрегатировался с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Новацией в F430 стал механический щелчковый переключатель Manettino на рулевом колесе. Пресеты «Гонка», «Спорт», «Влажная трасса», «Ледяной покров» и «Выключено» отправляли команды на электроуправляемый дифференциал E-Diff, адаптивные амортизаторы Skyhook, систему контроля устойчивости и еще целый ряд систем. В отключенном состоянии Manettino E-Diff действовал как обычный самоблокирующийся дифференциал.

С 2004 по 2009 было выпущено около 14 000 экземпляров Ferrari F430. На смену ей в 2010 году пришла модель с индексом 458.