Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года

Детские игрушки нередко оказывают серьезное влияние на нашу взрослую жизнь впоследствии, становясь основой профессии или хобби, которые они изображали. Полицейская машинка – один из самых бессмертных игрушечных стандартов, и неудивительно, что большим мальчикам нередко хочется иметь «такую же, как тогда»…

Помните, как в культовом фильме Эдгара Райта «Типа крутые легавые» (Hot Fuzz») великолепный Саймон Пегг в роли полицейского Николаса Эйнджела за стаканом исповедуется коллеге:

– Когда мне было пять лет, мой дядя Дерек, сержант полиции, подарил мне педальную полицейскую машину. Я гонял на ней с утра до вечера, «арестовывал» ребят за то, что они мусорили и плевались. Меня много били за это, но я был тверд! Я хотел быть, как дядя Дерек! Правда, потом его арестовали за продажу травки студентам, и, как выяснилось, машинку он мне купил на эти деньги… Больше я на ней не ездил, оставив ржаветь, но отчетливо помню, как за ее рулем мне становилось ясно – что хорошо, а что плохо! Я хотел доказать, что правосудие может быть справедливым и работать во благо человечества. И понял, что мне суждено быть полицейским!

Не помните? Не смотрели?! Черт, завидую… Я вот смотрел его уже раз десять… Впрочем, пока одни мечтают, другие воплощают. К примеру, берут популярный у американской полиции в 80-е Ford LTD Crown Victoria и переоборудуют его в спецмашину окружного шерифа.

По словам владельца этого изначально совершенно гражданского автомобиля, найденного и купленного им лет десять назад в Краснодаре в состоянии «на 4 из 5», для успеха у публики хватает даже минимального стайлинга. Нужна сама машина из числа классических «квадратных» седанов, которые так любили десятками бить всмятку в стареньких боевиках категории «B», характерная раскраска (лучше всего, конечно, черно-белая!) и «люстра» на крыше. Этого достаточно, чтобы даже на пять минут отставленное на улице авто собирало толпы «селфщиков» и мгновенно покрывалось отпечатками ладоней от любителей сделать постановочное фото для соцсети «а-ля задержание»...

Руки на машину! И чтоб я их видел!

Снаружи

Кузов этой машины мог бы служить наглядным пособием для урока геометрии по условной теме «Параллелограммы и острые углы»… Грубая мощь, как она есть – никаких компромиссов! Сглаженные очертания в машине имеют разве что колесные арки – но кажется, что от желания «оквадратиться» их сдерживают только оторачивающие хромированные молдинги… Вся светотехника – прямоугольная, а задние фонари и вовсе выглядят, будто сложенные из кирпича. Стекла окон напоминают ножи гильотин, радиаторной решеткой можно вырубить из листа теста 48 печенек одним ударом, да и вообще весь авто очень брутальный!



Представьте, как шикарно было бы ворваться на такой машине в грязный переулок, расшвырять мощнейшим цельностальным хромированным бампером каноничные трущобные горящие бочки и припереть пушера к стене мощным лучом фары-искателя, а потом пристрелить его … Иногда, чтобы вернуться в ностальгическое VHS-ное детство, нужно обзавестись именно такой тачкой!



Цветографическая схема окраски конкретно этого автомобиля – одна из множества вариантов таковых в США, где существует достаточно разношерстная система силовых ведомств с часто пересекающимися задачами и полномочиями, нет единой федеральной системы маркировки и каждый штат имеет свои взгляды на дизайн транспортных средств сил правопорядка. Конкретно этот Ford LTD Crown Victoria разрисован под автомобиль окружного шерифа, но «с дисклеймером» – внутри шерифской звезды прячется надпись «show car».



Ну и главные внешние элементы, делающие полицейскую машину полицейской, – это красно-синий спецсигнал на крыше и управляемая из салона фара-искатель. И то, и другое – крайне аутентичные штуковины! «Люстра» – модели «AeroDynic», 1979 год выпуска, от чикагской компании Federal Signal Corporation, производящей автомобильное спецоборудование уже более 120 лет. Во времена «холодной войны» крыши зданий во всей Америке были утыкана сиренами гражданской обороны от FSC, которые должны были предупредить граждан о начавшейся ядерной войне с СССР. Несмотря на то, что продукция компании не относится напрямую к военной, вывоз за пределы страны даже подержанной «люстры» от FCS крайне затруднен. Для этого «шерифмобиля» сигнал вывозили из Штатов по кусочкам, с оказиями, и собирали воедино уже в России.

Фара-искатель – столь же заслуженная, известная в среде тамошних копов хромированная Model S6, от Unity Manufacturing из того же Чикаго.



Внутри



Как и многие другие американские полноразмерные седаны, Ford LTD Crown Victoria был популярен в силовых структурах, но не создавался специально для них. Основная масса машин продавалась рядовым гражданам, как самые обычные авто. Поэтому интерьер и функционал салона вполне типичны для «американцев» того времени. Мягкие аморфные сиденья со сплошным передним диваном, простенькая до наивности отделка пленкой под дерево и винилом под кожу, регулировка руля по высоте, круиз-контроль, полный комплект электростеклоподъемников, электрорегулировки кресел, кондиционер, ГУР, ABS. Стилистику эпохи выдают архаичная длинная линейная шкала спидометра, движковые переключатели панели управления климатом и некоторые другие мелочи.



Но самое интересное из начинки – это, разумеется, полицейское оборудование. Основная его масса смонтирована на специальной консольной стойке перед торпедо. Владелец машины – большой фанат полицейской атрибутики, поэтому к подбору этих аксессуаров он подошел с особым вниманием, разыскивая аутентичные эпохе.



На стойке смонтированы:

Ручная «полумобильная» фара-искатель на витом шнуре, дополнительная – для возможности быстро посветить через окно вбок.

Радиостанция Motorola с крупным и мощным выносным динамиком, чтобы отчетливо слышать базу и коллег в любом шуме.

Блок управления спецсигналом «AeroDynic» со встроенной сиреной, способной также переключаться в «матюгальник».

Дополнительная лампочка подсветки на гибком стержне для тщательного изучения документов.

Держатель для длинноствольного оружия (дробовика или винтовки) с электромагнитным замком.

Отдельный кнопочный блок располагается возле правого колена водителя. Он управляет работой штатных осветительных приборов, позволяя включать и, главное, выключать их в разных комбинациях для возможности скрытного наблюдения в темное время суток. Можно было отключать подсветку приборного щитка, обходить штатную функцию AutoLamp, автоматически активирующую головной свет после запуска мотора, и т. п.



А самая правая кнопка – выключатель электромагнитного привода мощного стального захвата GunLock, позволяющего вынуть из держателя оружие лишь его владельцу и предотвращающего попытки особо дерзких «клиентов» завладеть пушкой…



Впрочем, нельзя не отметить, что компоновка салона конкретно этой машины в целом не говорит фактически ни о чем. Было их неисчислимое множество, в зависимости от принадлежности автомобиля к той или иной полицейской системе и к той или иной географии с разными уровнями интенсивности криминала.



Встречались пуленепробиваемые перегородки между передними и задними сиденьями, вместо заднего мягкого дивана нередко ставили два раздельных пластиковых кресла, антивандальных и легко моющихся, существовали и раздельные передние кресла, между которыми устанавливалась дополнительная консоль для оборудования и оружия и многое другое.



При этом гражданские модификации Ford LTD Crown Victoria вообще без каких-либо заводских доработок по салону и мотору/трансмиссии/шасси также частенько попадали на службу в полиции, ибо они были банально дешевле тех, что целенаправленно готовили под полицию непосредственно на заводе. И в небольших отдаленных округах и городках со скромным муниципальным финансированием покупали для своих копов самые обычные Crown Vic.

Железо

Ford LTD Crown Victoria была очень популярна в полиции и других силовых структурах за надежность, неприхотливость и ремонтопригодность. Рамный просторный седан – что может быть лучше, если за топливо платит казна!



Мотор нашего экземпляра – 5-литровый впрысковый атмосферный V-образник Windsor 302. Это двигатель традиционной для американцев компоновки – восьмицилиндровый, с нижним распредвалом и штанговыми толкателями клапанов. Мотор – «гражданский», с весьма скромной мощностью 170 сил. В полицию же чаще всего шли версии с двигателями 5,8 литра и существенно большей мощностью.



Трансмиссия – 4-ступенчатый гидроавтомат AOD, массовая фордовская коробка. Ее известная «болячка» – склонность к перегреву, поэтому на полицейских авто она всегда комплектовалась дополнительным масляным радиатором. В нашем случае его по понятным причинам нет. Также у машин, изначально выпускаемых для полиции, была гораздо более жесткая подвеска, в редуктор заднего моста почти всегда ставилась фрикционная блокировка, а шины применялись с более высоким профилем – 225/70 R15 против гражданских 215/70 R15.

Еще одно характерное отличие полицейских LTD Crown Victoria от рядовых – спидометр с разметкой до 120 миль в час. На гражданских версиях шкала размечалась до 85 миль в час – в те годы так было принято, дабы повсеместно повысить топливную экономичность и не провоцировать граждан на гонки. Плюс на шкале отдельно выделяли наиболее распространенный разрешенный предел в 55 миль. Кстати, именно по этой причине для фильма «Назад в будущее», в котором переход через пространственно-временной барьер происходил на скорости 88 миль в час, для знаменитого DMC-12 специалистам по реквизиту пришлось перерисовать приборную панель!

В движении

Ford LTD Crown Victoria, как и все американские старые машины, идеальна для российских направлений. Подвеска потрясающе энергоемкая, она совершенно не замечает ям. Когда ее владелец желает впечатлить друзей, он катает их по полю со скоростью под 80 километров в час – при таких издевательствах над подвеской в старом рамном седане тихо и не тряско! На обычной современной машине по подобной «дороге» даже на скорости 30 км/ч кузов жутко колбасит и пробивает амортизаторы до отбойников. А этот линкор на высокопрофильных шинах идет, как по струнке. Неплохая шумоизоляция вкупе с толстенным железом кузова ассоциируется с квартирой – зашел, закрыл за собой дверь и уселся на любимый диван – реально, а не формально трехместный, к слову! Повесить шторки на окна – и в машине можно жить.



Мотор эффективен на низких оборотах, а передаточные числа «длинные»: на скорости около 100 км/ч едешь практически на холостых! При этом включение одновременно кондиционера, фар и иных мощных нагрузок вообще никак не влияют на приемистость и динамику в отличие от большинства современных «жужжалок». Руль не очень отзывчив, а крены великоваты. Выделывать на ней разные трюки можно, но для этого нужно быть американским полицейским из 80-х, которых изначально обучали владеть такими агрегатами на уровне автоматизма. В отличие от современных «острых» машин, тяжелые рамные заднеприводные седаны управляются «не ощущениями, а головой» и требуют прогнозирования их поведения и заблаговременного начала всех маневров.



Бензин используется разумеется, 92-й, ну и расходу 15-18 литров по городу удивляться не следует. По трассе же, если ехать без нарушений, LTD Crown Victoria укладывается в 9-10 литров.

История модели

Для американского (и не только) автопрома характерна изрядная вольность в обращении с именами и индексами, обозначающими названия автомобилей. Знакомые годами имена нередко меняют хозяев, переходя от одних моделей к другим, иногда не имеющим между собой ничего общего, полностью или частично объединяясь, становясь из названия комплектации именем модели и наоборот. Ford LTD Crown Victoria – как раз из таких.

Собственно, имя «LTD» появилось впервые в 1965, как обозначение флагманской комплектации для полноразмерного седана Ford Galaxie, но быстро выделилось в первое поколение отдельной модели, уже без слова «Galaxie»… С 1969 по 1978 под названием Ford LTD выпускалось второе поколение этих монструозных седанов и универсалов с длиной кузова под семь метров и с моторами до 7,5 литров объема – норма для своей эпохи.

Между тем, в 1977 году из модельного ряда Ford убрали Torino, а рестайлинг того, что им было, внезапно назвали именем LTD II… В итоге параллельно выпускались два совершенно разных автомобиля – прежний полноразмерный гигант Ford LTD и добавившийся к нему среднеразмерный Ford LTD II… Хотя и нельзя забывать, что среднеразмерник 70-х – это натуральный гулливер по современным меркам.

Ответвление в виде LTD II не принято включать в древо эволюции «настоящего LTD», который продолжил свое развитие. Его третье поколение выпускалось с 1979 по 1982 годы и осталось полноразмерным. Хотя и чуток уменьшилось ввиду общего тренда на фоне топливных кризисов, перейдя на более современную заднеприводную платформу Panther, на которой автомобили строились вплоть до 2012 года.

1983 год – новый виток сумбура и путаницы. «Настоящий LTD» продолжает выпускаться в том же третьем поколении, но, по сути, «убитым и рожденным заново» – переименованным в LTD Crown Victoria. А «просто LTD» переходит в четвертое поколение. Но это опять-таки уже совсем другая машина – среднеразмерник на платформе Fox – по сути, переработанный Ford Granada (американский, а не европейский вариант), ушедший на пенсию годом ранее. Иными словами, история с реинкарнацией Ford Torino в LTD повторилась снова, правда, особого успеха бывшей Гранаде не принесла…

Ну а в 1991 году Ford LTD Crown Victoria выпускать перестали. Прожив 9 лет, он уступил место просто Ford Crown Victoria. Без «LTD»… История LTD завершилась. При этом несмотря на неизменную платформу, полноразмерность и общую преемственность, модель Crown Victoria из 90-х и 2000-х все же следует рассматривать, как самостоятельную ветвь.