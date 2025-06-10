Dongfeng нечасто балует нас новинками, а тут сразу две – Mage и Huge, с легкой руки журналистов моментально получившие более понятные нам имена «Мага» и «Хуга» соответственно. Их динамическая презентация прошла в Подмосковье. Покатались мало, больше слушали, но увидеть удалось много интересного. Даже, наверное, больше, чем хотели бы показать организаторы.

Мы уже рассказали, что это за кроссоверы и сколько они стоят, а теперь еще и пощупали их собственными руками. Первое, что стало очевидным при очном знакомстве – они действительно довольно большие и очень просторные внутри. Причем даже четырем взрослым людям тесно ни в одном из них не будет. Это пришлось испытать лично на себе: экипажи в ходе тестов состояли из трех журналистов и зачем-то инструктора, так что пришлось отметиться на каждом из возможных посадочных мест. За исключением, правда, серединки второго ряда, куда лезть не очень-то и хотелось.

Во-вторых, нельзя было не заметить, что машины едут совсем по-разному. Это довольно неожиданное открытие, потому что силовые установки, включающие в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель (судя по всему – сравнительно новый DFMC15TP1) и хорошо известный гетраговский 7-ступенчатый «мокрый» робот, у них одинаковые. И эту разницу одними лишь отличиями компоновочных, технологических, дизайнерских и прочих решений объяснить сложно. Но мы попробуем.

Dongfeng Mage Dongfeng Huge

Дело в том, что машины отличаются не только визуально, но и идеологически. Приблизительно как те два бычка из известного анекдота: Mage – молодой, горячий, непоседливый, скачет, прыгает и рвется быстрее в стадо, а Huge – солидный, маститый, сдержанный, предпочитает не торопиться, но со стадом он тоже разберется, хоть и в своем стиле.

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Обе модели не совсем новые, но примерно ровесники: Aeolus Haoji, ставший впоследствии Dongfeng Huge, – 2022 года рождения, а Aeolus Haohan, переквалифицировавшийся в Dongfeng Mage, – 2023 года. Кстати, сразу проясняется, почему автомобили забрендированы еще и этой светящейся надписью Aeolus. Видимо, китайские партнеры решили название у нас поменять и при этом не отказываться от родовых признаков. Правда, они упорно настаивают, чтобы никаких «аеолусов» в именовании модели в России не использовали. То есть это просто красивая надпись. Лепота!

Но я немного отвлекся. Итак, Dongfeng Huge и Dongfeng Mage почти ровесники. Однако воспринимаются они как автомобили разных генераций, разных инженерных школ и разных эпох. Причем Huge – как более старая модель. Ну или зрелая.

Почему? Во многом – из-за оформления. Нет, естественно, оба автомобиля выглядят современно, модно, как и полагается «китайцам» – на острие прогресса. Но опытный глаз сразу выхватил патриархальные атавизмы в виде панели с физическими кнопочками регулировки климатической системы. Усиливают ощущение «зрелости» кондиционер вместо полноценного климат-контроля в стартовой комплектации, механические настройки положения пассажирского сиденья, отсутствие автоматического открытия двери багажного отделения, использование для отделки отдельных элементов салона слишком, скажем так, традиционных материалов. Это все не так уж плохо, но для китайского автомобиля третьего десятилетия XXI века немного странно.

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Mage, наоборот, настолько технологичный, сенсорный и дистанционный, что аж поджилки трясутся. Вместе с автомобилем покупатель получит даже умные часы, вытворяющие магические вещи. И двери они открывают-закрывают, и двигатель запускают, и дверь багажного отделения поднимают-опускают, и потерявшийся на парковке автомобиль жалостливые сигналы подавать заставляют. У Mage даже в стартовой комплектации есть и полноценный климат-контроль, и электрорегулировки пассажирского сиденья, и огромный 14,6-дюймовый дисплей мультимедийки. Да и едет он резче, энергичнее, как-то азартнее и острее. В повороты входит достаточно вызывающе, на трассе провоцирует поддать жару стремительнее, к чему располагает и удачная настройка подвесок.

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Huge – внушительный, монолитный. Идет ровно, к авантюрам не располагает, рулится твердо, в поворот заходит, как воздушный лайнер на посадку: с чувством, с толком, с расстановкой. Подвеска упругая, за дорогой лучше внимательно следить и вовремя сбрасывать скорость. Впрочем, определенные вещи ходовая склонна прощать. Но далеко не все.

Как мы уже говорили, агрегатная база обоих кроссоверов идентична. Молоденький двигатель знаком нам лишь по модели Shine Max, но он уже три раза подряд входил в «Топ-10 мощных двигателей» в Китае. В Поднебесной его мощность составляет 204 л.с., у нас по понятным причинам – 197. Максимальный крутящий момент – 305 Нм.

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В паре с ним работает 7-ступенчатый робот, в характеристиках которого указаны переключение передач в пределах 0,2 с, КПД, равный 97%, и длительный срок службы, составляющий около 300 тысяч километров.

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Ходовая часть обеих машин – совершенно классическая, с передним Макферсоном и задней независимой многорычажкой.

Dongfeng Huge

Заявленные параметры проверить я, конечно же, не мог, однако различия в поведении автомобилей заметны сразу. И моторы у них работают по-разному, и коробки переключаются по-своему, и подвески отрабатывают не одинаково. Это не плохо и не хорошо. Это просто факт, подчеркивающий индивидуальность машин. В таком контексте это, естественно, лучше безликой стандартизированной идентичности.

Обе модели могут быть оснащены всеми доступными современными средствами активной безопасности – шестнадцатью умными ассистентами водителя из комплекса ADAS. По уверениям российского дистрибьютора, они обеспечивают автономность на уровне L2. То есть, благодаря информации, поступающей от десятка радаров и датчиков, автомобиль может автоматически двигаться за идущей впереди машиной, сохранять свое положение в полосе, контролировать слепые зоны и экстренно тормозить.

Dongfeng Mage

К сожалению, проверить все эти функции в действии не удалось, поскольку оба доставшихся мне для теста кроссовера оказались в стартовой комплектации и ими не обладали. Что же, проверим эти заявления в ходе будущих полноценных тестов.

А вот что общего обнаружить удалось, так это слишком уж низко посаженную кнопку открывания двери багажного отделения. Она находится в бампере, в нише номерного знака, рядом с лампочкой подсветки. Для ее использования в дождь очень желательно будет запастись тряпочкой, чтобы не испачкать руки. Воспользоваться умным советом представителей компании и перейти исключительно на дистанционное открытие абсолютно невозможно, поэтому лезть туда и пачкаться иногда придется обязательно.

Дожди и вообще влажность вряд ли пройдут мимо найденных в нише запасного колеса не обработанных лакокрасочными материалами элементов конструкции. Что станет с голым металлом после первой же зимы, догадаться нетрудно.

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Хотя, конечно, это может быть какой-то особенный металл, и подобные мелочи ему не грозят. Не зря ведь Dongfeng при производстве своих кроссоверов использует большую долю высокопрочной стали, которая в конструкции Mage, например, составляет свыше 74%. Ну и гарантия убедительная – 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Надо, конечно, посмотреть, на что конкретно она распространяется, но в любом случае на коррозию дилер закрыть глаза не сможет. А ездить к нему придется часто: межсервисный интервал составляет 10 тысяч километров или один год.