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Новые кроссоверы Dongfeng Huge и Mage в России: комплектации и цены

09.06.2025 366 1 0

Российский модельный ряд концерна Dongfeng пополнили два паркетника. Обе модели доступны с безальтернативным турбомотором 1.5 и роботизированной коробкой.

Характеристики адресованных нашему рынку двух новых кроссоверов Dongfeng компания Моторинвест, местный дистрибьютор легковушек китайского концерна, раскрыла на прошлой неделе. А сегодня состоялась презентация моделей: встречаем эффектный паркетник Dongfeng Mage и его старшего брата Dongfeng Huge. Напомним, первый кроссовер на родине зовется Aeolus Haohan, второй там носит имя Aeolus Haoji.

Dongfeng Mage
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Dongfeng Mage
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Dongfeng Mage
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Dongfeng Mage
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﻿По своим габаритам Mage сопоставим с нашим актуальным Geely Atlas. Длина кроссовера Dongfeng равна 4650 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2775 мм. Заявленный дорожный просвет версии для РФ – вполне достойные 202 мм. Среди особенностей внешности Dongfeng Mage – купеобразный силуэт, узкие диодные фары, оформленные в виде единой плашки задние фонари и выдвижные ручки дверей. Для модели предусмотрена двухцветная окраска – крыша и передние стойки могут быть выполнены в черном.

Dongfeng Mage
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Dongfeng Mage
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Dongfeng Mage
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Главная фишка в салоне Mage – вертикальный планшет мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма. Мультимедиа русифицирована. Рулевая колонка имеет регулировку по вылету и высоте. В списке оборудования Dongfeng Mage также заявлены: подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, панорамный люк, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, функция дистанционного запуска мотора «с ключа», подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, система автоторможения.

Dongfeng Huge

Кроссовер Dongfeng Huge в местной гамме занял позицию флагмана. Длина – 4720 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1702 мм, колесная база – 2825 мм. То есть это одноклассник Haval F7 второго поколения. Дорожный просвет российской версии Huge – 210 мм. Объем багажника – 770 литров.

Dongfeng Huge
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Dongfeng Huge
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Dongfeng Huge
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Dongfeng Huge
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Dongfeng Huge
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У Dongfeng Huge двухэтажная головная оптика и внушительная радиаторная решетка с вертикальными клиньями. Внутри – объединенные экраны приборки и мультимедиа. При этом блок управления «климатом» имеет физические кнопки. В арсенале этой модели еще значатся панорамный люк, обогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и передних сидений (пассажирское кресло вдобавок может иметь откидную подставку для ног), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках.

Dongfeng Huge
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Dongfeng Huge
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Техника у Dongfeng Mage и Dongfeng Huge одинаковая: оба кроссовера предложены с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 197 л.с. (305 Нм), который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Кроссоверы бывают только с передним приводом. Любопытно, что, по данным производителя, время разгона с 0 до 100 км/ч у кроссоверов тоже едино – 8,2 секунды.

Dongfeng Huge

Также сообщается, что кузовные элементы машин для РФ прошли антикоррозийную обработку и дополнительно катафорезную оцинковку. На обе модели действует гарантия 5 лет или 150 000 км.

У кроссоверов по две комплектации, но точный состав каждой из них станет известен чуть позже. Зато в честь запуска паркетники предложат по сниженным ценам. Прайс-лист Dongfeng Mage выглядит следующим образом: версия Emotion – 2 550 000 рублей, исполнение Progressive – 2 700 000 рублей (без учета акции – 2 850 000 и 2 950 000 рублей соответственно). Прайс-лист Dongfeng Huge: версия Modern – 2 750 000 рублей, комплектация Executive – 2 890 000 рублей (без учета акции – 2 990 000 и 3 140 000 рублей соответственно).

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1 комментарий
09.06.2025 12:25
Иван Сергеев

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