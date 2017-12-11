А дальше бывает ещё хуже: закончился период страхования, а автовладелец чисто «по инерции» продлевает полис в той же самой компании. Причём сам не зная, нужно ли ему это делать именно там. Чтобы избежать таких ситуаций, советуем использовать наш чек-лист по каско, который поможет оформить выгодный вам полис.
Стоимость полиса каско зависит от:
- Цены автомобиля, возраста и марки;
- Возраста водителей, которые будут управлять ТС (чем моложе – тем выше цена);
- Формы возмещения при страховом случае;
- Условий обращения без справок (чем лучше условия, тем дороже полис);
- Франшизы в полисе, которая может уменьшить его цену.
Чаще платеж вносится единовременно, либо равными частями в течение года. Выгоднее оплатить сразу, так сумма страховой премии будет ниже, чем если платить в рассрочку.
Франшиза – это сумма, в пределах которой страховая компания не возмещает ущерб.
Убедитесь в её отсутствии или наличии. Если она есть, то полис будет дешевле, но зато в случае ДТП сумма франшизы должна быть под рукой. Поэтому убедитесь, что размер франшизы для вас не слишком велик. Мой совет: берите полис без неё, это намного выгодней.
На данный момент ГИБДД не выдаёт справок о ДТП – изменение это вступило в силу осенью 2017 года. Но, как это часто бывает, на практике это мало что изменило: для обращения в страховую компанию все равно нужно получить постановление, протокол или определение. Получение таких документов может отнять у вас много времени. Возможность обращения без справок позволит вам значительно сэкономить его и упростит процедуру подачи заявления о страховом случае. Но рекомендую уточнить условия, на которых возможно обращение в страховую компанию. Поверьте, их много, и стоит узнать о них заранее.
Тут возможны три варианта:
- Ремонт у дилера
- Ремонт на не дилерской СТО
- Выплата
Если в полисе прописано, что ремонт происходит у дилера — значит, машину ремонтируют либо у него, либо в другом сервисе, имеющим договор со страховщиком. Отмечу, что сервис лучше выбирать не по его статусу, а по мастеру, который там работает.
Что касается выплаты, то тут все просто. Вам перечисляют деньги на счет, а вы ремонтируете машину там, где вам удобно.
Второй важный момент – это время оплаты страховщиком ремонта автомобиля. Лучший вариант – если оплата происходит после того, как вы его забрали. А вот если перед тем как ремонтировать ТС, сервис и страховая компания вначале оговаривают сумму ремонта и производят его оплату, а только потом приступают к ремонту ТС, то вполне возможно увеличение срока ремонта. Это нам с вами, конечно, не выгодно.
- Взвесьте все за и против перед решением оформить полис с франшизой.
- Подробно узнайте об условиях оформления страхового случая без компетентных органов. Иногда обращаться по повреждениям и сумме можно неограниченное количество раз, а иногда все это строго фиксировано.
- Ремонтировать машину лучше не в дорогом и известном сервисе, а там, где работают хорошие мастера. Поэтому поищите отзывы о СТОА.
- Не бойтесь платить больше за полис с более выгодными условиями, чем приобрести полис из категории «дешево и сердито». Поверьте, траты окупятся.
При покупке нового авто в салоне навязали Каско. Вроде бы как в подарок. Поэтому отказываться было глупо. Через год каско в этой компании уже не продлевал.