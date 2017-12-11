Все прекрасно знают, что автосалону очень хочется не только продать машину, но и навязать покупателю дополнительные услуги – например, страховой полис, который также принесет им прибыль. В связи с этим менеджеры не стремятся рассказать об условиях заключения полиса, а многие водители не так хорошо разбираются в страховании, чтобы сразу понять, насколько для них выгоден или убыточен такой полис.

А дальше бывает ещё хуже: закончился период страхования, а автовладелец чисто «по инерции» продлевает полис в той же самой компании. Причём сам не зная, нужно ли ему это делать именно там. Чтобы избежать таких ситуаций, советуем использовать наш чек-лист по каско, который поможет оформить выгодный вам полис.

Цена полиса

Стоимость полиса каско зависит от:

Цены автомобиля, возраста и марки;

Возраста водителей, которые будут управлять ТС (чем моложе – тем выше цена);

Формы возмещения при страховом случае;

Условий обращения без справок (чем лучше условия, тем дороже полис);

Франшизы в полисе, которая может уменьшить его цену.

Оплата полиса

Чаще платеж вносится единовременно, либо равными частями в течение года. Выгоднее оплатить сразу, так сумма страховой премии будет ниже, чем если платить в рассрочку.

Франшиза

Франшиза – это сумма, в пределах которой страховая компания не возмещает ущерб.

Убедитесь в её отсутствии или наличии. Если она есть, то полис будет дешевле, но зато в случае ДТП сумма франшизы должна быть под рукой. Поэтому убедитесь, что размер франшизы для вас не слишком велик. Мой совет: берите полис без неё, это намного выгодней.

Обращение без справок

На данный момент ГИБДД не выдаёт справок о ДТП – изменение это вступило в силу осенью 2017 года. Но, как это часто бывает, на практике это мало что изменило: для обращения в страховую компанию все равно нужно получить постановление, протокол или определение. Получение таких документов может отнять у вас много времени. Возможность обращения без справок позволит вам значительно сэкономить его и упростит процедуру подачи заявления о страховом случае. Но рекомендую уточнить условия, на которых возможно обращение в страховую компанию. Поверьте, их много, и стоит узнать о них заранее.

Где и на каких условиях будут ремонтировать автомобиль?

Тут возможны три варианта:

Ремонт у дилера Ремонт на не дилерской СТО Выплата

Если в полисе прописано, что ремонт происходит у дилера — значит, машину ремонтируют либо у него, либо в другом сервисе, имеющим договор со страховщиком. Отмечу, что сервис лучше выбирать не по его статусу, а по мастеру, который там работает.

Что касается выплаты, то тут все просто. Вам перечисляют деньги на счет, а вы ремонтируете машину там, где вам удобно.

Второй важный момент – это время оплаты страховщиком ремонта автомобиля. Лучший вариант – если оплата происходит после того, как вы его забрали. А вот если перед тем как ремонтировать ТС, сервис и страховая компания вначале оговаривают сумму ремонта и производят его оплату, а только потом приступают к ремонту ТС, то вполне возможно увеличение срока ремонта. Это нам с вами, конечно, не выгодно.

Подводим итоги:

Взвесьте все за и против перед решением оформить полис с франшизой.

Подробно узнайте об условиях оформления страхового случая без компетентных органов. Иногда обращаться по повреждениям и сумме можно неограниченное количество раз, а иногда все это строго фиксировано.

Ремонтировать машину лучше не в дорогом и известном сервисе, а там, где работают хорошие мастера. Поэтому поищите отзывы о СТОА.

Не бойтесь платить больше за полис с более выгодными условиями, чем приобрести полис из категории «дешево и сердито». Поверьте, траты окупятся.

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