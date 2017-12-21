Мировая премьера Acura RDX Prototype состоится в январе 2018 года на Детройтском автосалоне. Внешний облик новинки выполнен по мотивам другого концепта Акуры – Precision, который дебютировал в 2016-м. В частности, кросс получил почти такие же решетку радиатора и светодиодную головную оптику.

О «начинке» концептуального вседорожника в компании умолчали. При этом в Acura заявили, что RDX Prototype разработан в США и построен на новой платформе, а в ближайшем будущем он перевоплотится в одноименную серийную модель третьего поколения. Скорее всего, товарный SUV не будет сильно отличаться от детройтского прототипа, в продажу кроссовер может поступить также в 2018-м.

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Нынешний Acura RDX на американском рынке доступен с бензиновым двигателем V6 3.5 мощностью 279 л.с. Мотор работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. Цена кросса стартует с отметки в 35 800 долларов (без учета налогов и доставки), что в пересчете на наши деньги составляет примерно 2 102 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 3 На фото: Acura RDX актуального поколения 2 / 3 На фото: Acura RDX актуального поколения 3 / 3 На фото: Acura RDX актуального поколения

Ранее о премьере для Детройота-2018 рассказали и в Honda, которой принадлежит премиум-бренд Acura. Материнская компания привезет на выставку предвестника Insight новой генерации, из хэтчбека гибрид превратится в седан.