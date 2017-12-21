BMW i3 будет в будущем спасать праздничное настроение

Многим владельцам электрокаров, проживающим в частном секторе, импонирует то, что они не зависят от заправок: на ночь поставил автомобиль на зарядку, а утром можно уже ехать по делам. Или не утром. Но что делать, если на дворе Рождество, и вдруг из-за сбоя происходит веерное отключение электроэнергии? Жизненная ситуация, однако у BMW на неё есть ответ.

В преддверии рождественских и новогодних праздников, BMW решила порадовать своих поклонников коммерческим видео, в котором предложила решить такую ситуацию при помощи электрокара i3.

В рекламном ролике описывается ситуация из недалёкого будущего, в котором автомобиль может работать источником бесперебойного питания (ну, почти бесперебойного), обеспечивая приличный дом электроэнергией.

1 / 2 На фото: BMW i3 2 / 2 На фото: BMW i3

На данный момент электромобили пока к этому не готовы: слишком высокие токи банально спалят их электрику. Но по видео можно понять, что BMW уже раздумывает, как преодолеть эту преграду, и вполне возможно, что вскоре автомобили смогут взять на себя такую ношу.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что из BMW X6 M сделали брутальный внедорожник.