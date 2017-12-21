BMW i3 будет в будущем спасать праздничное настроение

В преддверии рождественских и новогодних праздников, BMW решила порадовать своих поклонников коммерческим видео, в котором предложила решить такую ситуацию при помощи электрокара i3.
В рекламном ролике описывается ситуация из недалёкого будущего, в котором автомобиль может работать источником бесперебойного питания (ну, почти бесперебойного), обеспечивая приличный дом электроэнергией.
На данный момент электромобили пока к этому не готовы: слишком высокие токи банально спалят их электрику. Но по видео можно понять, что BMW уже раздумывает, как преодолеть эту преграду, и вполне возможно, что вскоре автомобили смогут взять на себя такую ношу.
Ранее портал Колёса.ру сообщал, что из BMW X6 M сделали брутальный внедорожник.
Большинству домов доступна мощность в 10-20 кВт - 10 кВт достаточно для всех бытовых нужд, а 20 кВт позволят одновременно с бытовыми нуждами работать мощным электроинструментом.
BMW i3 умеет питать свой электрический двигатель мощностью в 125 кВт! Это как десяток домов, которые жгут ток на всю катушку, т.е. от него можно небольшую улицу запитать.