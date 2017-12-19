Geely Atlas: состоялась российская премьера

Geely представил кроссовер в исполнении для российского рынка и раскрыл информацию о комплектациях. Производитель позиционирует модель в качестве конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4.

В России будут продавать автомобили Geely Atlas, собираемые на белорусском предприятии «Белджи». Силовая гамма российской версии кросса включает пару бензиновых двигателей. Базовым выступает 141-сильный движок объемом 2,0 литра только в сочетании с «механикой» Getrag и передним приводом. Стартовая комплектация Comfort с таким мотором получает две подушки безопасности, ABS, систему стабилизации и обогрев лобового стекла.

Список оборудования версии Comfort также включает: литые колеса, датчик дождя, задние датчики парковки, кожаный мультируль, ассистент спуска и подъема, а также систему доступа в салон без ключа и запуска двигателя с кнопки.

В комплектации Comfort имеется шестидиапазонная автоматическая коробка передач Aisin (по лицензии), но в комплекте со 148-сильным двигателем объемом 2,4 литра. Кроме того, клиент получит круиз-контроль, четыре подушки безопасности и аудиосистему с шестью динамиками вместо четырех. В таком исполнении также будет предлагаться система полного привода.

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В оснащение переднеприводной версии Luxury войдет камера заднего вида, передние и задние парктроники, навигационная система, пассажирское кресло с электрорегулировками и кожаный салон. Еще будет более дорогая версия с двигателем 2,4 литра, «автоматом» и полным приводом.

Купить кроссовер Geely Atlas можно будет после нового года. Производитель планирует вывести весной на российский рынок автомобиль со 184-сильным турбомотором объемом 1,8 литра в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Прайс-лист будет опубликован ближе к старту продаж, а ориентировочный диапазон – от 900 000 до 1 600 000 рублей.

В конце ноября портал «Колеса.ру» публиковал характеристики российской версии Geely Atlas.