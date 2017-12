Hyundai Tucson получил новые опции

В США стартовали продажи популярного кроссовера Hyundai Tucson 2018 модельного года. Ранее ноябрь 2017 года, стал самым успешным месяцем за всю историю продаж этой модели в Соединенных Штатах. А теперь она доступна с измененными комплектациями и новыми опциями.

Базовое оснащение Tucson SE осталось прежним. Модификация SE Popular изменила название на SEL и получила информационно-развлекательную систему с семидюймовым экраном, поддерживающую возможности Android Auto и Apple CarPlay, а также подогрев передних сидений. Напомним, что в России даже базовая версия Hyundai Tucson оснащена подогревом передних кресел.

Комплектация SE Plus, согласно новой номенклатуре, теперь называется SEL Plus, а также получает аудиосистему премиум-класса Infinity и три года бесплатного обслуживания в сервисах Blue Link Connected Care, Remote Services & Guidance. Варианты оснащения Eco и Night больше не буду доступны, зато остались Value и Limited.

Hyundai Tucson 2018 в США по-прежнему предлагается с двумя бензиновыми двигателями: двухлитровый атмосферный на 164 л.с. и 1,6-литровый турбированный мощностью 175 лошадиных сил. Для модификаций Value, Limited или Limited турбомотор доступен с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Классический шестиступенчатый гидротрансформатор предусмотрен для атмосферного мотора в комплектациях SE, SEL и SEL Plus.

Напомним, что в России Hyundai Tucson доступен по цене от 1 449 900 рублей. Ранее стало известно, что корейский автопроизводитель планирует зарядить Tucson дополнительной мощностью.