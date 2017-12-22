На наш рынок выходит «двухдверка» Infiniti Q60 2018 модельного года.

Купе по-прежнему предлагается в РФ с полным приводом, бензиновым битурбомотором V6 3.0 мощностью 405 л.с. и семидиапазонным «автоматом». С таким двигателем автомобиль наберет первую «сотню» за 5,1 секунды.

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На смену 19-дюймовым дисками пришли 20-дюймовые. Кроме того, для Q60 теперь предусмотрена другая летняя резина. «Специально для удобства российских покупателей в комплектацию автомобиля вместо резины Run Flat будут входить обычные летние спортивные шины, все купе будут комплектоваться докаткой в багажнике», — сообщили в Infiniti.

На российском рынке «двухдверка» Infiniti Q60-2018 представлена в единственной комплектации Sport ProActive. В арсенале такой версии значатся: адаптивная электронная система рулевого управления нового поколения DAS 2.0, системы контроля движения, удержания автомобиля на полосе, кругового обзора, обнаружения приближающихся объектов, определения свободного места для парковки.

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Также в список оборудования «японца» вошли: мультимедийный комплекс InTouch с двумя сенсорным экранами (верхний — диагональю 8 дюймов, нижний – 7 дюймов), аудиосистема Bose Performance line с 13-ю динамиками, система помощи при экстренном торможении, система динамической стабилизации. В салоне Infiniti Q60 имеются вставки из карбона.

Цена купе 2018 модельного года начинается с отметки в 3 489 000 рублей. Первые машины доберутся до дилеров в ближайшее время.

Ранее в России был объявлен отзыв седанов Infiniti Q50 и купе Q60, произведенных в период с 8 мая 2015-го по 7 сентября 2017 года.