Десять самосвалов КАМАЗ-65115 отправили в адрес компании, которая занимается доставкой грузов по Чувашской Республике и Марий Эл.

Компании «Транс-Регион» партию из десяти автомобилей КАМАЗ-65115 передал «Камаз-Лизинг». Грузовые машины оснащаются двигателями, чья мощность составляет 280 л. с., их колёсная формула – 6×4. Самосвалы имеют заднюю разгрузку и платформу ковшеобразного типа с обогревом.

Поставщиком автомобильной техники стал официальный дилер продукции ПАО «КАМАЗ» в городе Чебоксары, компания «Союз 21-Регион». Покупка транспортной фирмой самосвалов КАМАЗ-65115 была оформлена по программе «Лизинг для хищников», которая предусматривает специальные условия для представителей среднего бизнеса.

«Это первая сделка лизинговой компании «КАМАЗ» с ООО «Транс-Регион». Компания, специализирующаяся на доставке грузов по Чувашской Республике и Марий Эл, готовится к реализации крупных проектов и планирует расширение автопарка за счёт автомобилей КАМАЗ, — комментируют в пресс-центре отечественного автопроизводителя. — Выбор клиента в пользу грузовой техники этого бренда обусловлен конкурентоспособной ценой, техническими и эксплуатационными характеристиками автомобилей».

В прошлом месяце портал «Колёса.ру» сообщал о том, что КАМАЗ разработает специальный грузовой автомобиль для ритейла. Разработка специализированного коммерческого транспорта будет вестись в рамках партнёрства с X5 Retail Group, об этом стало известно в ходе выставки Comtrans-2017.

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