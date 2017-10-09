Kia рассказала о российской версии Stinger

Kia Motors Rus анонсировала старт продаж фастбека на российском рынке в I квартале 2018 года.

Под капотом версий Kia Stinger 2.0 T-GDI устанавливается двухлитровая «турбочетверка» семейства Theta II с прямым впрыском. Отдача «движка» для российского рынка снижена из-за особенностей налогообложения – 247 л.с., а пиковый крутящий момент составляет 353 Нм.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

С двухлитровым мотором, сочетающимся с задним или полным приводом, автомобиль разгоняется с нуля до первой «сотни» за 6 секунд. Заднеприводная версия оснащается механическим дифференциалом повышенного трения.

В России также будет доступна более мощная версия с битурбированной V-образной «шестеркой» с прямым впрыском объемом 3,3 литра серии Lambda, агрегатируемая исключительно с полным приводом. Двигатель развивает мощность 370 л.с. и крутящий момент 510 Нм. С таким мотором Stinger становится самой динамичной серийной моделью за всю историю Kia – 4,9 секунды до 100 км/ч.

1 / 2 2 / 2

Оба мотора сочетаются восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, располагающей режимом ручного переключения с помощью подрулевых переключателей.

Кстати, уже с 1 января 2018 года Kia Stinger поступит в продажу не европейском рынке. Производитель уже озвучил цены на модель. Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что силовая гамма корейского фастбэка будет расширена двигателем V8.