Фото компактвэна Geely без маскировки опубликовало издание Autohome. Дизайн модели выполнен в стиле шоу-кара Geely MPV Concept, представленного в апреле этого года на Шанхайском автосалоне. Новинка получила необычные фары со светодиодными полосками, «семейную» решетку радиатора. Задние фонари соединяет хромированная плашка.

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По предварительным данным, компактвэн будет доступен в семиместной версии, места могут располагаться по схеме 2+2+3 или 2+3+2. В торце центрального тоннеля есть дополнительные воздуховоды для пассажиров второго ряда. Информации о моторной гамме компактвэна Geely пока нет.

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Ожидается, что на китайский рынок новинка выйдет во второй половине следующего года. Пока неизвестно, будет ли Geely продавать компактвэн за пределами Поднебесной.

Напомним, в России ближайшей премьерой марки станет кроссовер Atlas (в Китае – Boyue). В нашей стране продажи вседорожника должны стартовать до конца текущего года, в РФ автомобили будут поставлять с белорусского завода «Белджи».

1 / 2 На фото: Geely MPV Concept 2 / 2 На фото: Geely MPV Concept

Ранее в Сеть выложили фотографии рестайлингового кроссовера Geely Vision X6, предназначенного для Китая. В России модель известна как Emgrand X7. Не исключено, что обновленный SUV доберется и до нашего рынка.