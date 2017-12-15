Фото компактвэна Geely без маскировки опубликовало издание Autohome. Дизайн модели выполнен в стиле шоу-кара Geely MPV Concept, представленного в апреле этого года на Шанхайском автосалоне. Новинка получила необычные фары со светодиодными полосками, «семейную» решетку радиатора. Задние фонари соединяет хромированная плашка.
По предварительным данным, компактвэн будет доступен в семиместной версии, места могут располагаться по схеме 2+2+3 или 2+3+2. В торце центрального тоннеля есть дополнительные воздуховоды для пассажиров второго ряда. Информации о моторной гамме компактвэна Geely пока нет.
Ожидается, что на китайский рынок новинка выйдет во второй половине следующего года. Пока неизвестно, будет ли Geely продавать компактвэн за пределами Поднебесной.
Напомним, в России ближайшей премьерой марки станет кроссовер Atlas (в Китае – Boyue). В нашей стране продажи вседорожника должны стартовать до конца текущего года, в РФ автомобили будут поставлять с белорусского завода «Белджи».
Ранее в Сеть выложили фотографии рестайлингового кроссовера Geely Vision X6, предназначенного для Китая. В России модель известна как Emgrand X7. Не исключено, что обновленный SUV доберется и до нашего рынка.
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bit.ly/nomermaska и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!x