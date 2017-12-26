Рестайлинговый Isuzu MU-X дебютировал в начале этого года в Таиланде. Внедорожник обзавелся иными бамперами и решеткой радиатора, новыми фарами и задними фонарями. Салон же почти не тронули – в нем лишь появилась другая мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином. Такая модель уже доступна почти на всех основных рынках сбыта Isuzu, исключением был Китай, там продажи посвежевшего MU-X стартуют сегодня.

1 / 4 На фото: обновленный Isuzu MU-X, версия для Китая 2 / 4 На фото: обновленный Isuzu MU-X, версия для Китая 3 / 4 На фото: обновленный Isuzu MU-X, версия для Китая 4 / 4 На фото: обновленный Isuzu MU-X, версия для Китая

Если внешне «поднебесный» Isuzu MU-X изменился так же, как модель, предназначенная для других стран, то интерьер у внедорожника совершенно другой. В салоне установили новые переднюю панель, центральный тоннель, руль, дефлекторы обдува и блок управления климатической системой. Мультимедиа тоже новая — с большим сенсорным экраном, поддержкой 4G и Apple CarPlay.

1 / 3 На фото: обновленный Isuzu MU-X, версия для Китая 2 / 3 На фото: обновленный Isuzu MU-X, версия для Китая 3 / 3 На фото: обновленный Isuzu MU-X, версия для Китая

В Китае Isuzu MU-X 2018 модельного года можно купить с турбодизелями 1.9 и 3.0 мощностью 163 и 177 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с шестидиапазонным «автоматом», для топового движка еще предусмотрена 6МКП. Внедорожник с дизелем 1.9 предлагается с задним или полным приводом, с двигателем 3.0 – только в версии 4WD.

1 / 3 На фото: обновленный Isuzu MU-X, версия для Таиланда 2 / 3 На фото: обновленный Isuzu MU-X, версия для Таиланда 3 / 3 На фото: обновленный Isuzu MU-X, версия для Таиланда

Цена обновленной модели начинается с отметки в 178 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 591 000 рублей по актуальному курсу. Скорее всего, в следующем году в других странах тоже появится MU-X с новым интерьером.

Напомним, в России внедорожник Isuzu не продают. У нас представлен пикап D-Max, на базе которого построен MU-X.