Новый вариант исполнения посвятили «Звёздным войнам», в частности, фильму о Хане Соло – премьера этой ленты запланирована на май 2018 года. Продажи Renault Zoe Star Wars стартуют раньше – в марте, а оформить заявку на новинку можно уже сегодня. Правда, в компании не раскрыли ее цену. Спецверсия предназначена только для французского рынка, тираж — 1 000 экземпляров.

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На капоте, крыше и двери багажника особого электрокара имеются схематичные изображения «Тысячелетнего сокола» — корабля Соло. На передних крыльях есть бейджи с названием спецсерии. Кроме того, модель получила 17-дюймовые колесные диски и металлические накладки на пороги. В список оборудования Renault Zoe Star Wars также вошли: мультимедийная система, камера заднего вида, точка доступа Wi-Fi.

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Ситикар оснащается электромотором мощностью 75, 88 или 90 л.с. В прошлом году Zoe получил новую батарею ёмкостью 41 кВт*ч вместо 22 кВт*ч, таким образом, запас хода модели вырос с 240 до 400 км (по циклу NEDC).

Напомним, в линейке Nissan, партнера Renault по альянсу, тоже есть спецверсии по мотивам «Звёздных войн». Так, в 2016-м дебютировал кроссовер Nissan Rogue One Star Wars Limited Edition, предназначенный для США и Канады. А в этом году в Мексике появился «паркетник» Nissan Kicks Dark Light.