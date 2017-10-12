Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Российский автопроизводитель объявил о добровольном отзыве 19 668 экземпляров Lada Xray. Как рассказали представители АВТОВАЗа, под условия сервисной кампании попали автомобили, которые были проданы на территории страны в период с февраля 2016 года по сегодняшний день.

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Программа мероприятий в рамках отзыва согласована автопроизводителем с Федеральном агентством по техническому регулированию и метрологии. «Причиной отзыва автомобилей Lada Xray является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Представители компании «АВТОВАЗ» уведомят владельцев машин о необходимости заехать на сервис к официальному дилеру продукции Lada. Желающие также могут сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, который опубликован на официальном сайте Росстандарта.

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На Lada Xray, попавших под условия отзыва, будут произведены работы: специалисты сервиса приклеят защитный уплотнитель на кромку аккумуляторной площадки. Это позволит избежать перетирания жгута проводов мотора российского «паркетника». Сообщается, что ремонт осуществят бесплатно для автовладельцев.

Напомним, в июле текущего года в России был объявлен массовый отзыв УАЗов. Под условия кампании попали Патриот, Пикап и Карго, которые сошли с конвейера предприятия в период с января 2014-го по май 2017 года. Причина – необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования.