На вторичном авторынке России наблюдается небольшой рост

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в период с января по июнь текущего года объем российского рынка «легковушек» с пробегом составил 2,49 миллиона единиц, а это больше чем в прошлом году на 1,1%. В июне было продано 458,7 тысячи автомобилей, что превышает прошлогодний результат на 1,9%.

Самой популярной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается Lada, доля которой за первые шесть месяцев 2017 года превысила 25%. За указанный период с автомобилями этой марки было оформлено 684,5 тысячи сделок, что на 1,6% меньше чем годом ранее.

Звание самой популярной иностранной марки сохраняет Toyota – 279 тысяч единиц и небольшое падение – на 1,3%. В тройку вошел еще один японский бренд – на Nissan приходится 133,6 тысяч сделок, что на 2% больше чем в 2016 году.

Самым популярным автомобилем с пробегом является Lada 2114 – за полгода 74,1 тысячи таких автомобилей сменили хозяев (-1,2%). На второй строчке Lada 2107 (68,2 тысячи единиц, -4,8%). Замыкает тройку Ford Focus – 61,8 тысячи машин и рост на 3,5%.

Ранее мы рассказывали о результатах продаж на вторичном авторынке в мае текущего года.