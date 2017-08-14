Названы 25 наименее угоняемых в России автомобилей

Российская страховая компания "АльфаСтрахование" подготовила рейтинг самых неинтересных автомобилей для местных угонщиков по итогам первого полугодия 2017-го года.

Согласно последним подсчетам, наименее привлекательным для автоугонщиков является кроссовер Volvo XC60. На втором месте в рейтинге непопулярности Skoda Octavia, на третьем ВАЗ Калина. Четвертое место занимает BMW X3, пятое — Skoda Rapid. Также в десятку вошли Volvo XC90, ВАЗ Largus, Ford Kuga, Audi Q3 и Chevrolet Niva.

1 / 2 Volvo XC60 2 / 2 Volvo XC60

В «АльфаСтраховании» сообщили, что у представленных в рейтинге автомобилей частота угона составляет 0%. Тем не менее пресс-служба страховой компании напомнила, что пренебрегать средствами защиты от угонов и страховкой не стоит, поскольку предпочтения угонщиков в любой момент могут поменяться.

ТОП-25 автомобилей, которые угоняют реже всего по итогам первой половины 2017-го года

Позиция Модель 1 Volvo XC60 2 Skoda Octavia 3 ВАЗ КАЛИНА 4 BMW X3 5 Skoda Rapid 6 Volvo XC90 7 ВАЗ Largus 8 Ford Kuga 9 Audi Q3 10 Chevrolet Niva 11 Renault Sandero 12 Mercedes-Benz GLA 13 Skoda Yeti 14 Hyundai Creta 15 Volvo V70 / XC70 16 Hyundai Santa Fe 17 Kia Sorento 18 Volkswagen Jetta 19 Hyundai ix35 20 Toyota Corolla / Auris 21 Audi A4 22 Datsun ON-DO 23 BMW X4 24 Mercedes-Benz CLA 25 Opel Astra

1 / 3 Skoda Octavia Scout 2 / 3 Skoda Octavia Scout 3 / 3 Skoda Octavia Scout

Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование» пояснил, что «интерес автоугонщиков обычно объясняется высокой ликвидностью автомобилей и их частей на черном рынке, соответственно, чем меньше ликвидность, чем реже угоняют транспортное средство».

Ранее, напомним, московская Госавтоинспекция огласила наиболее популярные у столичных угонщиков марки автомобилей.

