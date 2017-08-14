Названы 25 наименее угоняемых в России автомобилей

Согласно последним подсчетам, наименее привлекательным для автоугонщиков является кроссовер Volvo XC60. На втором месте в рейтинге непопулярности Skoda Octavia, на третьем ВАЗ Калина. Четвертое место занимает BMW X3, пятое — Skoda Rapid. Также в десятку вошли Volvo XC90, ВАЗ Largus, Ford Kuga, Audi Q3 и Chevrolet Niva.
В «АльфаСтраховании» сообщили, что у представленных в рейтинге автомобилей частота угона составляет 0%. Тем не менее пресс-служба страховой компании напомнила, что пренебрегать средствами защиты от угонов и страховкой не стоит, поскольку предпочтения угонщиков в любой момент могут поменяться.
по итогам первой половины 2017-го года
|Позиция
|Модель
|1
|Volvo XC60
|2
|Skoda Octavia
|3
|ВАЗ КАЛИНА
|4
|BMW X3
|5
|Skoda Rapid
|6
|Volvo XC90
|7
|ВАЗ Largus
|8
|Ford Kuga
|9
|Audi Q3
|10
|Chevrolet Niva
|11
|Renault Sandero
|12
|Mercedes-Benz GLA
|13
|Skoda Yeti
|14
|Hyundai Creta
|15
|Volvo V70 / XC70
|16
|Hyundai Santa Fe
|17
|Kia Sorento
|18
|Volkswagen Jetta
|19
|Hyundai ix35
|20
|Toyota Corolla / Auris
|21
|Audi A4
|22
|Datsun ON-DO
|23
|BMW X4
|24
|Mercedes-Benz CLA
|25
|Opel Astra
Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование» пояснил, что «интерес автоугонщиков обычно объясняется высокой ликвидностью автомобилей и их частей на черном рынке, соответственно, чем меньше ликвидность, чем реже угоняют транспортное средство».
Ранее, напомним, московская Госавтоинспекция огласила наиболее популярные у столичных угонщиков марки автомобилей.
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