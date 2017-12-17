Особый Nissan Skyline GT-R продадут с молотка

Речь идет о редком спорткаре японской марки без пробега в идеальном состоянии.

Одним из лотов аукциона BHauction в январе 2018 года на Токийском автосалоне станет спортивное купе Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür 2002 модельного года. Пробег автомобиля, у которого еще даже осталась заводская упаковка на сиденьях, составляет всего 10 километров. Предполагаемая сумма продажи не сообщается.

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Версия Nür была выпущена лимитированной серией 1 000 автомобилей. У такого исполнения купе более жесткая подвеска, уменьшенный дорожный просвет, перенастроенный полный привод, карбоновый капот, расширенный набор аэродинамических элементов, а также секундомер и функция отображения параметров боковых и продольных ускорений на основном экране.

1 / 2 Nissan Skyline GT-R V-spec II Nür (BNR34) 2 / 2 Nissan Skyline GT-R V-spec II Nür (BNR34)

Под капотом Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür установлена V-образная «турбошестерка» объемом 2,6 литра, развивающая мощность 280 л.с. в комплекте с шестиступенчатой механической коробкой передач. Спорткар может набирать скорость 300 км/ч.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о старте продаж Nissan GT-R 2018 модельного года, который получил более доступную комплектацию.