Дилеры-участники в рамках реализации официальной программы автомобилей с пробегом Renault Selection в 2017 году помогли перепродать свыше 2 100 сертифицированных подержанных машин. Как рассказали в пресс-центре российского офиса компании, на сегодняшний день к программе подключено порядка 100 официальных дилеров.

1 / 2 На фото: Renault Logan 2 / 2 На фото: Renault Logan

Программа Renault Selection стартовала в 2016 году. Сообщается, что объём продаж автомобилей марки с пробегом увеличился в десять раз по сравнению с показателем прошлого года. Стоит отметить, что больше стал и список участников (их количество за год выросло вдвое). К программе подключились официальные дилерские центры в крупнейших регионах страны.

Согласно условиям, действие официальной программы автомобилей с пробегом от компании Renault распространяется на модели французской марки в возрасте не старше семи лет, с пробегом, не превышающем 150 000 километров. Эксперты проверяют истории всех машин-участников, которые подтверждаются сервисной книжкой со всеми зафиксированными регламентными работами.

1 / 2 На фото: Renault Sandero 2 / 2 На фото: Renault Sandero

«На все автомобили, приобретённые по программе Renault Selection, распространяется гарантия на основные узлы и агрегаты автомобиля, которая полностью аналогична гарантии производителя на новые автомобили. В случае возникновения неисправностей, покрываемых гарантией, автомобиль будет отремонтирован у официального дилера Renault в соответствии со всеми стандартами и требованиями Renault Россия», — отметили в пресс-центре.