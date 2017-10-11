У обеих моделей слегка изменили передний бампер и радиаторную решетку. И для седана, и для универсала теперь доступна версия WxB: у Corolla Axio в этом варианте исполнения на багажнике есть спойлер, а у Corolla Fielder – молдинги на крыше вместо рейлингов. Автомобили линейки WxB также отличаются оформлением интерьера.

1 / 4 На фото: Toyota Corolla Fielder 2 / 4 На фото: Toyota Corolla Fielder WxB 3 / 4 На фото: Toyota Corolla Fielder WxB 4 / 4 На фото: Toyota Corolla Fielder WxB

Уже в «базе» обновленные «четырехдверка» и «сарай» имеют комплекс безопасности Safety Sense C, в него входят системы автоматического переключения света фар и экстренного торможения, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы. Также Corolla получила систему, которая активирует тормоза, если водитель перепутал педали и машина резко ускорилась.

1 / 3 На фото: Toyota Corolla Axio 2 / 3 На фото: Toyota Corolla Axio WxB 3 / 3 На фото: Toyota Corolla Axio WxB

Силовые установки прежние. Оба «японца» предлагаются с бензиновыми моторами 1.5 мощностью 103 или 109 л.с. Универсал еще оснащается 140-сильным двигателем 1.8, а седан – мотором 1.3, выдающим 95 л.с. Кроме того, у Corolla Axio и Corolla Fielder есть гибридные версии. Трансмиссии – «механика» или «вариатор». На родине Короллу можно купить с полным приводом.

1 / 2 На фото: Toyota Corolla Fielder WxB 2 / 2 На фото: Toyota Corolla Fielder

Цена обновленного седана стартует с отметки в 1 507 680 йен – это около 779 000 рублей по текущему курсу. Универсал обойдется минимум в 1 656 720 йен, что эквивалентно примерно 856 000 рублей.

1 / 3 На фото: Toyota Corolla Axio WxB 2 / 3 На фото: Toyota Corolla Axio 3 / 3 На фото: Toyota Corolla Axio

Ранее компания Toyota рассекретила предвестников седанов Crown и Century новых генераций. Публичная премьера концептов пройдет 25 октября на автосалоне в Токио, в серию их отправят в следующем году. Обе «четырехдверки» предназначены для японского рынка.