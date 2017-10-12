Тюнинг-подразделение McLaren построило два суперкара

McLaren Special Operations представило два автомобиля, подготовленных под заказ для одного клиента – MSO R Coupe и MSO R Spider. Оба проекта выполнены на базе модели 650S.

Новинки, подготовленные специалистами MSO, получили ряд апгрейдов внешности, интерьера и технической начинки. Купе и родстер оснащаются битурбированным двигателем V8 объемом 3,8 литра, отдача которого составляет 679 л.с. и 700 Нм крутящего момента, тогда как мощность стандартной версии составляет 641 л.с. Автомобиль также оснастили новой титановой выхлопной системой.

Дизайн экстерьера тоже был улучшен. Эксклюзивный суперкар получил новый передний бампер, капот, вентиляционные «жалюзи» на крыльях, ковш воздухозаборника на крыше (купе), корпуса боковых зеркал и крышку багажника. Все элементы выполнены из карбонового волокна. Завершающим элементом стал комплект новых пятиспицевых колес — атласно-черных у купе и глянцево-черных у родстера.

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Кузов обеих моделей окрашен в серый оттенок Liquid Silver с контрастными акцентами Delta Red на переднем сплиттере, боковых юбках и заднем антикрыле. Интьер автомобилей оформлен в аналогичной цветовой гамме.

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Обивка салона в обоих автомобилях выполнена алькантарой – в основном черной, с красными акцентами в виде прострочки на передней панели и рулевом колесе. На последнем также присутствует карбоновая отделка. Кресла, наоборот, обиты красным цветом с черными акцентами. Эмблема MSO R вышита черным цветом на подголовниках.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про проект MSO на базе McLaren 720S, подготовленный для предпринимателя и филантропа Майкла Фукса. Уникальный автомобиль с кузовом цвета Fux Fuchsia был представлен на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.