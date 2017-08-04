В разработанном Госавтоинспекцией МВД РФ проекте постановления закреплён «порядок проверки выполнения требований к колёсным транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию». Как пояснили в «Коммерсанте», речь идёт о переделанных внедорожниках, машинах с газовым оборудованием и автомобилях с тюнингом.

Сейчас для того, чтобы зарегистрировать доработанный автомобиль, автовладельцу необходимо обратиться в испытательную лабораторию для прохождения предварительной технической экспертизы. С выданным заключением он обращается в ГАИ, где сотрудники проводят осмотр и дают разрешение на установку оборудования (причём даже в том случае, если оно уже установлено). После этого ему нужно посетить автосервис, в котором он получит документ о проведённых работах; затем автовладелец отправляется на техосмотр и снова в лабораторию – на финальную техэкспертизу, и только после этого можно ехать в подразделение ГИБДД на регистрацию.

Согласно специальным новым правилам, разработанным ГАИ, проверка автомобилей на соответствие безопасности будет начинаться с уточнения, включена ли выбранная автовладельцем лаборатория в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза. Отметим, появились требования к заключению лаборатории: в документе должна быть дана оценка возможности внесения изменений в конструкцию автомобиля, а также описаны те работы, которые позволят сделать «переделку» безопасной. Помимо этого требуется отразить рекомендации касательного того, в каком автосервисе это можно сделать.

Сообщается, что не потребуется согласование с ГИБДД внесения изменений в конструкцию в том случае, если деталь «предназначена для этого транспортного средства» и прошла «оценку соответствия в составе данного ТС, что подтверждено документацией изготовителя компонентов». Не понадобится согласование и в том случае, когда автокомпонент предусмотрен автопроизводителем в официальной документации.

В проекте постановления перечислены также основания для отказа в получении разрешения: то, что устанавливаемый агрегат находится в розыске, имеет запреты на регистрацию судом или таможней, а также признаки сокрытия-подделки или уничтожения идентификационных номеров (за исключением коррозии). Не получится зарегистрировать машину также тем, чьё ТС после переделки не соответствует техрегламенту о безопасности, изменило максимальную массу или кузов/шасси (на не предусмотренные производителем).

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