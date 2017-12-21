Заявки на новую для РФ модель Renault начали принимать в ноябре 2017-го, онлайн-продажи стартовали 5 декабря. Теперь же Dokker доступен во всех официальных дилерских центрах марки. Цена фургона – от 814 000 рублей, пятиместная пассажирская версия обойдется минимум в 819 000 рублей.
В России обе модификации Renault Dokker представлены с бензиновым мотором 1.6 (82 л.с.) и турбодизелем 1.5 (90 л.с.). Трансмиссия одна – пятиступенчатая «механика».
Цены и комплектации фургона Renault Dokker
|Версия
|1.6 (82 л.с.), бензин, 5МКП
|1.5 (90 л.с.), дизель, 5МКП
|Access
|814 000 рублей
|—
|Business
|864 000 рублей
|984 000 рублей
Цены и комплектации пассажирского Renault Dokker
|Версия
|1.6 (82 л.с.), бензин, 5МКП
|1.5 (90 л.с.), дизель, 5МКП
|Access
|819 000 рублей
|—
|Live
|869 990 рублей
|989 900 рублей
|Drive
|920 990 рублей
|1 040 990 рублей
В списке оборудования базового фургона значатся ABS, подушка безопасности водителя и 15-дюймовые стальные диски. Для самого дешевого универсала в «базе» еще предусмотрен «эйрбэг» переднего пассажира, а в топовой версии пассажирского Dokker есть кондиционер, ESP и круиз-контроль. Опционально для обеих машин доступны аудиосистема, навигатор, подогрев передних кресел, парктроник, обогрев и электропривод наружных зеркал.
Ранее стало известно о том, что в 2018 году Renault запустит продажи Dokker в Аргентине, в этой стране модель переименуют в New Kangoo. Причем, если в РФ автомобили поставляют из Марокко, то аргентинцам предложат фургон и универсал местной сборки.
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