В общей сложности в течение 2017 года в РФ было изъято примерно 80 000 литров «незамерзайки» с метанолом.

В пресс-центре Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали о том, что в период с января по декабрь 2017 года в России изъяли примерно 80 000 литров стеклоомывающей жидкости с метанолом, некачественная продукция была обнаружена почти в 350 точках продажи.

Помимо этого в ведомстве рассказали о том, что были обнаружены четыре объекта производства, в итоге служба наложила примерно 400 штрафов на общую сумму около 12,6 миллиона рублей.

«По состоянию на декабрь 2017 года территориальными органами Роспотребнадзора проверено более 3 500 объектов, осуществляющих производство и реализацию стеклоомывающей жидкости», — рассказали в пресс-центре службы. Сообщается, что по итогам надзорных мероприятий было составлено свыше 600 протоколов об административных правонарушениях, в правоохранительные органы направлено более 180 дел.

В преддверии зимнего сезона представители ведомства напоминали автомобилистам о необходимости с вниманием отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости. Причиной этому является то, что недобросовестные производители используют метиловый спирт, который опасен для здоровья людей. По данным Роспотребнадзора, в РФ ежегодно регистрируется около 1 200 острых отравлений метанолом.