Volkswagen подтвердил выпуск седана Passat GT и двух новых кроссоверов для США

Генеральный директор американского подразделения концерна Volkswagen Хинрих Вёбкен раскрыл новые подробности о будущей линейке автомобилей компании для североамериканского рынка. Производитель намерен выпустить седан Passat GT и два новых кроссовера, один из которых станет кросс-купе, а второй расположиться ниже текущего Tiguan. Об этом сообщает издание Autoblog.

1 / 2 Концепт Volkswagen Passat GT 2 / 2 Концепт Volkswagen Passat GT

Озвученное расширение ассортимента немецкого бренда для США произойдет не ранее 2019 года. А пока в следующем году Америку ждет презентация нового поколения седана С-класса Volkswagen Jetta и дебют уже продаваемого в Европе четырехдверного купе Arteon.

К концу следующего года может быть представлен новый седан Passat GT 2019. Несколько лет назад концерн Volkswagen представлял концепт этой модели. Судя по слухам, новинка может быть оснащена 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 280 лошадиных сил и крутящим моментом в 349 Нм.

1 / 2 2018 Volkswagen Tiguan SEL 2 / 2 Volkswagen T-Roc 4MOTION R-Line 2017

Одним из новых кроссоверов для США в 2019 году может оказаться компактный T-Roc, который уже был представлен для европейского рынка. Именно он в линейке находится под кроссовером Tiguan. К тому времени концерн также намерен выпустить рестайлинг седана Passat.

Ранее Volkswagen начал отзыв крупного кроссовера Atlas на рынке США.