Volkswagen подтвердил выпуск седана Passat GT и двух новых кроссоверов для США

Генеральный директор американского подразделения концерна Volkswagen Хинрих Вёбкен раскрыл новые подробности о будущей линейке автомобилей компании для североамериканского рынка. Производитель намерен выпустить седан Passat GT и два новых кроссовера, один из которых станет кросс-купе, а второй расположиться ниже текущего Tiguan. Об этом сообщает издание Autoblog.
Озвученное расширение ассортимента немецкого бренда для США произойдет не ранее 2019 года. А пока в следующем году Америку ждет презентация нового поколения седана С-класса Volkswagen Jetta и дебют уже продаваемого в Европе четырехдверного купе Arteon.
К концу следующего года может быть представлен новый седан Passat GT 2019. Несколько лет назад концерн Volkswagen представлял концепт этой модели. Судя по слухам, новинка может быть оснащена 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 280 лошадиных сил и крутящим моментом в 349 Нм.
Одним из новых кроссоверов для США в 2019 году может оказаться компактный T-Roc, который уже был представлен для европейского рынка. Именно он в линейке находится под кроссовером Tiguan. К тому времени концерн также намерен выпустить рестайлинг седана Passat.
Ранее Volkswagen начал отзыв крупного кроссовера Atlas на рынке США.
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