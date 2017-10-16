Прототип кроссовера компания Zotye показала в апреле на Шанхайском автосалоне. Товарный T500, снимки которого опубликовало издание Autohome, внешне ничем не отличается от концепта. Длина серийной модели равна 4 632 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 695 мм, размер колесной базы – 2 700 мм.

На китайском рынке Zotye T500 предложат с бензиновым турбодвигателем 1.5. Мощность мотора пока неизвестна, как предполагают местные СМИ, она составит около 156 л.с. Двигатель сочетается с «механикой» или «автоматом». Привод – только передний.

В список оборудования «пятисотого» могут входить: ESC, система экстренного торможения, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, цифровая «приборка», панорамная крыша, климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, системы кругового видеообзора и мониторинга давления в шинах.

В Поднебесной продажи Zotye T500 начнутся уже в этом году. Ожидается, что стартовая цена новинки составит примерно 80 000 юаней, что эквивалентно около 700 000 рублей по актуальному курсу.

Пока нет данных о планах Zotye поставлять новый кроссовер за пределы Китая. Напомним, в России марка сегодня представлена двумя моделями – седаном Z300 и «паркетником» T600.

Ранее в этом году Zotye запустила в производство флагманский вседорожник T700 и новую модификацию T600 – Coupe.