Вот и ноябрь закончился, и неумолимо, как скоростной поезд «Сапсан», накатывает новый год с неизбежным оливье, мандаринами, шампанским и ночными фейерверками, а премьеры третьего поколения Volkswagen Touareg все нет. Сначала ожидалось, что она состоится в апреле, на Шанхайском автосалоне, потом — в сентябре во Франкфурте, потом — в ноябре, а сейчас поговаривают о первой половине 2018 года. С чем связаны такие задержки, я пока не знаю, но раньше или позже это событие все-таки произойдет, и второе поколение третьего по счету внедорожника в истории марки уйдет в историю. Вот в Вольфсбурге и решили отметить это «дембельским аккордом» и выпустили специальную версию, в которой были бы собраны все самые лучшие технические и дизайнерские решения, доступные для этого незаурядного автомобиля. Ее так и назвали — Wolfsburg Edition.

Повторение пройденного

Очень сложно писать об автомобиле, который присутствует на рынке уже восемь (если говорить конкретно о втором поколении) или даже пятнадцать (если иметь в виду модель вообще) лет, популярен и востребован и представляет собой не «горячую новинку», а вполне обыденного участника дорожного движения. И что с того, что, как оказалось, Touareg практически никогда не попадал в руки тест-пилотов и экспертов Kolesa.ru (за исключением гибридной версии)? Полагаю, что наша аудитория состоит из людей грамотных, которые и другие издания читают — и сетевые, и бумажные, да и на форумах их всех не забанили. Но раз уж так вышло, и мне придется говорить об очень хорошо известных вещах — потерпите. Я коротенько.

Еще когда первое поколение «Кочевников» только-только сбросило с себя покрывало на Парижском автосалоне 2002 года, на модель обрушилась буря критики от эстетов, всячески тыкавших пальцем и обзывавших новинку «Golf на стероидах». В компании на все эти вопли внимания нарочито не обращали. Почему? Да на мой взгляд, потому, что это был не дизайнерский просчет, а как раз наоборот. Это была концепция, и она полностью подтвердилась при смене поколений.

И будет вам счастье

Первый Touareg походил на гипертрофированный Golf IV, второй — на Golf VI. Но это было не просто масштабирование, это была сознательная трансформация образа, сделанная с чувством меры и гармонии. Вот и получился очень ладный, пропорциональный кузов, вполне соответствующий автомобилю, предназначение которого — большую часть жизни проводить в городе, на асфальте, лишь изредка бросаясь в приключения на природе. Впрочем, как оказалось, внедорожный потенциал у модели — ого-го!

Раздаточная коробка с понижающей передачей, блокировки центрального и заднего дифференциалов и изменяемый дорожный просвет позволяли владельцам Touareg рассчитывать на успешное преодоление хоть каменистого плато в Андах, хоть грунтовки в Сибири. При этом и асфальтовые манеры оказались на высоте. Не случайно платформа Touareg послужила основой при создании таких автомобилей, как представительский Audi Q7 и элитарный Porsche Cayenne. Но выяснилось и серьезное противоречие: погонщик «Кочевника», решивший использовать его внедорожный потенциал на всю катушку, рискует принести в жертву хлябям весь красивый пластиковый обвес и вообще нарваться на серьезный кузовной ремонт. Да и для чего все эти «понижайки» и блокировки записным горожанам, для которых «последний километр» разбитого асфальта перед строящейся дачей — уже внедорожный экстрим?

Проблема была разрешена при создании второго поколения: базовая версия стала чистым кроссовером, без всяких внедорожных наворотов. Ну а хотите настоящий внедорожник — заказывайте опционный комплект TerrainTech — и дастся вам, и будет вам внедорожное счастье с понижающей передачей и блокировками.

Все это, а также рациональная линейка моторов и разнообразие комплектаций, позволяющих укладываться в диапазон цен «от средней до высокой» (вместе с вполне приличной остаточной ценой перепродажи) и дало возможность второму поколению Touareg сохранить популярность первого и долгое время оставаться на пике покупательского интереса.

Как в первый раз

Ну, а теперь я попробую изобразить, что впервые встречаюсь с VW Touareg и не слишком упирать на то, что передо мной — ограниченная серия Wolfsburg Edition, тем более что внешне ее отличают только шильдики с гербом города Вольфсбург на средних стойках. Итак, что я вижу?

Чистые, точные, скупые линии. Опоясывающий автомобиль по «ватерлинии» хромированный молдинг. Впадины на бортах, придающие облику некую волчью поджарость. Строгие, абсолютно прямые планки решетки радиатора и чуть скругленные ромбы блок-фар со светодиодными дневными ходовыми огнями. Мощные бугры задних арок и горизонтально расположенные блоки задней светотехники, частично размещенные на крыльях, а частично — на пятой двери. Словом, живое воплощение тевтонской основательности и мужской гендерной принадлежности. Вот вроде бы и нет в Touareg никакой нарочитой брутальности, а вот глядишь ты, гламурная дама за рулем этого автомобиля представляется с большим трудом… Впрочем, на случай если такая кавалерист-девица все-таки найдется, конструкторы снабдили зеркальцем со светодиодной подсветкой не только пассажирский, но и водительский козырек.

Но вот что интересно: когда ты стоишь рядом с автомобилем, то понимаешь, что он достаточно велик, хотя и относится к «среднеразмерным». Но стоит отойти на несколько метров, как ощущение размеров размывается и перестает давить на психику. При этом в облике Touareg нет ничего вызывающего: он не подавляет ни внедорожной брутальностью, ни показной роскошью, ни нарочитой спортивностью.

По заветам Вальтера Гропиуса

В далеком 1919 году в германском городе Веймар молодой архитектор Вальтер Гропиус, заняв кресло руководителя новой высшей школы строительства и конструирования, предложил сосредоточиться на объединении индустриальных возможностей производства с простыми, но эстетичными формами. Так родился стиль баухаус, ставший символом эпохи индустриализации и решивший задачу конвейерного производства шедевров, в которых красота форм неотделима от практичности, а простота является синонимом удобства. Может быть, слово «шедевр» и не применимо к интерьеру Touareg, но вот неотделимая от практичности красота и удобство простых решений — это как раз про него. Стиль баухаус никогда не был символом роскоши и не пользовался популярностью в кругах европейской аристократии и верхушки делового мира. Он был ориентирован на то, что мы теперь называем «средний класс».

Вот и интерьер Touareg Wolfsburg Edition никоим образом не воспринимается как «роскошный». Да — симпатично. Да — удобно, тем более что ограниченная серия приняла на борт практически все возможные для модели опции. Да — очень качественно, но роскошью здесь не пахнет. В общем, «скромное обаяние буржуазии»…

Спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой обтянуты тонкой эластичной перфорированной кожей, и если бы дело было летом, меня очень обрадовал бы тот факт, что они оснащены не только подогревом, но и вентиляцией. Оба передних сидения снабжены не только целым букетом электроприводов (включая положение подголовника и поясничный подпор), но и памятью на три варианта фиксированных положений. Руль регулируется по углу наклона и вылету, причем заниматься регулировкой можно даже на ходу: за изменение положения отвечают сервопривод и джойстик на левой стороне колонки. Мультируль с неким намеком на спортивность и весьма рациональным расположением органов управления: слева блок, отвечающий за все функции, связанные со звуком, справа — за бортовой компьютер. Еще один намек на незаурядный темперамент автомобиля — педали с металлическими накладками.

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Служба бурого волка

В детстве я считал, что волки бывают двух видов: обычные, серые — естественно, злые, и бурые — дружелюбные и вообще полезные. Сами понимаете, Пушкин не мог ошибаться: «в темнице там царевна тужит, и бурый волк ей верно служит…». Touareg из Волчьего города (так дословно переводится название Wolfsburg, ежели кто не знает) явно относится ко второй категории.

По сути, комфорту пассажиров дизайнеры уделили ничуть не меньшее внимание, чем комфорту водителя. С передним пассажиром все ясно, но и задние имеют две зоны климатического контроля, независимое управление подогревом подушек своего дивана и две собственные розетки для подключения электроники. Очень понравились сдвоенные солнцезащитные козырьки, позволяющие эффективно прикрыть глаза от лучей солнца, лупящих спереди-сбоку (для водителя и передних пассажиров), и прячущиеся в двери сетчатые солнцезащитные шторки для задних.

Для удобства правого пассажира крышка бокса-подлокотника состоит из двух половинок, которые, тем не менее, открываются не в стороны, а вполне традиционно, назад. Сам бокс — емкий, с дополнительным 12-вольтовым гнездом и опционным кабелем интерфейса Media-In для подключения внешних устройств с адаптером iPod/iPhone. Помимо него в распоряжении водителя есть еще одна емкость над центральной консолью — туда удобно бросить документы.

Хочешь так, а хочешь этак

Средний расход топлива 7,7 л на 100 км

А вообще интерьер Touareg предполагает определенную свободу действий. Например, куда мы обычно бросаем ключ в машинах с беcключевым доступом? Понятное дело, в подстаканник. А бутылочку с водой тогда куда девать? В «Кочевнике» же на передней панели есть специальный слот, куда можно вставить ключ-брелок, и это не просто держатель: во-первых, аккумулятор вставленного туда брелока подзаряжается на ходу, а во-вторых, раз уж вы протянули руку к панели для этого действия, то брелок можно повернуть и завести двигатель, как обычным ключом. Вы уже успели бросить брелок в карман и вам лень его оттуда доставать? Не проблема, жмите на кнопку Start/Stop.

Wolfsburg Edition оснащен сервоприводом пятой двери (который, кстати, работает очень быстро и без всяких задержек), а привести его в действие можно тремя способами: нажав кнопку в салоне, кнопкой на брелоке или клавишей на самой двери. Двумя способами можно сложить задние сиденья: если вы уже открыли одну из дверей, то это можно сделать при помощи рычага в нижней части подушки, а если вы зашли со стороны багажника — можно просто нажать на кнопку и задействовать электропривод. На той же панели — еще две клавиши, которые очень понравятся тем владельцам, которые используют автомобиль в качестве буксировщика прицепа с катером, гидроциклом или снегоходом. Нажал на нижнюю — и автомобиль услужливо приседает, позволяя точно навести замок сцепного устройства на шар фаркопа. Еще одно нажатие — и корма автомобиля поднимается, загоняя шар в гнездо.

Что ж ты такой большой!

Багажник у Touareg просто огромный, и очень хорошо, что он оснащен разделителем, который перемещается по двум направляющим, в комплект входит сетка для фиксации груза, а сбоку есть эластичные ленты для закрепления всяких мелочей. Но большой багажник — это не только хорошо, но и плохо. Полез я посмотреть, что входит в прилагаемый к автомобилю набор — и тут же испачкал брюки о бампер.

Под полом разместилась докатка на диске веселенького оранжевого цвета (чтобы не было соблазна ездить на ней достаточно долго), компрессор, домкрат и та самая сеточка. А вообще Wolfsburg Edition оснащается 19-дюймовыми дисками Moab с уникальным дизайном.

Но если и есть в интерьере бурого волка что-то по-настоящему роскошное, так это панорамная крыша: так-то салон представляет собой сочетание черного и нескольких оттенков серого, но стоит сдвинуть шторку, как даже в пасмурный день интерьер наполняется светом и воздухом.

Вот ты какой, «волчий аппетит!»

И все же первое, что понимаешь, когда занимаешь место погонщика этого бурого волка, так это то, что несмотря на рестайлинг 2014 года, автомобиль все-таки остался родом из 2010. Прежде всего — простецкие аналоговые приборы вместо «виртуального кокпита» последних Audi. Да что там Audi, даже младший братец по имени Tiguan уже обзавелся 12-дюймовым цветным дисплеем Active Info, заменившим всю комбинацию приборов!

Правда, информационный дисплей, разместившийся между тахометром и спидометром, действительно очень неплох. У него хорошая графика, все данные отлично читаются, а в навигационном режиме на него выводятся хоть стрелочки, подсказывающие направление движения, хоть фрагменты карты с большого сенсорного дисплея на центральной консоли. На этот же дисплей выводится, например, запас хода, и этот запас вполне соответствует волчьим повадкам, которых «Кочевник», как Маугли, набрался в Волчьем городе.

Как пишут в умных книжках, «волки, не меняя аллюра, преодолевают большие расстояния без тени усталости», а также «могут обходиться без еды две недели и более». Вот и в моем случае компьютер посчитал, что при пустом на треть баке запас хода составит 640 километров. При этом электронный разум явно исходил из среднего расхода в 10,8 литра на 100 километров, который он зарегистрировал при движении в рваном городском ритме с пробками, но если выехать на магистраль и двигаться в волчьем стиле, то есть этакой автомобильной рысцой, на круизе и не особо нарушая предусмотренный ПДД скоростной режим, то полного столитрового бака явно хватит более чем на 1 000 — 1 100 километров!

Волчья суть

Двигатель TDI V6, 3,0 л, 245 л.с.

Но и в городе Touareg Wolfsburg Edition исправно проявляет свою волчью суть. «Атакующий волк, не задумываясь, пускает в ход всю энергию, которую приберегал в течение длительного поиска, и на неимоверной скорости бросается в погоню за добычей…». Это написал замечательный канадский натуралист Фарли Моуэт в книге «Не кричи: «волки!». Отличная книга. Вот начитавшись такой литературы я и подал документы на биофак… Но это я отвлекся. На самом деле сочетание очень тяговитого и мощного (550 Нм и 245 «лошадок», не жуки чихнули!) дизеля и отличного восьмиступенчатого автомата позволяет практически мгновенно менять темп движения: когда нужно — неторопливо катиться, а когда нужно — совершить резкий бросок. И все это без натуги, легко, плавно, без суетливого переключения.

Работа коробки вообще заметна только по смене циферок на информационном дисплее да по движению стрелки тахометра. И если хорошенько нажать на педаль, то Touareg разгоняется столь стремительно, что на память приходит все тот же Моуэт: «этот волк, казалось, не бежал, а летел на бреющем полете». Даже не верится, что ты за рулем тяжелой дизельной машины… При этом, несмотря на то, что под капотом стоит двигатель с воспламенением от сжатия, никакой значимый шум в салон не проникает, шумоизоляция у Touareg — на уровне.

Волчий скок

Есть у этой волчьей стремительности и легкости, с которой автомобиль ускоряется, и оборотная сторона: его водителю, как и в случае многих быстрых автомобилей, приходится постоянно бороться с соблазном от души «давануть на железку» и постоянно наступать на горло собственной песне. И далеко не всегда получается вслед за тем же Моуэтом сказать, что ты «вступил в борьбу с дьяволом-искусителем и победил». Потому что даже если ты выберешь экран борткомпьютера с цифровой индикацией текущей скорости, постоянно смотреть только на него тоже невозможно, нужно ведь на дорогу поглядывать, а проекционный дисплей в список оснащения Touareg, увы, не входит.

Впрочем, есть еще один выход: довериться волчьим инстинктам и включить активный круиз-контроль. Работает он настолько хорошо, что его можно использовать даже в пробках! У этого решения есть только один недостаток: трудно выбрать правильную дистанцию до идущего впереди автомобиля. Выберешь большую — перед тобой постоянно будут встраиваться другие участники движения. Выберешь малую — и будет у тебя при каждом торможении дыбом вставать шерсть на загривке, слишком уж оно будет интенсивным.

Но быстрому автомобилю нужен не только мощный мотор, требуется еще и соответствующая подвеска. Пневмоподвеска Touareg имеет три режима жесткости: comfort, normal и sport. Так вот, при настройке этих режимов инженеры Volkswagen явно плясали от печки под названием «управляемость». Даже в режиме comfort у вас не создается ощущения, что автомобиль плывет над неровностями.

Волки в лесу

Стоимость VW Touareg Wolfsburg Edition от 3 199 000 рублей

Русская пословица гласит: «сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Наш парень из Волчьего города тоже не прочь прогуляться по лесу, потому что все необходимое для этого — при нем. Я говорю о пакете Terrain Tech со всем, что ему причитается: пневмоподвеской с изменяемым дорожным просветом, понижающей передачей и блокировкой дифференциала заднего моста. Управление всем этим арсеналом сосредоточено на тоннеле, рядом с селектором АКПП, и состоит из двух ротор-контроллеров. Правый заведует положением подвески, а левый — режимами трансмиссии, позволяя последовательно заблокировать межосевой дифференциал, включить пониженную передачу (естественно, это нужно делать во время остановки, переведя коробку в «нейтраль») и, наконец, заблокировать задний мост. Вместе с внедорожным режимом включается и ассистент спуска со склона. Проверка показала, что ему можно доверять без всяких колебаний: на узком, достаточно крутом и извилистом спуске в пойму Москва-реки (еще вдобавок и скользком, по зимнему-то времени) можно было спокойно снять ноги с педалей.

Но вот и пойма с сугробами и глубокими заметенными снегом колеями. Тут точно нужно поднять подвеску в самое крайнее верхнее положение.

Между прочим, у первого поколения Touareg была с этим одна проблема. Я столкнулся с ней в 2009 году, когда неподалеку от Дмитрова открывался полигон Volkswagen Offroad Experience. На четырехкилометровой трассе было много участков с глубокими глиняными колеями. Естественно, перед ними нужно было поднимать кузов на максимальную отметку, и, не менее естественно, в глине приходилось двигаться с пробуксовкой, чтобы протектор успевал хоть немного очищаться. Но электронный мозг, оценивающий скорость по оборотам, начинал считать, что автомобиль движется слишком быстро (хотя на самом деле он еле полз по колее), и в самый неподходящий момент опускал подвеску на пару сантиметров. Этого вполне хватало для того, чтобы защита днища входила в соприкосновение с межколейным бугром! Как с этим бороться? Можно, конечно, придумать какой-то аналог системы Terrain Response, которая в определенных режимах запрещала бы изменение дорожного просвета, но инженеры Volkswagen поступили проще: они установили дополнительную кнопку, нажав на которую, вы можете заблокировать кузов на нужной вам отметке.

VW Touareg Wolfsburg Edition Краткие технические характеристики: Габариты (Д х Ш х В), мм: 4 801 x 1 940 x 1 709 Снаряженная масса, кг: 2 148 Клиренс, мм: 160-280 Объем багажника, л: 697 / 1 642 Объем топливного бака, л: 100 Привод полный: полный

Возвращение и немного экономики

Честно признаюсь: я не стал подвергать тестовый автомобиль экстремальным испытаниям и пытаться найти предел его проходимости. Просто убедился в том, что «папа может», сделал несколько фотографий и поехал домой. Но вот что удивительно: этому Маугли, набравшемуся всего в Волчьем городе и ставшему волком, так понравились прогулки на природе, что он никак не хотел возвращаться в город! Во всяком случае, для того, чтобы отключить пониженную передачу, мне понадобилось минут десять уговоров (коробку в N, отключить «понижайку» шайбой, подождать, попробовать чуть тронуться веред, если не получается — назад, и если ничего не получается и пиктограмма Lo продолжает мигать, повторить процедуру). Но решилось все только после применения радикальных средств: заглушить двигатель, выключить зажигание и закрыть машину, чтобы отключились все цепи электропитания.

Но — все заканчивается. «Возвращаемся мы, просто некуда деться…». Вернулся на городские улицы парень из Волчьего города c длинным аристократичным именем Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition, а мне пришлось с легким сожалением вернуть его в пресс-парк. С сожалением — потому, что автомобиль мне действительно понравился, а с легким — потому что «хороша Маша, да не наша». Цены на эту специальную версию начинаются с отметки 3 199 000 рублей, ну а тестовая машина с 245-сильным двигателем и набором опций ( в частности, панорамной крышей) стоит не менее 3 865 000 руб. И это не предел: если бы я мог позволить себе такой автомобиль, и он действительно был бы мне нужен (поскольку соответствовал бы моему образу жизни), то я точно добавил бы выдвижной фаркоп с электроприводом (а это — еще 45 000). Ведь если у тебя есть деньги на такой автомобиль, то наверняка есть и загородный дом, и лодка на прицепе, и квадрик со снегоходом. А раз так, то парень из Волчьего города — это именно то, что тебе нужно.

Вам понравится обновленный VW Touareg Wolfsburg Edition, если: Вы любите стиль «баухаус», в котором красота форм неотделима от практичности, а простота является синонимом удобства;

Вы терпеть не можете выпячивать свое материальное благосостояние;

Ваш образ жизни включает в себя некие приключения на природе. Вам не понравится обновленный VW Touareg Wolfsburg Edition, если: Вы ненавидите все серое;

Вы не умеете бороться с искушениями;

Вам не нужен автомобиль, который сложно оснастить силовым бампером, шноркелем и лебедкой.