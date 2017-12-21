«Пухлый тигр грозно прячет тело мощное в сугробах» — если позволите, такая вольная перефразировка лучше всего описывает текущую ситуацию с Kia Sorento Prime. Кроссовер нового поколения продается у нас еще с 2015 года, и стилистика передка с «тигриным носом» была присуща ему с рождения. Но приглядитесь — тигр этот мощный, даже слегка полноватый, и очень добрый. Однако в этом году во Франкфурте была показана рестайлинговая версия, и он, как и положено серьезному тигру, грозно затаился в зимних сугробах — с тем, чтобы выпрыгнуть из них на российский рынок в феврале. Ну а мы в ожидании старта продаж обкатываем модель по карельским дорогам и выясняем, что появилось нового, и чем, помимо мощного профиля, корейский тигр будет грозить конкурентам весной.

Он и так красивый

В Kia не скрывают гордости за то, что целевая аудитория отмечает внешний вид в числе достоинств модели, а потому в цели рестайлинга не входила кардинальная смена имиджа. Корейцы пошли по проторенной тропе, просто добавив пару беспроигрышных и проверенных решений — к примеру, на смену массивным галогенным противотуманкам в старших комплектациях пришли фирменные диодные «кубики льда», диодные же ходовые огни, объединенные с поворотниками, пустили по нижней кромке фар, и диодное же наполнение с тремя блоками получила собственно головная оптика — опять-таки, в старших версиях.

Фары, кстати, активные, и умеют заглядывать в повороты — ну а для базового галогенного света эту фишку заменили более простым решением с дополнительной лампой подсветки поворота. Ксеноновых вариантов не осталось — им на смену пришли LED-фары, но жалеть об этой потере не приходится, поскольку холодный диодный свет с четкой верхней границей проявил себя отлично.

Диоды же прописались и в задних фонарях — новый рисунок отличает их от дорестайлинговой версии. Пресловутая оптика, новые рисунки колесных дисков, бамперы да чуть измененная решетка радиатора — вот и все, что отличает обновленный кроссовер снаружи. Ах да, к классическим (читай: скучным) цветам из градиентов черного добавили пару более интересных: темно-коричневый и темно-синий. И все равно человек неискушенный, пожалуй, может и не заметить рестайлинга, если ему не подсказать, а уж фишки вроде технологии горячей штамповки, примененной для новой фальшрадиаторной решетки, и вовсе останутся жить только в пресс-релизах. Однако, как мы помним, такой и была задача — дать пару свежих штрихов и не менять общий облик.

1000 мелочей

Впрочем, и внутри глобальных изменений оказалось не так много — основные нововведения вошли в категорию «10000 мелочей». Чуть иной руль, чуть иной блок климата, чуть иной рычаг КПП — и таких «чуть» можно набрать на полстраницы. Из более заметных и полезных новшеств можно отметить мультимедийную систему AVN 5.0 с навигацией и поддержкой нужных сегодня Apple CarPlay и Android Auto. Такая система подразумевает наличие восьмидюймового тачскрина, а базовое исполнение «довольствуется» семидюймовым, однако функционально они отличаются только наличием навигационной системы. Вот только «в нагрузку» к восьмидюймовому экрану полагается аудиосистема Harman/Kardon, так что итоговый «пак» все же выглядит солиднее, хоть и не превосходит младший наголову по своим возможностям.

Мы, однако, рано увлеклись мультимедийкой и новшествами — сперва нужно усесться за рулем. Сиденья тут довольно объемистые и по размеру, и по возможности принять седока, но боковые валики и у спинки, и у подушки мягкие, и поддержка весьма ненавязчивая. На тесте традиционно присутствовали лишь топовые исполнения (в нашем случае Premium и GT Line), и в этом случае электрорегулировками, включая поясничный подпор, не обделен даже передний пассажир. У водителя поясничных регулировок две, но спинка цельная и не «ломается». Регулировка руля — естественно, по высоте и вылету, но электроприводов тут нет, зато диапазоны перемещений не «номинальные».

Материалы отделки по всему «периметру соприкосновения с туловищем и конечностями» мягкие — где-то это пластики, а где-то кожаные вставки. Жесткий глянцевый пластик есть только по краям центрального тоннеля, а на самом тоннеле его сменяет матовый софт-тач. К слову, в Kia подчеркивают, что серебро отделки окантовок мультимедийной системы и боковых воздуховодов — это не просто крашеный пластик, а металлизированное напыление. На пластик, конечно — но тактильных ощущений добавляет. В передней части тоннеля расположилась ниша беспроводной зарядки — эта функция тоже постепенно входит в число «must have» опций, поэтому ставим галочку и, пока вы не уснули от захватывающих рассказов о мягких пластиках и тончайших напылениях, запрыгиваем на второй ряд.

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Он, в свою очередь, может порадовать двумя свойствами. Первое — это вполне ожидаемый простор, в котором человек нормального роста может сесть сам за собой (я со 170 см даже проверять эту возможность не стал), а второе — это возможность регулировки сидений не только в продольном направлении, но и по углу наклона спинки. Диапазон, к слову, вполне приличный, и возлежать на правом заднем кресле можно с комфортом. Вдобавок в Kia добавили комплектации GT Line несколько странную по духу, но удобную по сути функцию регулировки переднего правого кресла с заднего ряда клавишами на левой стороне спинки. Эдакий полноприводный «членовоз» с намеком на спортивность — причем исполнение Premium, что странно, такой опции лишено. Зато оно может иметь третий ряд сидений, а вот GT Line как оплот спортивности существует исключительно в пятиместном варианте. Утешением для владельцев «премиальных» версий могут стать разве что шторки на задних окнах.

Объем багажника 660 / 1 700 л

Перед тем, как завести моторы, заглядываем в багажник, который тоже не обошелся без плюсов и минусов. В числе последних — отсутствие какой бы то ни было розетки, а первые включают в себя третий ряд сидений, складывающийся в абсолютно ровный пол, полезный объем от 660 до 1 700 литров в зависимости от конфигурации салона и большую нишу в задней части, в которую можно положить весь дорожный набор, включая даже небольшую лопату. В нее же, к слову, помещается рейка, в которую складывается штатная багажная шторка — мелочь, а приятно. И еще одно приятно: багажник оснащен функцией автоматического открывания — подойдя к нему с занятыми руками и ключом в кармане, нужно только подождать несколько секунд, и после нескольких предупреждающих сигналов он откроется сам. Высоту открытия пятой двери можно регулировать и записывать этот показатель в память.

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Кошки так не ходят

Ну а теперь со спокойной душой усаживаемся за руль — сперва это будет перфорированный руль исполнения GT Line с дизельным мотором. Да-да, «спорт» может быть и дизельным — в этой версии недоступен лишь базовый бензиновый мотор на 2,4 литра. При этом дизель не только не обделили порогами из нержавейки и лепестками переключения передач на руле, но и выделили сдвоенными квадратными патрубками выхлопа вместо одинарного круглого. Настраиваем сиденья и руль — и в путь.

В принципе, дизельный мотор не изменился по сравнению с дорестайлинговой версией, но на Sorento Prime мы ездили так давно, что не грех сказать пару слов о его поведении. Буквально пару: рассказывать о полке момента на 1 750-2 750 оборотов — грех, да и крутящий момент в 441 Нм (на добрую сотню больше, чем у старшего бензинового) тоже упоминать почти излишне. А вот отметить то, что он уложен ровно в 200 лошадиных сил, стоит: в Kia прекрасно понимают, что их целевая аудитория умеет и любит считать деньги.

На практике 2,2-литровый дизель оказывается практически идеальным агрегатом для Sorento Prime. Не ураганная, но ровная тяга теперь дополнительно «размазана» новым восьмиступенчатым автоматом, сменившим шестиступенчатый на всех моторах кроме базового бензинового: прямая передача теперь не пятая, а шестая, а повышающих ступеней, соответственно, две.

Эластичность и подхват на трассовых скоростях позволяют точно планировать обгоны, а расход на «круизе» стремится к заявленному (вот она, похвала для любого современного автомобиля). На медленных внедорожных подъемах тяга тоже уверенная… наверно — за весь тест-драйв мы с дороги, хотя бы грунтовой, так ни разу и не съехали.

Не съехали, потому что таково позиционирование Sorento Prime — это типичный городской кроссовер для активного семьянина, который хоть и любит путешествовать, но делает это только по хоженым дорожкам. За всю презентацию автомобиля слово «семья» прозвучало раза три-четыре, а вот понятия «бездорожье», «глубина преодолеваемого брода», «клиренс», «внедорожные возможности», «режимы управления полным приводом» — ровно по ни одному.

Клиренс 185 мм

Да, тут есть имитация межосевой блокировки, но муфта Magna, передающая назад часть момента и работающая с небольшим постоянным преднатягом, нужна здесь прежде всего не для выезда в грязи, а для улучшения поведения машины на асфальте, и лишь иногда — для преодоления классических «последних ста метров до дачи». Так что корейцы вполне трезво оценили внедорожные возможности Sorento Prime и… тактично о них промолчали.

Ладно, в отсутствие веселья остается подсластить пилюлю цифрами — тут-то дизель делает свою работу исправно. Рваный тестовый режим с резкими ускорениями повысил расход, но показатель в 8 литров на сотню оный практически никогда не превышал. На фоне такой скромности можно почти поверить, что при правильном обращении с педалями есть шанс добиться обещанных 6,5 литров в смешанном режиме.

Еще пара слов о трассовых режимах и круизе — вопреки ожиданиям, даже обновленный кроссовер не получил некоторых современных функций вроде активного круиз-контроля и удержания машины в полосе. Однако здесь все же есть ассистент выезда с парковки задним ходом, мониторинг слепых зон и круговой обзор. Но в Kia рассказали, что отсутствие вышеупомянутых опций на момент старта продаж не означает их отсутствие в будущем — на машинах для других рынков они существуют, а работы по их адаптации для наших условий уже ведутся, и по завершению тестов этот функционал должен появиться и в российских кроссоверах.

Кстати, о других рынках и адаптации. На наши вопросы о «доработке» машин для России представители пресс-офиса Kia поведали, что все машины собираются на общем конвейере, и как таковой адаптации для конкретной страны нет: автомобиль сразу проектировался с учетом требований всех целевых рынков. Конвейерная же сборка подразумевает лишь укомплектование машин разными опциями по разным спецификациям: к примеру, экземпляры для Европы оснащаются пиропатронами активного капота, «принимающего» на себя пешеходов, а для нас там ставят систему ЭРА-ГЛОНАСС. По этой же причине Sorento Prime, в отличие от некоторых других собратьев, не получил обогрев всей поверхности лобового стекла — российский рынок не входит в число самых «потребляющих», а на других эта опция попросту не так востребована.

Ладно, вернемся на дорогу, тем более что мы как раз съехали с трассы на грунтовку (точнее, «ледянку»), ведущую к водопаду Кивач. И вот тут-то нас ждало главное разочарование…

Нет, водопад нас не разочаровал. Водопад Кивач состоит из двух порогов, и если по первому черная ледяная вода сползает густой тягучей смолой, то второй вздыбливает поток, превращая его в сплошной белый хаос, который, низвергаясь с небольшого ската, вновь успокаивается уже через несколько десятков метров. А вот что не успокаивалось через несколько десятков, сотен и даже тысяч метров — так это подвеска Kia Sorento Prime.

KIA Sorento Prime (2,4 / 3,5 л)

Заявленный расход топлива на 100 км Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л 12,4 / 14,5 7,3 / 8,1 9,2 / 10,4

От крупного семиместного кроссовера с тигриным носом и семейным предназначением ожидаешь мягкой кошачьей поступи. Но в нашем случае большой кот оказался немного нервным и колченогим: он вздрагивал всем телом на крупных неровностях, мелко дрожал на гребенке, подскакивал на подбросах и разок даже замкнул подвеску до ограничителей после приземления с одного такого «трамплина».

Безоблачный комфорт заканчивался там, где должна была начинать всерьез работать подвеска — но ей оказались по нраву асфальтовые трассы, а не загородные колдобины. Да и профиль асфальта она передавала на кузов весьма точно: ты точно знал, где под колесами оказался канализационный люк, а где крупная оплошность городских дорожных служб. Досада при этом усиливалась тем, что в условиях прекрасной шумоизоляции моторного отсека, через которую не пробивался ни рокот дизеля, ни ворчание бензинового агрегата, и хорошей «удаленности» от салона шума колесных арок все «недоработки» подвески было слышно отлично, и слышимость ударов была прямо пропорциональна размерам неровностей и скорости машины.

Такое поведение кроссовера показалось странным — не спасла ни задняя независимая подвеска на двойных поперечных рычагах (к которой, к слову, относилась большая часть нареканий), ни разница в настройках этих самых подвесок из-за различий в весе на 100 килограммов между бензиновой и дизельной версиями, ни система автоматического выравнивания высоты кузова у исполнения Premium (хотя возлагать эту ответственность на нее было бы странно). Главной интригой в этих условиях осталось то, как ведет себя автомобиль на базовых 17-дюймовых колесах: все тестовые машины как одна, разумеется, щеголяли топовыми 19-дюймовыми «катками». А ведь, пожалуй, изрядную долю дорожной «мелочи» могли бы отфильтровать одни только более высокопрофильные покрышки…

Перед тем как сменить дизельный GT Line на бензиновый Premium, мы еще раз взглянули на автомобиль и вспомнили о двух главных технических отличиях этой версии от других. Перфорированная кожа на руле и контрастная отстрочка — это, конечно, красиво, но для «спортивной» версии корейцы припасли и пару функциональных особенностей. Первая — рулевое управление с дополнительным демпфером для отсечения вибраций и электромотором ЭУР, расположенным не на рулевом валу, как у обычных версий, а непосредственно на рулевой рейке, а вторая — увеличенные с 320 до 340 миллиметров передние тормозные диски с красными суппортами.

Первое призвано улучшить точность и быстроту отклика рулевого управления, а второе, что ожидаемо, эффективность торможения. Однако, положа руку на сердце, скажу, что самым заметным из всего этого на практике были красные суппорты — и, к чести автомобиля, как раз потому, что и к «обычным» тормозам и рулевому никаких нареканий не возникло, а отследить тонкую разницу между версиями в гражданских режимах движения не удалось. Кстати, стоит сказать, что этот «спортивный рулевой механизм» не нов, и более того, раньше был доступен в том числе и для комплектации Premium, а теперь его сознательно «купировали», оставив прерогативой исключительно исполнения GT Line.

После смены машины на версию Premium нам оставалось выполнить две основных задачи: оценить новый 3,5-литровый V6 и косвенно сравнить его с дизельным агрегатом, а также окончательно разобраться с новым режимом системы выбора режима движения Drive Mode Select, который назвали Smart.

И мотор долго размышлять над собой не заставил. Для нас он нов, поскольку раньше под капотом Sorento Prime располагался другой представитель семейства Lambda объемом 3,3 литра. Теперь из линейки разнообъемных агрегатов выбрали тот, что на 200 кубов побольше, но мощность его уложили в налогово выгодные 249 лошадиных сил (снова вспоминаем про умение клиентов Kia считать деньги). Выигрыш в объеме главным образом пришелся на снижение полки максимального момента и порога достижения максимальной мощности, а также на улучшение разгонной динамики. Теперь Prime с V6 «выезжает» из 8 секунд, набирая первую сотню за 7,8 секунды — на 0,4 быстрее, чем раньше. Ну а пресловутая восьмиступенчатая коробка передач позволила оставить расход примерно на том же уровне, что был у прошлого 3,3-литрового агрегата: «теоретические» цифры гласят о 14,5 литрах на сотню в городе и 10,4 в смешанном режиме. Крутящий момент подрос до 336 Нм при 5 000 об/мин.

На практике это означает, что на бензиновом Sorento Prime стало еще веселее ездить — в отсутствие возможности сравнить его с дорестайлинговым вариантом условной точкой отсчета стал дизельный автомобиль. Да, по сравнению с дизелем голос мотора примерно с 4 тысяч оборотов не дает ошибиться в своей принадлежности, а разгонная динамика оказалась задорнее и интереснее… процентов на 15. Логичная для атмосферного агрегата зависимость тяги от оборотов мотора позволяет варьировать стили передвижения, а приличный объем — не переживать, что ты останешься без тяги в неподходящий момент. Но главным субъективным плюсом я бы счел именно то, что бензиновый мотор не затмил своими способностями дизельный.

Kia Sorento Prime Краткие технические характеристики: Габариты (Д х Ш х В), мм: 4 800 x 1 890 x 1 690 Объем двигателя, л: 2,4 / 3,5 Трансмиссия: шестиступенчатый автомат / восьмиступенчатый автомат Максимальная скорость, км/ч: 195 / 210 Разгон 0-100 км/ч, с: 10,5 / 7,8 Топливный бак, л: 71

Да, в сухих цифрах CRDI проигрывает вполне явственно: 9,4 секунды до сотни против 7,8 уже снимают все вопросы. Но в реальной жизни разница между моторами оказалась не столь ошеломительной, позволяя оставить выбор в рамках «семейности» и личных предпочтений без ощущения того, что ты в чем-то потерял. Это особенно интересно на фоне того, что цены на одинаковые комплектации с бензиновым и дизельным мотором должны быть вполне сравнимы. В итоге любители дизеля получат сбалансированный и тяговитый агрегат, а сомневающиеся могут остановиться на более привычном объемистом бензиновом, да к тому же атмосферном.

А вот столь же гладкого и складного резюме новому «умному» режиму движения Smart не удалось дать даже в условиях «примерного паритета» моторов. Суть его проста: он добавился к уже имевшимся Eco, Comfort и Sport, чтобы в зависимости от режима движения самостоятельно переключаться между ними, позволяя получать наиболее эффективный результат. Немаловажным при этом было замечание об «обучаемости» этого режима, которое теоретически должно позволить каждому водителю двигаться в удобном для себя ритме, не заботясь о нажатии кнопок.

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Однако реальная эксплуатация показала два ожидаемых факта: «необученный» Smart на автомобиле с пробегом в несколько сотен километров работал просто в режиме «постпереключателя», подгоняя варианты под степень нажатия педали акселератора. Нажал педаль в пол — получил надпись «Sport», отпустил — и через полминуты ты снова адепт экологии и здравого смысла. Вдобавок переключение из Eco в Sport — к примеру, при резком обгоне — все равно не обходилось без кратковременного перескока в промежуточный Normal, что окончательно сводит на нет исходный замысел существования «умного» режима. К тому же другие коллеги отметили, что переключение в Sport означало в том числе и изменение настроек усилителя руля, делая его более тяжелым прямо во время маневра, что при условии неожиданности тоже вряд ли можно записать в плюсы. В общем, идея хорошая, осталось отточить реализацию… Ну а если не придираться и рассматривать Smart как простую автоматическую замену ручного переключения режима, то вопросов к нему и вовсе не возникнет.

Когда, как и сколько

Расставание после двухдневного тест-драйва оставило после себя лишь один открытый вопрос: насколько близкой к нынешней окажется цена автомобиля после рестайлинга. Вопрос этот, впрочем, скорее всего будет решен в пользу покупателя: мы же помним, что в Kia знают о рациональности своих клиентов, да и рыночную долю нужно держать на уровне. Ведь спустя пару лет после своего дебюта Sorento Prime смог завоевать около 7% покупательской аудитории всего сегмента среднеразмерных кроссоверов, а это дорогого стоит.

Кстати, «старый» Sorento тоже остается с нами — пока планов по его выводу из модельной линейки у компании нет. Тем более, что еще в прошлом году корейцы убедились, что он не слишком опасен для более молодого и прогрессивного собрата: продажи Prime превысили таковые у прошлого поколения и сейчас составляют около 5,5 тысяч штук в год против 4,5 у «обычного» Sorento. С этими оптимистичными выкладками и амбициозными планами корейцы и выводят на рынок обновленную модель: старт продаж намечен на февраль. Ну а пресловутые цены, которые тоже окажут определенное влияние на конечный результат, объявят ближе к старту продаж. На том мы с пухлым добрым тигром и прощаемся — но ненадолго. Буквально на пару месяцев.