Здесь Русью пахнет: тест-драйв Лада Веста SW Cross

Здесь Русью пахнет: тест-драйв Лада Веста SW Cross

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Я никогда не скрывал, что не очень люблю автомобили ВАЗ. И моему любимому редактору частенько приходилось вырезать из моих текстов некоторые эпитеты, метафоры и прочие литературные экивоки в сторону редакционной Весты, на которой мне пришлось проехать не одну тысячу километров. Я-то об этом забыл, а он, наверное, помнит. Иначе почему он попросил меня поездить на Лада Веста SW Cross?

Я оглянулся посмотреть…

Одна из сильных черт любой Весты — это экстерьер. Внешне Веста нравится даже мне. Но вот версия SW Cross — это практически шедевр. Отметьте этот момент: я хвалю ВАЗ, а в моих словах нет сарказма. Такое бывает редко. Но выглядит универсал и вправду очень достойно.

На парковке рядом с Вестой стоял ещё один “сарай”, марку которого я, к сожалению, даже не запомнил. Но обратил внимание, что я сравнил иномарку с ВАЗом, и ВАЗ мне понравился больше. В отличие от многих безликих перевозчиков картошки, мешков с мукой и помидорной рассады, этот универсал вполне гармоничен. И даже его кросс-версия выглядит так, будто дизайнера в глаз поцеловал боженька. Тут всё на своём месте, все пропорции соблюдены точно. Немаленькая в принципе машина выглядит не громоздко, а солидно.

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Начальная стоимость Lada Vesta SW Cross
1,6 л (106 л.с.), МКПП
755 900 руб

Особенно стоит отметить, что клиренс у SW Cross довольно-таки приличный — 203 мм (у Hyundai Creta, например, он составляет всего 190 мм), но внедорожником или даже кроссовером Веста не кажется. Тот самый случай, когда и к поребрику не страшно приблизиться, и УАЗиком от машины не веет. В общем, красивый вышел автомобиль. Я и внимательно смотрел, и внезапно оборачивался… И всё равно хорош!

Не нравится, правда, что слева сзади накладка на арке стоит криво, но, надеюсь, это заслуга не завода, а специалистов официального дилера, которые ставили локер. Что ж, бывает.

Дайте огня!

Салон SW Cross тоже отличается от того, что было в нашем редакционном седане. Во-первых, он стал ярче. Да, того самого огонька, которого не хватало мне в седане, тут стало много. Особенно это заметно на приборной панели, которую яркая оранжевая подсветка оживила очень существенно. Пластиковые вставки на панели выглядят дешёвенькими, как нижняя полка супермаркета с быстрорастворимой лапшой, но хорошо сочетаются со вставками в обивках сидений. Пластмассовые вставки “под карбон” ещё немного разнообразят интерьер и веселят глаз (а заодно и душу).

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Второе, чем отличается салон SW Cross — это полноценным подлокотником. Пусть и без регулировок, но удачно расположенным и прилично выглядящим. Вот смех смехом, а для владельца конкретно этой машины нормальный подлокотник был одним из факторов, который заставил его выбрать именно «приподнятый» универсал, а не седан, хотя за SW Cross нынче надо стоять в очереди, а «обычные» Весты имеются у дилеров в наличии в практически любом исполнении.

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Нельзя не упомянуть и про багажное отделение. Конечно, универсал создан для того, чтобы наваливать через заднюю дверь пакеты из Ашана, лыжи, чемоданы, фикус в горшке, два запасных колеса, канарейку в клетке и дизельный генератор. И потом всё это грохочет там вперемешку под щебетанье птички. Но в SW Cross опасаться этого не стоит. При желании кое-что можно положить в небольшое отделение, огороженное сеточкой, или в органайзер. Если требуется перевезти что-то крупное, можно снять заднюю полку. В общем, если это и «сарай», то с удобным стеллажом и шкафчиками.

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Ну, и уже если начали смотреть машину снаружи, откроем капот. Ничего нового тут нет, но обратите внимание на такую деталь. Мы ругали нашу Весту за постоянно грязный мотор: под капот с дороги летело всё и сразу. Тут же всё чисто, несмотря даже на совсем не предрасполагающую к этому погоду. То ли изменили уплотнитель, то ли так сказалась чуть большая высота от дороги, но пока моторный отсек выглядит новым. И это хорошо.

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SW Cross и русская дорога

Давайте теперь посмотрим, как ездит этот симпатичный автомобиль. Но сначала, разумеется, устроимся за рулём.

Иногда высокая посадка очень помогает. А кому-то просто нравится сидеть повыше. В этом автомобиле действительно можно забраться на приличную высоту, а самое главное — не упереться при этом в крышу головой. Пространства в салоне достаточно, можно ехать и на баяне играть. И это — тоже плюс.

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Минус начинается, как только начинаешь трогаться с места. Да, тут опять виноваты эти три проклятые русские буквы — АМТ, она же — автоматизированная механическая трансмиссия, она же в просторечье — “робот”. Наверное, к нему тоже можно привыкнуть. Может, он и не так уж пинается. Допускаю даже мысль о его долговечности. Но даже когда я буду умирать, я задам всего два вопроса. Один — о смысле жизни (но это не точно), а второй — как можно было сделать такую коробку.

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Уже вижу, как закатывают сейчас глаза адепты односцепленчатых «роботов», которые припомнят и экономичность, и низкую стоимость технического решения в сравнении с гидромеханическим автоматом. Самовнушение – дело такое, можно привести любые аргументы. И привыкнуть можно ко всему – даже к 20-летней ипотеке на 5 млн рублей за однушку за МКАДом. Но так уж вышло, что каждый раз, когда пересаживаешься на Весту с АМТ после автомобиля с нормальной автоматической трансмиссией, хочется плакать. Или писать критические статьи. Итак…

Статьи / Практика
«Наслаждайся тишиной»? Меняем стойки стабилизатора на редакционной Lada Vesta

К 15 000 км у нас возникла уже широко известная проблема – стук, который мы впервые расслышали ещё на 3 000 км пробега, оказался не чем иным, как колоколом, звонящим по стойками стабилизатора....

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Первое — это отсутствие режима парковки. Сейчас в Питере чередуются ночные заморозки с дневными оттепелями, да и снег каким-то чудом всё-таки выпал. И я бы очень не хотел после дневных поездок ставить машину на ночь на ручной тормоз, чтобы не примёрзли колодки. Но есть и приятный момент: сзади на SW Cross стоят дисковые тормоза. На седане, как все помнят, стоят барабаны. Так что опасений с утра бегать вокруг машины с чайником значительно меньше.

Второе — логика переключения передач. Тут стало чуть лучше с неожиданными реакциями на нажатие педали газа: трогается с места машина предсказуемо (но, конечно, только при нажатии на педаль газа — если просто отпустить тормоз, она так и будет стоять на месте, ну или покатится вперёд или назад в зависимости от уклона дороги). Но уже начиная со второй передачи начинается какая-то неразбериха. О чём думает этот «робот», когда вдруг начинает подбирать нужные передачи? Поёт про себя песни Гребенщикова? Доказывает теорему Ферма? Пытается хоть как-то обработать данные ЭБУ? Не знаю. Но некоторые переключения очень неожиданные. Хотя и мягкие.

Обратная ситуация. Едем на третьей передаче на небольших оборотах, впереди — пустой участок до светофора, таймер которого отсчитывает последние секунды. Нажимаем на газ, чтобы успеть проехать под разрешающий сигнал. Ну, и где вторая передача? А нету её. Мотор даже раскрутиться не может, скорость набрать у нас тоже не получается. Всё, тормоз: зелёный уже мигает… Хорошо, что есть ручной режим. Вот с ним ездить можно. Скорее всего, можно ездить и в автоматическом режиме. Но к нему надо привыкнуть, а привыкать, знаете ли, не хочется.

Поэтому повторю известную, в общем-то, истину: Весту нужно покупать на механике. Или воспитывать в себе водительские навыки, которые на нормальных автомобилях вам не понадобятся.

Вот подвески — порадовали. Поведение машины, на мой взгляд, заметно отличается от седана. В принципе, к седану претензий тоже не было: мне нравилось, как Веста держала дорогу. Даже на тех скоростях, которые стоят от пяти тысяч до лишения права управления ТС.

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SW Cross стал ещё более “собранным”. После тест-драйва навёл справки: действительно, есть технические отличия в подвесках — тут стоят совсем другие пружины и амортизаторы. При этом нельзя сказать, что машина стала жёстче. Нет, она по-прежнему предполагает комфортное передвижение, не приходится зажмуриваться перед каждым “лежачим полицейским”. Но ощущение её крепкой сбитости тут сильнее. Хотя на холодной машине в движении впереди что-то постукивало на кочках. Никак «кости» загремели?

И ещё один повод для радости: на нашей машине стоят приличные щётки стеклоочистителя! Вот это – из разряда фантастики. Из города мы не выезжали, и как работают дворники на скорости под сто километров в час, я сказать не могу. Но в городском режиме они неплохо справлялись со снегом и водой, чем не всегда могут похвастаться даже более дорогие марки.

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Исходя из всего вышесказанного, я вполне согласен с тем, что SW Cross на наших дорогах выглядит вполне гармонично. Высокий клиренс, хорошая управляемость, обзор, посадка – всё это у универсала есть. И кое-что даже лучше, чем у седана. И всё же…

Верность традициям

Вот, вроде, всё хорошо, но торчащий край накладки арки – это штука знаковая. Не очень хорошо сработавший дилер, вынудивший перейти к другому дилеру – это тоже очень по-нашему. Так и не доведённый до ума алгоритм работы АМТ – это наше всё, почти как Пушкин. А ведь как было бы прекрасно, если вот взять и отказаться от этих традиций, не так ли?

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По правде говоря, хотелось ещё сюда добавить не очень приятные тактильные ощущения от пластика в салоне и – что гораздо важнее – от руля, но не буду. И причина понятна: материалы Весты находятся приблизительно на уровне материалов Соляриса. Им не надо быть хорошими, им надо быть не слишком дорогими и конкурентоспособными.

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Хорошо, тогда посмотрим на цену. Самая недорогая версия с мотором 1,6 л (106 л.с.) и пятиступенчатой механической коробкой обойдётся в 755 900 руб. Самая дорогая, с мотором 1,8 л (122 л.с.) и АМТ – в 847 900 руб. Что ж, тот же самый Солярис на «ручке» с мотором 1,6 л стартует от 754 900 рублей. А в топовой комлектации Elegance (с АКПП) он стоит уже 929 900 рублей… И это не универсал, и не кросс.

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Так что вынужден ещё раз прийти к выводу, что ничего дешевле у нас нет. Ну, а есть ли тогда смысл жаловаться на неприятный пластик? Наверное, тоже нет. Если бы ещё не эти традиции…

Теги: Новые авто , Новые авто , Одиночные , российские автомобили , российские автопроизводители , российские универсалы , российский автопром , универсал
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34 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
secureshell89

Колёса, ну какого хрена? Неужели у вас правде не нашлось человека, который подошёл бы лучше на роль автора этой статьи? Человек не поленился написать целый абзац на тему страданий по поводу отсутствия режима парковки, но не удосужился разобраться в теме и узнать что АМТ можно оставить на передаче - и ручник в вашем Питере, где "Сейчас в чередуются ночные заморозки с дневными оттепелями" вам не понадобится. Это ещё не говоря о очередном сравнении робота с гидротрансформатором. Ну давайте тогда начнём ругать автоваз за то что он не делает дизелей, которые так великолепно тянут с низов, а эти ваши бензиновые жужжалки совсем никуда не годятся. Давайте сравнивать подобное с подобным. Михаил, а вы ездили на опелевском изитронике? Или владели короллой на роботе? Попробуйте, после этого езда на АМТ вам уже не будет казаться такой ужасной. У робота целое ведро с горкой преимуществ перед классическим автоматом. И пока он оскорбляет ваши нежные булки - число поклонников этих коробок растёт.

Михаил

Долго думал, снизойти ли до ответа. Решил снизойти.
Думаю, что в работе роботов я разбираюсь не хуже Вас. Во всяком случае, я их оцениваю не булками, а головой. У меня для этого есть возможности.
Во-вторых, я приехал на тест своём 15-летнем Фокусе с коробкой 4F27E, разработанной в 1998 году и проехавшей на моей машине уже 370 тысяч. Так вот, она - лучше. А стоит эта машина сейчас раза в три с половиной дешевле Весты. При этом она не парит мозг, не требует привыкать к особенностям коробки и с ней не нужно искать компромисс. Мне этого достаточно.
И да: Вы удивитесь, но я ездил на очень многих роботах. И если АМТ Весты чуть лучше изитроника, это не значит, что она хорошая. Никто не хвалит Чикатило за то, что он лучше Гитлера.

khfa

Робот - реальное достижение Автоваза. Он хорош, не по одному показателю ( плавность переключения) а по СОВОКУПНОСТИ факторов. Те кто пытаются убедить нас в том что б/у лучше чем новое просто проплачены их производителями. Как продать новую иномарку человеку который уже купил её 3-5-7 лет назад? Нужно чтобы кто-то купил у него старую, а дураков мало! Вот по этому автор и несёт эту чушь за долю малую.
Езжу на весте с роботом почти 2 года, всё хорошо. Свою калину 13 года хочу переделать под робот (коробка та же 2180) или продам и куплю жене калину же с роботом. В перспективе куплю SW Cross и обязателно с роботом. Почему, потому что это удобно по сравнению с механикой, надёжно, ремонтопригодно.
Робот можно переключать вручную, можно переделать в механику почти даром, не верьте никому , купите и сами попробуйте, не пожалеете. Реальные владельцы робота его хвалят, проплаченные журналюги ругают, странно да?

tarassopash

Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bit.ly/nomermaska и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!

diver alex

Ну да оставить на передаче, а как пользоваться автозапуском??? 😉 Живу в Питере, фигня с прилипанием задних барабанных тормозов случается если машина простоит пару недель.

Андрей Чепелев

Отвечу за Михаила, тем более что я и есть тот редактор, который выпускает тексты. Не готов комментировать насчёт булок, однако скажу за АМТ. Весь вопрос в том, что важнее. Если вам нужно буксовать, буксировать, если для вас имеет значение экономия 50-60 рублей на 100 километров пробега и разница в 0,8 (или сколько там) секунд при разгоне до 100 км/ч, но при этом хочется ездить с двумя педалями и не хочется тратить 10 000 рублей на замену масла на 60 тысячах, ОК. Но для автора, судя по всему, важнее комфорт передвижения. Для меня, например, тоже. Поэтому что АМТ, что Изитроник, что фордовские и тойотовские поделия - это всё не для тех, кому важен комфорт. А учитывая, что даже в малом классе есть возможность за схожие деньги купить машину с нормальным современным 6-скоростным автоматом, то странно удивляться критике. Покупателям дают продукт, сконструированный заведомо не для удобства, а для экономии.

diver alex

Тем более что для любителей 6 ступ автоматов есть не очень дорогие Равоны. 😉

Андрей Чепелев

...и на трассе Равон даёт сто очков вперёд Весте в плане комфорта, в основном как раз из-за наличия 6-й ступени.

Сергей Вершинин

Нету у однодисковых роботов никаких плюсов. Этот тип коробки появился только ради снижения цены, можете считать это плюсом, но, например, герпес я могу и бесплатно получить, только вряд ли мне этого хочется....

secureshell89

В отличие от тех же гидротрансформаторов, однодисковые роботы позволяют получить более низкий расход топлива, имеют более низкую чувствительность к качеству масла, не нуждаются в дополнительном охлаждении, позволяют буксовать, буксировать и ехать на буксире. К тому-же, как вы верно заметили - они имеют более низкую стоимость обслуживания и ремонта. Вряд-ли у герпеса есть столько преимуществ.

diver alex

Вот только ремонтировать робота надо часто. 3Р меняет сцепы на АМТ Весты каждые 20 тыс км.

Андрей Чепелев

Ну, справедливости ради, у нас машина 60к отходила и робот при всем своем несовершенстве не ломался. Сцепление (оно ж тут одно :)) в порядке было на момент продажи.

diver alex

Ну у вас и мотор не падал, а у Дрома на обеих Вестах болты оборвало.

Андрей Чепелев

Коллеги подсказывают, что сцепление таки меняли. А ещё рычаги в сборе с шаровыми. Лол.

Андрей Чепелев

Можно сказать, что нам повезло 🙂 У нас всего лишь кости, подлокотник, глюки головного и диски из пластилина.

9266073044

Опять же, если не нравится, что робот вовремя не меняет передачу - катайся в ручном режиме. Получится та же механика, но без педали сцепления и с удобным переключением - просто ручкой вперед. Все равно, гораздо удобней чем на обычной механике, и за небольшую доплату. Расход бенза тоже аргумент в пользу робота

ivansirus

пожалуй здесь гавном потягивает, нежели Русью ...

khfa

Робот - реальное достижение Автоваза. Он хорош, не по одному показателю ( плавность переключения) а по СОВОКУПНОСТИ факторов. Те кто пытаются убедить нас в том что б/у лучше чем новое просто проплачены их производителями. Как продать новую иномарку человеку который уже купил её 3-5-7 лет назад? Нужно чтобы кто-то купил у него старую, а дураков мало! Вот по этому автор и несёт эту чушь за долю малую.
Езжу на весте с роботом почти 2 года, всё хорошо. Свою калину 13 года хочу переделать под робот (коробка та же 2180) или продам и куплю жене калину же с роботом. В перспективе куплю SW Cross и обязателно с роботом. Почему, потому что это удобно по сравнению с механикой, надёжно, ремонтопригодно.
Робот можно переключать вручную, можно переделать в механику почти даром, не верьте никому , купите и сами попробуйте, не пожалеете. Реальные владельцы робота его хвалят, проплаченные журналюги ругают, странно да?

attxx

Веста в целом нормальная машина, но у нее есть несколько конкурентов которые просто лучше нее. И конечно есть десяток конкурентов которые хуже нее. Для примера я напишу свой топ бюджетных машин:
1 Солярис
2 Рио
3 Рапид
4 Поло
5 Веста
6 Фиеста
7 Логан
8 Сандеро
9 китайцы
Возможно кого-то забыл

ilshat1970

Забыл уже вышеупомянутый Равон. Шевроле узбекской сборки на новый лад. Там и движок другой и автоматы присутствуют) главное подешевле Весты будут

eg a

Дьявол кроется в мелочах.
Знаю нескольких владельцев которые были в диком восторге от своих новеньких Вест, но сильно погрустнели, когда остыли и стали замечать пластик на букву г, движок по Вазовской традиции начал подвывать приводными ремнями, на фирменном сервисе отношение все по прежнему: как нищему клиенту.
Очевидно, что дефицит на Весту-кросс создан искусственно, а цена не соответствует качеству.

diver alex

Тираж маленький а рекламы много, да и в моде нынче кроссоверы. Через полгода максимум дилеры уговаривать будут чтоб взяли... 😉

Андрей Чепелев

Так уже. SW Cross - да, очередь 2 недели. Седаны стоят в салоне в 20 вариантах в наличии. Рассказывал покупатель машины, на которой собственно и ездили.

Владислав Округин

Так лишний год ждали, как тут без очереди?)

Андрей Чепелев

Скоро ажиотаж спадёт и будет тоже без очереди)) в каком хочешь цвете.

Владислав Округин

Тогда и возьму ^_^

diver alex

В теории Веста универсал неплохая машина, но на ручке или АМТ она мне не нужна от слова совсем. Судя по тестам у многих на Вестах рвутся болты крепления двигателя что никуда не годится. Далее, не вижу смысла ставить на Кросс версию 17" диски и резину с низким профилем - это дороже и непрактично на российских колдобинах так что 16" потолок.
Заключение: это мог бы быть мой следующий автомобиль но то что ВАЗ продает сейчас однозначно едет мимо кассы.... 😉

Борис Игнашин

в следующем году с вариатором.
17" ныне почти мэйнстрим, скоро будет уже недорого, китай цена н16 и 17 уже поставил равные почти, высота профиля вполне приличная у веста...

diver alex

Вопрос автору, магнитола поставлена дилером? По фото на ВАЗовскую и Реношную она не похожа.

Андрей Чепелев

Заменена по моему настоятельному совету покупателю этой машины 🙂 Никогда не забуду, как остался без навигации практически ровно в момент пересечения черты МКАД в 4 утра, хахаха.

Михаил

Да, заменена сразу у дилера.

attxx

Если новый Солярис на ручке стоит примерно столько же, то лучше брать его, машина более качественная. А если нужен автомат, то опять таки надо брать не весту а что то другое.

s1n86

А ведь как было бы прекрасно, если бы эта машина стоила 500 тыс...
А за 750, уж извините, только БУ.

id33974509

Обычный универсал получше будет.
На СВ Кросс надо было подкрылки пластиковые большие индивидуальной (для Кросса) конструкции ставить и сопрягать с обвесом герметично, тогда было бы хорошо.

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Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…

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