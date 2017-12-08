Я никогда не скрывал, что не очень люблю автомобили ВАЗ. И моему любимому редактору частенько приходилось вырезать из моих текстов некоторые эпитеты, метафоры и прочие литературные экивоки в сторону редакционной Весты , на которой мне пришлось проехать не одну тысячу километров. Я-то об этом забыл, а он, наверное, помнит. Иначе почему он попросил меня поездить на Лада Веста SW Cross?

Я оглянулся посмотреть…

Одна из сильных черт любой Весты — это экстерьер. Внешне Веста нравится даже мне. Но вот версия SW Cross — это практически шедевр. Отметьте этот момент: я хвалю ВАЗ, а в моих словах нет сарказма. Такое бывает редко. Но выглядит универсал и вправду очень достойно.

На парковке рядом с Вестой стоял ещё один “сарай”, марку которого я, к сожалению, даже не запомнил. Но обратил внимание, что я сравнил иномарку с ВАЗом, и ВАЗ мне понравился больше. В отличие от многих безликих перевозчиков картошки, мешков с мукой и помидорной рассады, этот универсал вполне гармоничен. И даже его кросс-версия выглядит так, будто дизайнера в глаз поцеловал боженька. Тут всё на своём месте, все пропорции соблюдены точно. Немаленькая в принципе машина выглядит не громоздко, а солидно.

Начальная стоимость Lada Vesta SW Cross 1,6 л (106 л.с.), МКПП 755 900 руб

Особенно стоит отметить, что клиренс у SW Cross довольно-таки приличный — 203 мм (у Hyundai Creta, например, он составляет всего 190 мм), но внедорожником или даже кроссовером Веста не кажется. Тот самый случай, когда и к поребрику не страшно приблизиться, и УАЗиком от машины не веет. В общем, красивый вышел автомобиль. Я и внимательно смотрел, и внезапно оборачивался… И всё равно хорош!

Не нравится, правда, что слева сзади накладка на арке стоит криво, но, надеюсь, это заслуга не завода, а специалистов официального дилера, которые ставили локер. Что ж, бывает.

Дайте огня!

Салон SW Cross тоже отличается от того, что было в нашем редакционном седане. Во-первых, он стал ярче. Да, того самого огонька, которого не хватало мне в седане, тут стало много. Особенно это заметно на приборной панели, которую яркая оранжевая подсветка оживила очень существенно. Пластиковые вставки на панели выглядят дешёвенькими, как нижняя полка супермаркета с быстрорастворимой лапшой, но хорошо сочетаются со вставками в обивках сидений. Пластмассовые вставки “под карбон” ещё немного разнообразят интерьер и веселят глаз (а заодно и душу).

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Второе, чем отличается салон SW Cross — это полноценным подлокотником. Пусть и без регулировок, но удачно расположенным и прилично выглядящим. Вот смех смехом, а для владельца конкретно этой машины нормальный подлокотник был одним из факторов, который заставил его выбрать именно «приподнятый» универсал, а не седан, хотя за SW Cross нынче надо стоять в очереди, а «обычные» Весты имеются у дилеров в наличии в практически любом исполнении.

Нельзя не упомянуть и про багажное отделение. Конечно, универсал создан для того, чтобы наваливать через заднюю дверь пакеты из Ашана, лыжи, чемоданы, фикус в горшке, два запасных колеса, канарейку в клетке и дизельный генератор. И потом всё это грохочет там вперемешку под щебетанье птички. Но в SW Cross опасаться этого не стоит. При желании кое-что можно положить в небольшое отделение, огороженное сеточкой, или в органайзер. Если требуется перевезти что-то крупное, можно снять заднюю полку. В общем, если это и «сарай», то с удобным стеллажом и шкафчиками.

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Ну, и уже если начали смотреть машину снаружи, откроем капот. Ничего нового тут нет, но обратите внимание на такую деталь. Мы ругали нашу Весту за постоянно грязный мотор: под капот с дороги летело всё и сразу. Тут же всё чисто, несмотря даже на совсем не предрасполагающую к этому погоду. То ли изменили уплотнитель, то ли так сказалась чуть большая высота от дороги, но пока моторный отсек выглядит новым. И это хорошо.

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SW Cross и русская дорога

Давайте теперь посмотрим, как ездит этот симпатичный автомобиль. Но сначала, разумеется, устроимся за рулём.

Иногда высокая посадка очень помогает. А кому-то просто нравится сидеть повыше. В этом автомобиле действительно можно забраться на приличную высоту, а самое главное — не упереться при этом в крышу головой. Пространства в салоне достаточно, можно ехать и на баяне играть. И это — тоже плюс.

Минус начинается, как только начинаешь трогаться с места. Да, тут опять виноваты эти три проклятые русские буквы — АМТ, она же — автоматизированная механическая трансмиссия, она же в просторечье — “робот”. Наверное, к нему тоже можно привыкнуть. Может, он и не так уж пинается. Допускаю даже мысль о его долговечности. Но даже когда я буду умирать, я задам всего два вопроса. Один — о смысле жизни (но это не точно), а второй — как можно было сделать такую коробку.

Уже вижу, как закатывают сейчас глаза адепты односцепленчатых «роботов», которые припомнят и экономичность, и низкую стоимость технического решения в сравнении с гидромеханическим автоматом. Самовнушение – дело такое, можно привести любые аргументы. И привыкнуть можно ко всему – даже к 20-летней ипотеке на 5 млн рублей за однушку за МКАДом. Но так уж вышло, что каждый раз, когда пересаживаешься на Весту с АМТ после автомобиля с нормальной автоматической трансмиссией, хочется плакать. Или писать критические статьи. Итак…

Статьи / Практика «Наслаждайся тишиной»? Меняем стойки стабилизатора на редакционной Lada Vesta К 15 000 км у нас возникла уже широко известная проблема – стук, который мы впервые расслышали ещё на 3 000 км пробега, оказался не чем иным, как колоколом, звонящим по стойками стабилизатора....

23440 13 21 03.04.2016

Первое — это отсутствие режима парковки. Сейчас в Питере чередуются ночные заморозки с дневными оттепелями, да и снег каким-то чудом всё-таки выпал. И я бы очень не хотел после дневных поездок ставить машину на ночь на ручной тормоз, чтобы не примёрзли колодки. Но есть и приятный момент: сзади на SW Cross стоят дисковые тормоза. На седане, как все помнят, стоят барабаны. Так что опасений с утра бегать вокруг машины с чайником значительно меньше.

Второе — логика переключения передач. Тут стало чуть лучше с неожиданными реакциями на нажатие педали газа: трогается с места машина предсказуемо (но, конечно, только при нажатии на педаль газа — если просто отпустить тормоз, она так и будет стоять на месте, ну или покатится вперёд или назад в зависимости от уклона дороги). Но уже начиная со второй передачи начинается какая-то неразбериха. О чём думает этот «робот», когда вдруг начинает подбирать нужные передачи? Поёт про себя песни Гребенщикова? Доказывает теорему Ферма? Пытается хоть как-то обработать данные ЭБУ? Не знаю. Но некоторые переключения очень неожиданные. Хотя и мягкие.

Обратная ситуация. Едем на третьей передаче на небольших оборотах, впереди — пустой участок до светофора, таймер которого отсчитывает последние секунды. Нажимаем на газ, чтобы успеть проехать под разрешающий сигнал. Ну, и где вторая передача? А нету её. Мотор даже раскрутиться не может, скорость набрать у нас тоже не получается. Всё, тормоз: зелёный уже мигает… Хорошо, что есть ручной режим. Вот с ним ездить можно. Скорее всего, можно ездить и в автоматическом режиме. Но к нему надо привыкнуть, а привыкать, знаете ли, не хочется.

Поэтому повторю известную, в общем-то, истину: Весту нужно покупать на механике. Или воспитывать в себе водительские навыки, которые на нормальных автомобилях вам не понадобятся.

Вот подвески — порадовали. Поведение машины, на мой взгляд, заметно отличается от седана. В принципе, к седану претензий тоже не было: мне нравилось, как Веста держала дорогу. Даже на тех скоростях, которые стоят от пяти тысяч до лишения права управления ТС.

SW Cross стал ещё более “собранным”. После тест-драйва навёл справки: действительно, есть технические отличия в подвесках — тут стоят совсем другие пружины и амортизаторы. При этом нельзя сказать, что машина стала жёстче. Нет, она по-прежнему предполагает комфортное передвижение, не приходится зажмуриваться перед каждым “лежачим полицейским”. Но ощущение её крепкой сбитости тут сильнее. Хотя на холодной машине в движении впереди что-то постукивало на кочках. Никак «кости» загремели?

И ещё один повод для радости: на нашей машине стоят приличные щётки стеклоочистителя! Вот это – из разряда фантастики. Из города мы не выезжали, и как работают дворники на скорости под сто километров в час, я сказать не могу. Но в городском режиме они неплохо справлялись со снегом и водой, чем не всегда могут похвастаться даже более дорогие марки.

Исходя из всего вышесказанного, я вполне согласен с тем, что SW Cross на наших дорогах выглядит вполне гармонично. Высокий клиренс, хорошая управляемость, обзор, посадка – всё это у универсала есть. И кое-что даже лучше, чем у седана. И всё же…

Верность традициям

Вот, вроде, всё хорошо, но торчащий край накладки арки – это штука знаковая. Не очень хорошо сработавший дилер, вынудивший перейти к другому дилеру – это тоже очень по-нашему. Так и не доведённый до ума алгоритм работы АМТ – это наше всё, почти как Пушкин. А ведь как было бы прекрасно, если вот взять и отказаться от этих традиций, не так ли?

По правде говоря, хотелось ещё сюда добавить не очень приятные тактильные ощущения от пластика в салоне и – что гораздо важнее – от руля, но не буду. И причина понятна: материалы Весты находятся приблизительно на уровне материалов Соляриса. Им не надо быть хорошими, им надо быть не слишком дорогими и конкурентоспособными.

Хорошо, тогда посмотрим на цену. Самая недорогая версия с мотором 1,6 л (106 л.с.) и пятиступенчатой механической коробкой обойдётся в 755 900 руб. Самая дорогая, с мотором 1,8 л (122 л.с.) и АМТ – в 847 900 руб. Что ж, тот же самый Солярис на «ручке» с мотором 1,6 л стартует от 754 900 рублей. А в топовой комлектации Elegance (с АКПП) он стоит уже 929 900 рублей… И это не универсал, и не кросс.

Так что вынужден ещё раз прийти к выводу, что ничего дешевле у нас нет. Ну, а есть ли тогда смысл жаловаться на неприятный пластик? Наверное, тоже нет. Если бы ещё не эти традиции…

Опрос Lada Vesta или Lada Vesta SW Cross? Обычный седан! Ни к чему мне универсал

Я за SW Cross, он практичнее

Предпочту иностранного конкурента Весты ;)

К счастью, могу себе позволить машину более высокого сегмента

А я вообще за б/у автомобили Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Я за SW Cross, он практичнее 67%, 3906 3906 67% 67% от всех голосов

Предпочту иностранного конкурента Весты ;) 14%, 797 797 14% 14% от всех голосов

А я вообще за б/у автомобили 9%, 496 496 9% 9% от всех голосов

К счастью, могу себе позволить машину более высокого сегмента 7%, 386 386 7% 7% от всех голосов

Обычный седан! Ни к чему мне универсал 4%, 207 207 4% 4% от всех голосов Всего голосов: 5792 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Обычный седан! Ни к чему мне универсал

Я за SW Cross, он практичнее

Предпочту иностранного конкурента Весты ;)

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