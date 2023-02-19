«Худший автомобиль на моей памяти»; «Лучшая машина из всех, которые мне доводилось водить»; «Покорил комфортом на трассе»; «Трясет, как в ВАЗовской шестерке»; «Прекрасно поместится семья из пяти человек»; «Тесно, как в 412-м Москвиче»… И всё это об одном и том же автомобиле – компактном кроссовере Audi Q5. Столько качеств может быть только у неординарного автомобиля, который можно любить или ненавидеть, но который никого не оставляет равнодушным.

Вдохновленное успехом большого кроссовера Q7, руководство Audi решило всерьез заняться «даунсайзингом» и подготовить люксовый кроссовер, но в компактной размерности. Основой для конструирования послужила модульная платформа MLB с продольным расположением силового агрегата. Многие технические решения были позаимствованы у уже запущенных в серию 4-го поколения Audi A4 (B8) и спортивного купе A5.



Первоначально в серию пошли три версии – с бензиновым турбомотором 2,0 TFSI (211 л.с.) и двумя турбодизелями, 2,0 TDI (170 л.с.) и 3,0 TDI (240 л.с.), в паре с которыми могла работать либо 6-ступенчатая ручная коробка, либо 8-ступенчатая гидромеханика Tiptronic. Однако основным видом трансмиссии для бензиновых моторов стала 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка со сдвоенным мокрым сцеплением DL501, получившая собственное наименование S-Tronic.

В 2009-м году гамму двигателей пополнили два бензиновых мотора, двухлитровый турбированный мощностью 180 л.с., и V6 мощностью 270 л.с., а также двухлитровый дизель с мощностью, уменьшенной до 140 л.с. В России такие дефорсированные версии встречаются исключительно редко.

Все машины оснащались фирменным полным приводом quattro с центральным дифференциалом типа Торсен. Подвески – полностью независимые, спереди на сдвоенных рычагах, сзади – многорычажная.

Помимо Ингольштадта, выпуск Q5 был организован в Китае, Индии, Малайзии, а с 2009 года – и в Калуге. Крупноузловая сборка в Калуге продолжалась до 2015 года.

Audi Q5 2008–2012 г. В целом автомобиль оказался вполне удачным и оставался на конвейере до 2017 года, но большое количество нареканий на двухлитровые моторы TFSI второго поколения и надежность коробки S-Tronic заставили компанию в 2012 году провести рестайлинг и ревизовать гамму двигателей. Q5 оснастили моторами 2,0 TFSI третьего поколения (мощностью 225 л.с) и 3,0 TFSI (268 л.с.), с которыми агрегатировались 8-ступенчатые классические автоматы ZF (Tiptronic). Одновременно была улучшена надежность целого ряда узлов и сняты причины нареканий, обычных для Q5 до рестайлинга.



На сегодня Audi Q5 поколения R8 вполне распространены на вторичном рынке. Дорестайлинговые версии с наиболее массовым двигателем 2,0 TFSI стоят на сегодня от 750 000 до 1 800 000 рублей, причем версии с Типтроником стоят обычно несколько дороже аналогичных машин с роботом. За версии с двухлитровым дизелем просят от 950 000 до 2 200 000, за 3,0TDI – от 1 150 000 до 2 200 000 рублей. На удивление доступными оказываются машины с 3,2-литровым V6 и гидромеханикой – за них хотят получить от 800 000 до 1 800 000 рублей.



Более свежие и менее проблемные машины, выпущенные после 2012 года, естественно, стоят несколько дороже. За автомобили с двухлитровыми бензиновыми турбомоторами продавцы хотят получить от 1,25 до 3,5 миллиона рублей, с трехлитровыми – от 1,35 до 3,5. Дизели объемом 2 литра стоят от 1,1 до 2,5 миллионов, мощные трехлитровые версии – от 1,6 до 2,6 миллиона.

Audi Q5 2012–2017 г.

Ну а теперь давайте попробуем разобраться, стоит ли покупать Audi Q5 с пробегом, и в чем причина столь неоднозначных его оценок.

Ненависть #5: Сложности поиска

Казалось бы, вот она, дорога к автомобильному счастью: купить за половину цены компактного китайского кроссовера автомобиль премиальной марки, мощный и быстрый! Вот только очень многие отзывы последних лет содержат описание долгих и тяжких поисков подходящего варианта: «Осмотрели более 30 автомобилей и поняли: "неубитых" машин (не более 2-х владельцев, без ДТП, оригинал ПТС) в Москве по цене до 1 миллиона просто нет!»; «Просмотрел штук 100 объявлений (на комплектации не заморачивался, по цене смотрел средний ценовой сегмент), посмотрел вживую 5 машин, которые только выставили на продажу: все откровенно требуют больших вложений»; «Очень долго искал живую». Вот тут-то собака и порылась…



Дорестайлинговые Audi Q5 имеют ряд уязвимых мест, которые обязательно потребуют серьезного вмешательства при определенных пробегах. Конечно, можно надеяться, что предыдущий владелец уже решил наиболее вопиющие ситуации (с «масложором», растяжением цепи механизма ГРМ и роботизированной коробкой). Но даже если у автомобиля, который вы присмотрели, абсолютно прозрачная история ремонтов, и вы точно видите, что предыдущий владелец уже менял цепь, поршневую и перебирал коробку, это еще ничего не значит. Весьма вероятно, что он уже почувствовал необходимость повторения всех этих недешевых операций, да и другие системы начали напоминать о своем существовании – вот и решил переложить все эти расходы на плечи следующего владельца.

Audi Q5 quattro 2012–2017 г.

Во многих отзывах звучит рекомендация покупать дизельные версии, ну или машины выпущенные после 2012 года – там усиленная поршневая, они не страдают катастрофически высоким расходом масла, да и цепь на двигателях 3-го поколения оснащена улучшенным натяжителем, и вместо робота установлена гидромеханика ZF. Все так. Но эти машины уже существенно дороже, при том что и они могут потребовать вложений…



Кроме того, все хором твердят, что искать нужно самые богатые комплектации – именно они дают почувствовать всю премиальность «Кукушки». Но в свое время, когда автомобили поколения R8 еще продавались в салонах, покупатели просто зверели от стоимости дополнительных опций. Камера заднего вида, подогрев задних сидений, подогрев руля и многие другие очень полезные мелочи, которые уже давно входят в базовую комплектацию, нужно было заказывать и оплачивать отдельно, получая в итоге весьма некислый ценник. Ну а, выставляя такой автомобиль на продажу, владелец вполне резонно хочет хотя бы частично вернуть свои затраты.

Вывод из всего этого один: приобрести живой и удачный экземпляр Audi Q5 очень непросто, покупать этот автомобиль «на последние деньги» категорически не рекомендуется и скорее всего после покупки придется в течение короткого времени вложить в машину 150-200 тысяч.

Любовь #5: Audi – это статус

И все же Audi – это не просто марка: это история, инженерия, спортивная история и статус. А статус марки влияет и на статус владельца. Неудивительно, что часто «приводным ремнем» при покупке служит мнение супруги: «Купил, соблазнившись на имидж Ауди, да и жена достала, всю плешь проела». И Q5 действительно дает владельцам почувствовать прикосновение к верхнему эшелону автомобильного мира: «Ауди – это Ауди! Премиум чувствуется во всем: салон, комфорт, управление!»; «Во всем чувствуется премиум. После нее сажусь в почти новый KIA Ceed жены и сразу ощущаю огромную разницу в классе». Но… Как же без «но»! Хочешь красиво жить – плати!



Audi Q5 quattro 2008-2012 г. 1 / 2 Audi Q5 quattro 2008-2012 г. 2 / 2

Ненависть #4: Стоимость обслуживания и ремонта

Нужно сказать, что авторы отзывов расходятся в оценках стоимости содержания Audi Q5. Одни считают, что все вполне нормально и посильно, может быть, несколько дороже, чем в случае массовых марок, но на то он и премиум. Другие ничего не пишут в самих отзывах, но отмечают стоимость содержания в списке недостатков. Третьи же откровенно негодуют: «Стоимость обслуживания неоправданно высокая»; «За 5 лет владения в обслуживание вложил вторую стоимость автомобиля»; «Соглашусь, что автомобиль просто прекрасный, но только при условии, если кто-то будет оплачивать его эксплуатацию, а владелец – только ездить».



Стоимость ТО тоже называют разную. Одни пишут, что цена ТО составляет от 9 до 18 тысяч, другие – что не дороже 12-13, третьи – от 20 до 35 тысяч, а то и дороже: «ТО 4 стоило мне 38 000 рублей». Стоит прислушаться и к рекомендациям как минимум вдвое сократить межсервисный интервал по сравнению с рекомендованным, то есть с 15 до 7,5 тысяч километров. Понятно, что это серьезно увеличит и ежегодные траты (хотя и убережет от таких дорогих ремонтов, как замена мехатроника коробки и поршневой группы мотора).

Audi Q5 2012–2017 г.

Еще серьезней ситуация с текущим ремонтом, ведь все, что сделано человеком, имеет свойство ломаться. Но, как отметили владельцы, еще в 2021 году цены на запчасти концерна Volkswagen выросли примерно в 1,5-2 раза. Вместе с тем многие владельцы пишут, что неоригинальные запчасти Q5 воспринимает с большой неохотой, особенно китайского и малайзийского происхождения. В принципе, можно смотреть в сторону неоригиналов, произведенных в ЕС, но и они не так уж дешевы. Очень дорого обходится кузовной ремонт. Например, авторы отзывов пишут, что оригинальная алюминиевая крышка багажника (загрунтованная, без стекла и пластика) стоит не менее 95 000 рублей, а крыло стоит как крыло, но от «Боинга». Во многих отзывах владельцы отмечают, что единственная возможность решить этот вопрос относительно бюджетно – найти нужную деталь на разборке. В общем, в ДТП на Q5 лучше не попадать…



Как считают владельцы, если вы рассматриваете покупку Audi Q5 с пробегом порядка 150 тысяч километров и при этом рассчитываете проехать еще сотню тысяч, то нужно быть готовым морально (и финансово) к серьезным вложениям: замена цепи ГРМ – 2 раза, замена топливного фильтра – 1 раз, замена масла в коробке передач – 1-2 раза, замена радиатора – 1 раз, замена помпы – 1 раз, замена верхних рычагов – 1 раз, замена ступичного подшипника – 1 раз, замена разных трубок системы охлаждения – 1 раз. И, к сожалению, возможна капиталка движка –1 раз и замена двигателя печки – 1 раз.

Конечно, это, так сказать, самый негативный прогноз, причем в случае покупки дорестайлинговой машины. Но даже если вы решите раскошелиться и купить автомобиль 2013-2015 года, стоит соблюдать несколько простых правил. Во-первых, нужно обязательно проверить натяжение цепи ГРМ (для этого в передней части двигателя есть специальная заглушка). При выходе натяжителя на 6 делений – срочно менять цепь. Масло в гидромеханике ZF менять обязательно, и вместе с фильтром. Стоит обратить особое внимание на состояние корпуса термостата с помпой и бачка антифриза, их ресурс составляет порядка 50-60 тыс. км. Если появились трещины – менять безжалостно. Не все знают, что у этого автомобиля есть топливный фильтр, который нужно менять раз в 60 тыс. км – он находится непосредственно в топливном баке.



Audi Q5 2012–2017 г.

В общем, стоит отложить примерно 100 000 сразу, ну и быть готовым раскошеливаться в будущем. Как написал один из владельцев в своем отзыве, «Если вы зарабатываете менее 100-150 тысяч в месяц – ищите что-нибудь попроще. Последний год только на ремонт и расходники у меня ушло где-то 200 000 (без серьезных поломок и ДТП и не учитывая налог и страховку) плюс около 150 000 на бензин».



Любовь #4: Нестареющий дизайн и оптимальный размер

На самом деле мне не попались отзывы, в которых авторы писали бы, что купили Audi Q5 просто потому, что влюбились во внешность этого автомобиля с первого взгляда. При этом сам по себе дизайн владельцы оценивают очень высоко – строгий, классический, лаконичный, но самое главное – нестареющий. Не случайно внешность автомобиля не менялась с 2009 по 2017 год, да и второе поколение Q5 сделали очень похожим на первое. «Дизайн автомобиля и по сей день остаётся актуальным»; «Даже сейчас Q5 в этом кузове выглядит современно»; «Q5 мне нравится больше всех по дизайну, особенно задние фонари. В темноте они смотрятся очень красиво», – пишут они в своих отзывах, и, пожалуй, с ними можно согласиться. А лучше всего, по мнению многих, смотрится автомобиль в обвесе S-Line, на 20-дюймовых дисках.



Audi Q5 2008–2012 г.

Но важны не только точно вычерченные линии исключительно гармоничного кузова, созданного Кристианом Винкельманом. Очень многие авторы отзывов отмечают, что Q5 имеет оптимальный размер, а размер, как известно, имеет значение. «Кукушка» – автомобиль достаточно крупный, но не большой. К его габаритам можно привыкнуть практически за один день. Кроме того, машина достаточно компактна для того, чтобы легко лавировать в городской толчее, а ее владелец не имел бы больших проблем с поиском мест для парковки. «Не “баржа”, как Q7, и не “гольф на стероидах”, как Q3, но если поставить бокс на крышу, то можно вчетвером с горнолыжным и сноубордическим оборудованием (и кучей другого барахла) с комфортом поехать на каталку в Сочи!».



Ненависть #3: Слабость ЛКП, проблемы с обзорностью, шум и стеклянная крыша

Даже самые надежные автомобили имеют недостатки – их, может быть, и нельзя назвать серьезными, но они могут вызывать серьезное раздражение у владельцев. Что уж говорить об Audi Q5, у первого поколения которого проявился целый букет «детских болезней», вызванных конструктивными просчетами! Но об этих серьезных проблемах мы поговорим чуть позже, а пока – о неприятных мелочах.



Начнем с того, что в очень многих отзывах авторы отмечают слабое лакокрасочное покрытие: «Сколы появляются даже от мельчайших камней»; «Грязь, веточки, высокая жесткая трава – это всё моментально царапает»; «Сильно пескоструится передний бампер (по-хорошему требует покраски после 4 лет) и низ дверей, сколы на краске по всей машине». Особенно огорчает владельцев облетающая краска черной глянцевой площадки под госномер на переднем бампере. Меняется она вместе с фальш-решеткой радиатора (той самой, на которой кольца Ауди), а стоит эта деталь не менее 40 000 рублей.

Еще один источник огорчений – стеклянная крыша (естественно, если она входила в комплектацию). Во-первых, она может начать подтекать. Во-вторых, её открывающаяся секция со временем начинает скрипеть и заедать – «Зимой постоянно скрипит стеклянная крыша, в этом году этот скрип остался и летом!». Бывали даже случаи, когда в мороз стекло в крыше просто рассыпалось!

Audi Q5 2008–2012 г. 1 / 3 Audi Q5 2008–2012 г. 2 / 3 Audi Q5 2008–2012 г. 3 / 3

Не любят пыли-грязи и дверные ручки, причем преимущественно с левой стороны: они залипают в открытом положении и не желают возвращаться обратно. У кого-то получается восстановить работоспособность механизма при помощи WD-40 и силиконовой смазки, а кому-то приходится искать замену.



В целом владельцев устраивает обзорность Q5, кроме обзора вперед-влево. Его ограничивают широкие передние стойки: «Особенно неприятные ощущения были в первый раз, когда человек на пешеходном переходе неожиданно очутился рядом с автомобилем при моем повороте налево».

Audi Q5 2008–2012 г.

Ну и акустический комфорт в салоне… Тут оценки владельцев расходятся диаметрально. Кто-то пишет, что шумоизоляция не просто плохая, а очень плохая, кто-то считает, что ничего, но не совсем соответствует статусу автомобиля, а кто-то утверждает, что просто отменная – «Шумоизоляция выше всяких похвал, особенно это чувствуется, когда опускаешь стекло». Тем не менее многие упоминают, что занимались этим вопросом дополнительно: «Шумоизоляция дверей, шумоизоляция крышки багажника – без этого было как-то звонко».



Любовь #3: Удобство салона и ездовой комфорт

Практически во всех отзывах авторы отмечают высочайший комфорт и очень высокое качество и отделочных материалов, и подгонки внутренних панелей. Даже владельцы не самых молодых машин с радостью отмечают полное отсутствие скрипов и «сверчков». Кожа плотная, выносливая и отлично выглядит даже спустя десяток лет (если за ней ухаживали). Диапазон регулировок позволяет подобрать положение водительского кресла без оглядки на комплекцию. Сами кресла переднего ряда – удобные, по-немецки жесткие, но позволяющие провести в них много часов без признаков усталости. Вопросы вызывает лишь достаточно вертикальная посадка, но это касается только тех водителей, кто привык ездить полулежа.



Audi Q5 2012–2017 г.



Есть, конечно, и некие нарекания, и многие из них касаются головных устройств. Например, Audi Sound System с кучей кнопочек и монохромным дисплеем владельцы называют абсолютно морально устаревшим, а если в машине стоит более богатая функциями система MMI, то ей не хватает джойстика, при помощи которого управляются такие же системы в седанах этой марки. Кроме того, владельцев раздражает, что музыку с телефона можно проигрывать только через провод aux, хотя сам телефон (для разговоров «без рук») можно подключить и через Bluetooth. Не случайно в сети есть масса оживленных обсуждений замены штатных головных устройств на «андроидные головы» из Китая, ведь при такой замене появляется и возможность поставить нормальную навигацию с пробками, и воспроизводить музыку из разных источников.

Неоднозначны и оценки пространства салона. Кто-то пишет, что «... при росте 185 см сам за собой еле-еле сел – тесно, и за рулем тесно», что места в салоне реально мало, особенно сзади, и детям там неуютно. Для кого-то нехватка места в салоне Q5 стала основной причиной продажи, кто-то считает, что все нормально, впятером – не очень удобно, но 4 взрослых человека могут ехать вполне комфортно.

Багажник владельцы оценивают вполне положительно: «Влезло 3 чемодана, переносной холодильник, 2 детских самоката, 4 стула и стол (раскладные), палатка, надувной матрас, плитка, посуда с котелком, насос и два рюкзака»; «Ехали впятером в Шереметьево – я, жена и трое детей ( 3, 7 и 15 лет). В багажник влезли два чемодана (самых крупных "Самсонайта"), два средних и один маленький плюс еще и коляска». Тут есть разве что мелкие нарекания на недостаток емкостей для мелочей да на невозможность полностью сложить переднее сиденье, так что длинномеры вроде лыж лучше возить на крыше, благо имеются рейлинги.

Audi Q5 2008–2012 г. 1 / 5 Audi Q5 2008–2012 г. 2 / 5 Audi Q5 2008–2012 г. 3 / 5 Audi Q5 2008–2012 г. 4 / 5 Audi Q5 2008–2012 г. 5 / 5

Наконец, такой важнейший параметр, как ездовой комфорт. Тут тоже нет полного единства, встречаются даже абсолютно критические оценки: «Деревянная телега, на каждой неровности размером более 5 мм подпрыгиваешь до потолка»; «Подвеска, пожалуй, самая некомфортная из всех, на чем приходилось передвигаться. При переезде лежачих полицейских машина шумно подпрыгивает вся!». Но тут критики все же остаются в явном меньшинстве. Большинство считает, что подвеска Q5 и не жесткая, и не мягкая. Она достаточно плотная для того, чтобы обеспечить отменную управляемость, но при этом позволяет без особых проблем и чувства усталости преодолевать большие расстояния: «Это первый автомобиль, на котором я проезжал нон-стопом 1000 километров и ещё мог продолжать. В дороге я кайфовал»; «Подвеска достаточно энергоемкая и мягкая, а пневмоподвеска на более новых кузовах просто прекрасна». По словам владельцев, даже на дисках 20-дюймовой размерности можно передвигаться очень комфортно, хотя установка более высокопрофильной резины повышает плавность хода. Да, машина очень не любит мелкие ямки, но при этом «полицейских» пересекает вообще без проблем и сильных вертикальных ускорений, передающихся на позвоночник.



В общем, на хороших трассах Q5 обеспечивает массу позитивных эмоций, особенно счастливым обладателям комплектаций с открывающейся стеклянной крышей: «Летом обожаю открыть крышу Q5, смотреть на синее небо с белыми облаками, на зелень листвы – полное ощущение кабриолета, только без сквозняка и пыли в лицо».

Ненависть #2: Ох уж этот робот…

В начале нулевых годов появление преселективных роботизированных коробок произвело эффект разорвавшейся бомбы. Конструкторы были полны энтузиазма – ведь роботы позволяли сохранить удобство традиционных гидроавтоматов с экономичностью и динамикой механических трансмиссий! Вот и Audi, создавая кроссовер Q5, сделала ставку на коробку с «мокрым» сцеплением DSG-7 DL501, адаптированную под продольное расположение двигателя и получившую собственное фирменное наименование S-Tronic. Эта коробка стала основной и для массового двухлитрового турбомотора мощностью 211 л.с., и для 270-сильной V-образной «шестерки». Вот только рекламации и обращения за гарантийным ремонтом посыпались почти сразу: у некоторых покупателей коробки начинали дурить чуть ли не через несколько дней после того, как автомобиль выезжал из салона!



В основном страдали два узла – само сдвоенное сцепление, которое не выхаживало гарантийные 150 000 километров и нередко требовало замены уже на 30-50 тысячах, ну и мехатроник – электронно-гидравлический блок, на который возложена функция непосредственного управления переключением передач. Если покопаться в отзывах, то в истории очень многих Q5 можно найти фразу «замена коробки по гарантии».

Audi Q5 2008–2012 г.

Естественно, покупатели вторичного рынка из гарантийного поля уже выпали. Вот и вырываются у владельцев такие строки, полные душевной боли: «Пробег перевалил за 90 тыс. км, и тут кто-то постучал снизу... "S-Tronic", – подумал я и отправился на диагностику. Вердикт – замена мехатроника, со всеми пирогами – почти 300 тысяч рублей! Шок... Сопли... Нервы... ». Или вот такой рассказ: «Машину я купил в феврале, а в мае пришло тепло, и начала дергать коробка от жары. Первый раз, когда она дернула, я подумал, что в меня кто-то врезался, а второй раз так рванула, что у меня аж жена за рулем заплакала»…



А ведь Q5 – автомобиль динамичный, и покупают его для того, чтобы эту самую динамику использовать, Так что рекомендации поменять стиль вождения, резко со светофоров не стартовать, в пробках переходить на ручное переключение передач (чтобы коробка постоянно не перескакивала с первой на вторую и обратно) воспринимаются владельцами с раздражением и недоумением: я для чего Audi покупал, чтобы как дедушка-пенсионер ездить?

Понятно, что далеко не все владельцы оказались совсем уж невезучими и налетели на полную переборку (за которую, кстати, можно отдать и 200, и 300, и 450 тысяч). Хватает и тех, кто утверждает, что S-Tronic – лучшая коробка на планете, и она не доставляет никаких проблем, если, конечно, сократить интервал замены масла до 25-30 тысяч километров, каждые 80-90 тысяч менять блок сцепления, и желательно – в приличном сервисе, который не будет тебя грабить, но многие в это не верят: «Тебе никогда не удастся расслабиться на 100% и получить максимальное удовольствие от управления, ты будешь постоянно ожидать от робота какой-нибудь пакости. Хотя если в кошельке есть свободные 200 000 рублей (которые не жалко), то и переживать не стоит».

Любовь #2: Расход горючего

Сразу скажу: никто из авторов отзывов вне зависимости от того, какой двигатель стоит под капотом их «Кукушки», не жалуется на избыточный аппетит и не записывает расход горючего в число недостатков модели.



Естественно, главные дифирамбы слышны от дружного хора «дизелистов». Довольны, как слоны, владельцы 170-сильных 2,0 TDI: «Расход топлива на трассе – 6,5-7 л/100 км, по городу 9-10. Просто сказка!»; «Реальный расход в городе 10-11 (!!!) литров зимой, с учётом подогрева и прогревов, ну и 9 литров летом. На трассе – 6-6,5 литров (на скорости 100-110 км/ч)». Еще больше радость обладателей трехлитровых дизелей, которые фиксируют расход на трассе порядка 8, а в городе 11-12 л/100 км: «Мотор TDI 3,0 – наверное, лучший из всех, что придумали в мире. Соотношение расхода топлива к мощности уникально!».

Мотор Audi Q5 2.0 TDI

Что же касается многочисленных обладателей дорестайлинговых Q5 с бензиновым двухлитровым TFSI мощностью 211 лошадок, то их не огорчает ни средний расход, который, как правило, не превышает 11-12 л/100 км, ни расход на трассе (7-8 л/100 км). Запаса топлива в баке, как правило, хватает более чем на 700 км. Иногда звучат жалобы на слишком высокий расход в условиях плотного городского трафика («жрет по 15 л по городу»), но чаще звучат цифры порядка 10-11 л/100 км. Естественно, расход в конкретных условиях очень зависит от тяжести ноги на педали газа. У 3,2-литровых V6 аппетит, естественно, несколько выше, но владельцы таких машин, как правило, вообще не касаются этого вопроса. Они заранее знали, на что шли…



А вот между владельцами рестайлинговых бензиновых машин с двухлитровыми моторами и гидромеханическими автоматами нередко разгораются довольно острые дискуссии. Одни пишут, что расход в городе даже в условиях московских пробок не поднимается выше 12 л/100 км, а на трассе и вовсе реально уложиться и в 8, и в 7, и даже в 6 литров на сотню («как ехать будешь»). Другие яростно спорят: «Расход 10 литров?!! Я смеюсь Вам в лицо!!! 13 литров на трассе – это если ногой отталкиваться, средний расход 15-17 литров»; «Расход в районе 20-25 литров, так что очень прожорливая машина – расход, как на порожней фуре!».



Мотор Audi Q5 2.0 TFSI

Тем не менее сбалансированная оценка выглядит примерно так: в городе (Москва, обычные пробки) – около 12 литров. Летом, когда все разъезжаются в отпуска и пробок меньше, расход около 11 литров, но в пятничных пробках он возрастает до 13 л/100 км. На трассе при скорости 80-90 км/час расход может опустится ниже 9 литров (но – до первого обгона), если ехать 100-115, то остаётся где-то в пределах 10 литров, от 120 и выше – не более 10,5 литров на сотню.



Ненависть #1: Масложор, растягивающаяся цепь и общая надежность

«И решил Фердинанд Пих создать турбомоторы, легкие и мощные, и подумал, что это будет хорошо. Но вначале было слово, и слово это было – масложор»… Так могло бы выглядеть «Евангелие от Volkswagen». Действительно – без упоминания о «масложоре», то есть избыточном употреблении масла, практически не обходится ни один отзыв об Audi Q5. В худшем случае следует рассказ о том, как развивалась болезнь и во что обошлось лечение, в лучшем – автор пишет, что ему повезло, и он с этой проблемой не столкнулся.



В жизни проблема выглядит примерно так: «Достал просто нереальный расход масла, раз в неделю в машину заливалось по литру, хотя форсажа или гонок не было не разу. Ездил в сервис несколько раз, сделали контрольный замер, но через 855 км мотор сказал: давай масло, хозяин! Поехал в сервис – очередной замер масла и полная переборка мотора». Действительно, радикально проблема решается только полной заменой поршневой группы, а это совсем не дешево. Владельцы по-разному пытаются сэкономить на ремонте – проводят раскоксовку, меняют маслосъемные колпачки, но проблема полностью не уходит.

Больше всего настораживало и настораживает владельцев дорестайлинговых машин с бензиновыми двигателями Gen 2 то, что мастера в сервисах тыкали их носом в документацию, доказывая, что расход до 1 литра на 1000 км считается нормальным! Но заниматься этим вопросом все-таки приходится. «Как вам переборка "премиального" двигателя на пробеге в 11 тысяч из-за масложора ? А это факт… »; «Самый плохой автомобиль в моей жизни. Началось все с того, что я залил масло, и на серпантине в Сочи за 100 км она съела литр масла. Литр за 100 километров, Карл!».

Мотор Audi Q5 V6 FSI

На этом фоне абсолютно нормальной выглядит рекомендация обратить внимание на двигатели с воспламенением от сжатия («если уж решили брать, то, пожалуйста, берите только дизель, так вы её хотя бы сможете потом продать») или раскошелиться на рестайлинг: там у бензиновых моторов глобальных проблем с масложором не вроде бы не наблюдается. Но отсутствие глобальной проблемы не означает, что вы защищены от масложора. Вот пишет владелец 225-сильной Q5 2014 года выпуска: «самая беда приключилась на пробеге 105 000, ни с того ни с сего машина начала есть масло, как не в себя (примерный расход – 1 л на 1000 км). Осмотр показал нагар во втором цилиндре и какие-то проблемы в четвертом».



Но одним масложором беды TFSI не ограничиваются. Не меньше проблем доставляет механизм ГРМ с ненадежной цепью. «Растягивается, как резинка от трусов!», – раздраженно пишут в отзывах владельцы дорестайлинговых машин. «Провел капитальный ремонт двигателя – перескочила цепь, загнула клапана (менял распредвалы и коленвал, оказалось, что это детская болезнь данного двигателя)». В общем, периодическая инспекция состояния цепи и натяжителя обязательны, поскольку сама операция по замене цепи еще недавно стоила не дороже 55 тысяч рублей, что, может быть, не так уж мало, но в разы дешевле капремонта.

На фоне проблем с двигателем прочие вполне обычные для Q5 неисправности выглядят сущими мелочами. Подтекающий водяной насос, трескающийся корпус термостата, передние ступичные подшипники, ресурс которых у ранних версий не доходил и до 30 тысяч км, «закусывание» рулевого (лечится заменой крестовины, хотя иногда требуется и замена всего рулевого вала), электрика, которой много и которая со временем может, как говорят в Одессе, начать «делать голову». Например, мне неоднократно попадались жалобы на проблемы со стеклоочистителем заднего стекла или сервоприводами регулировки сидений. Причин может быть много, и выявить их непросто – например, коррозия проводов из-за того, что под водительским сиденьем скапливается влага. В принципе, список неисправностей, с которыми может столкнуться владелец «Кушки», можно пополнять весьма долго.



Мотор Audi Q5 V6 TFSI

В результате авторы отзывов о дорестайлинговых автомобилях нередко относят ненадежность к числу главных недостатков, а в отзывах звучат очень резкие и категоричные оценки: «Худший автомобиль в моей жизни»; «Машина – полное фуфло, жалею о выброшенных деньгах»; «Больше никогда не куплю»; «После этого опыта Ауди для меня – закрытая тема»; «Никогда не покупайте такую машину!». Отдельные примеры достаточно беспроблемной многолетней эксплуатации и достижения пробегов в 250-300 тысяч километров общее настроение не меняют. В лучшем случае авторы пишут «когда не ломается, вроде бы даже неплохой автомобиль».



Но с рестайлингом отношение меняется весьма кардинально, и авторы отзывов начинают упоминать надежность в списке достоинств: «Отличный автомобиль, лучший из того, что было в моей практике»; «Это лучший из тех кроссоверов, что у меня были»; «Один из самых беспроблемных автомобилей в моей водительской практике».

Любовь #1: Управляемость и динамика в любых условиях

«Первое ощущение – супер! Машина ураган!»; «Совершая маневр, не надо думать про "успею, не успею" – успеваешь и совершаешь»; «В ней прекрасно всё – динамика, харизма, характер… О, как она рулится!». Да, практически все владельцы (за исключением очень редких критиканов, которые лишь подтверждают общее правило) считают главными достоинствами Audi Q5 динамику и управляемость, причем вне зависимости от того, каким двигателем оснащен автомобиль. Владельцы отмечают очень высокую устойчивость на больших скоростях и вместе с тем – умение ездить неторопливо и вальяжно: «Это авто позволяет спокойно ехать в расслабленном темпе, а при необходимости – агрессивно, но с комфортом и уверенностью водить и в городе, и на больших скоростях на трассе».

Audi Q5 2008–2012 г.

Особенно восторженно высказываются владельцы дизельных машин. Действительно, вроде бы дизель не дает оснований ждать от автомобиля особой резвости, но высокий крутящий момент говорит свое веское слово: «Динамика автомобиля весом 2 тонны, сочетание 3,0 tdi 239 л.с. и 500 Нм с роботом – это просто бомба! Танковая тяга с самых низов (6,5 с до 100км/ч), и не имеет значения, в горку едешь или нет, обгоняешь колонну, не замечая!».

Отменную управляемость можно назвать еще одним залогом безопасности, а уж что-что, а управляемость Q5 хвалят практически все, и уж точно никто не ругает: «Послушная, хорошо держится при любом повороте, даже если не успел вовремя сбросить скорость»; «Чутко слушается руля, как будто ждет моей команды. Очень дружелюбна к водителю».

И устойчивость на дороге, и динамика, и управляемость во многом являются заслугой системы полного привода quattro. Именно благодаря ей обеспечивается некая «дорожная всеядность» – автомобиль устойчиво держит траекторию и летом, и зимой, и на асфальте, и на грейдере. Особенно поражает владельцев эффективность на скольком покрытии: «Вообще непонятно, как она едет по ледяной дороге, если на ней даже идти сложно – так скользко». При этом автомобиль сохраняет некие заднеприводные повадки, позволяя «крутить бублики» или лихо пройти круговую развязку. Ну а если возможностей Quattro все же не хватает, в дело незаметно и деликатно вступает система стабилизации.



Кроме того, благодаря quattro и вполне серьезному (для кроссоверов) дорожному просвету, равному 200 мм, Q5 уверенно чувствует себя в снегу и на заснеженных улицах, и на нерасчищенных парковках, и даже в полях после снегопада: «Во время большого снегопада, который парализовал не так давно Тверскую область, специально ездил по снегу. Автомобиль едет более чем достойно!»; «Проходимость отличная – лишь один раз посадил на пороги, но выехал сам за 20 минут, распахав половину поля».

Audi Q5 2012–2017 г.

И все это вместе дает владельцам основание писать, что те эмоции, которые они испытывают за рулем, то удовольствие, которое они получают от вождения, с лихвой окупают все затраты и компенсируют все недостатки. И очень многие отзывы заканчиваются простым советом: если найдете живую – берите, не пожалеете!