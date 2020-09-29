Иногда радость длится довольно долго, и счастливые владельцы с удовольствием делятся ею в своих отзывах в Интернете. А ещё они ругаются с теми, кто покупкой недоволен совсем и словесно поливает Тигго 5 всякими нехорошими веществами. Отзывов не очень много, объективных среди них – и того меньше, но кое-что полезное из них вынести можно. Что мы вынесли, тем и делимся.
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Tiggo 5 – продукт не эволюционный, а революционный. Как я уже говорил, из первого Тигго прямо-таки торчат уши Тойоты, а если приглядеться внимательнее, то и моторов Mitsubishi 4G6. А если копать ещё глубже, то с более поздними моторами Acteco на некоторых рынках можно найти и коробку DP0, знакомую нам по совсем другим автомобилям. В общем, та ещё солянка. Другое дело – Tiggo 5. В своё время китайцы даже строили отдельный завод в Даляне – так не похожа была эта машина на всю остальную продукцию Поднебесной. Она построена на платформе собственной разработки iAUTO – на ней же создан, например, Arrizo 7.
Платформу разрабатывали в Шанхае, а вот дизайн Tiggo 5 – продукт более европейский. Над ним трудились Джеймс Хоуп и Хакан Сарахоглу (который нам знаком как автор дизайна Porsche Cayman, Boxster и 918 Spyder). И надо признать, что кроссовер получился не таким китайским в плохом смысле этого слова, как предыдущие Тигго. Это заметно и в дизайне, и в материалах салона, и даже в запахе, о котором вспоминают при любом упоминании китайского автопрома.
Вот чего не хватило Tiggo 5, так это выбора моторов и коробок. Двигатель тут свой, но он один – двухлитровая «четверка» SQR484F мощностью 136 л.с. Выбор коробок тоже не шокирует. Любителям олдскула понравится механическая пятиступенчатая QR525MHE, более продвинутым гражданам – вариатор QR019CHA. Выбор скромный, но стоит признать, что существенных претензий ни к мотору, ни к коробкам (в том числе и к CVT) у владельцев практически не бывает. Разве что некоторым не хватает динамики, но, скорее всего, кое-кто просто слишком многого хочет.
Скажу сразу: отзывы об этом автомобиле в основном какие-то слишком уж ровные. Я бы сказал – пресные. Нет тут накала страстей, хоть убейся. Ну, ездит. Ну, не ломается. Ну, собрана немного криво. Но ведь ездит же… В общем, читаем сами.
Да, отсутствие полного привода на кроссовере многие считают серьёзным недостатком. При этом они понимают, что лезть в грязюку на городском кроссовере с вариатором – мысль не самая умная. И надо признать, что отзывов с более-менее адекватным опытом эксплуатации Тигго в качестве внедорожника я не нашёл. Есть любители кататься на Тигго по Европе, проезжать тысячи километров отпуске, но почти всегда – по асфальту. Так, а чего тогда не хватает? Управляемости на скользкой дороге и проходимости по заснеженным дорогам: «... было бы неплохо все-таки таким кроссоверам иметь полный привод. Хоть и не езжу в непролазные бредни, но стаскивает из-за тяжести в гололедицу», «... единственное, чего мне не хватает в Chery Tiggo 5, это подключаемого полного привода и режима Auto на всю зиму».
Иногда желание получить полный привод объясняют какой-то странной сложностью управления тягой вариатором. Мол, если чуть передавить педаль, ведущие колёса сразу срываются. Это выглядит очень странно, особенно при наличии антипробуксовочной системы ASR. Но если ругаются, значит, какой-то повод всё же есть.
Обидно, что некоторые отказываются от Тигго исключительно по причине отсутствия полного привода: «Сейчас мне хочется полный привод… я бы взял вновь "китайца". Если бы хватило финансов на Hover H9. Жаль, Чери не может предложить такого». Обидно, конечно, не мне, а Chery.
В чём сложно упрекнуть владельцев Чери, так это в буйстве эстетических припадков. Чувства прекрасного в них обычно чуть меньше, чем у поклонников Бузовой. Найти живописные отзывы по поводу приборной панели или строчек на коже сидений сложно, но количество спокойно-положительных отзывов о салоне очень велико. Больше всего, конечно, радует пространство: «Что касается плюсов, то это, безусловно, большой и просторный салон. При моем росте 180 за рулем можно папаху кавказскую надевать». Конечно же, отмечают и практичность: «Салон весьма просторный, что позволяет использовать Тигго не только как семейный автомобиль – он удобен и при перевозке негабаритных грузов (возил входную дверь, уместилась полностью, не пришлось оплачивать доставку)».
Кроме того, стоит отметить, что многих радуют и материалы салона. Запаха фенола тут нет, скрипов и сверчков тоже. Возникает стойкое ощущение, что интерьер делали не китайцы. И это хорошо.
Нет-нет, тут нет таких надрывных воплей отчаяния, которые издавали владельцы первых «китайцев». И речь идёт, скорее, о нестабильности сборки, а не об её стабильно безобразном качестве. Многие, наоборот, отмечают, что собраны эти автомобили на вполне приличном уровне. Но кому-то явно не повезло: «Все портит сборка в Черкесске, очень много мелких недочетов (швы на сиденьях кривые, зазоры разные, руль в клеенке)».
Чаще всего огрехи отмечают незначительные, но встречаются и те, кто однозначно пожалел о покупке Тигго исключительно из-за плохой сборки. Тут что-то отвалилось, там что-то не докрутили… Такое бывает. И если таких огрехов много, владельца Тигго охватывает отчаяние: «Черкесск все испоганил!».
Чудес топливной экономичности от двухлитрового атмосферного мотора ждать не приходится. Видимо, владельцы на эти чудеса и не рассчитывали, поэтому оценивают расход объективно: «Что радует – расход топлива! Для такого объемного автомобиля с таким клиренсом 10-12 литров – это прямо супер!». Ну супер – не супер, но жить можно точно. Кто-то умудряется уложиться в ещё более приятные цифры: «На трассе расход опускался до 7,6 литров, смешанный режим у меня выходил 8,6-9,5 л».
Но это, как следует из отзывов, не главное. Настоящую первобытную радость вызывает тот факт, что мотор Тигго 5 «... Аи-92 нормально переваривает». Вот это да, это повод для радости! Даже жалко, что более новые турбированные моторы тех же Tiggo 4 так не умеют…
Скажу честно: было интересно почитать, что отваливается у китайского кроссовера чаще всего. Не то чтобы я предвзято относился к «китайцам», но… Ладно, немного предвзято. И я был очень рад тому, что владельцы Тигго 5 очень хвалят надёжность своих машин. Нет жалоб ни на моторы, ни на вариаторы. Да, стойки стабилизатора служат не очень долго, бывают некоторые совсем мелкие поломки, но степень доверия к машине заслуживает уважения. Но есть две вещи, которые подводят регулярно и практически поголовно. О них рассказывают почти все владельцы: «Слабые места – камера заднего вида и датчики парктроника (не имеют защиты от воды). Помыли машину зимой, камера подмерзла при выезде с мойки, и – привет, ремонт!».
Иногда встречаются жалобы на подрулевые переключатели, но не так часто и далеко не у всех. А вот камеры и датчики – это прямо беда. Досадно, что всё остальное работает как положено, а эти мелочи портят всю картину: «У меня был Черри 5 четыре года. За это время заменил камеру и датчики парковки. Больше никаких проблем не было, даже тормозные колодки ни разу не менял».
Тут, наверное, объяснять нечего. Относительно невысокая стоимость – это единственное, что в своё время привлекло в Чери: «Если сравнивать с "европейцами", то в такой же комплектации автомобиль будет стоить в 2-3 раза дороже, да и по комфорту будет уступать», «... за эту цену никакой кроссовер (конечно же, новый) не давал такого комфорта, такой привлекательной внешности».
Со временем отзывы немного менялись. Люди стали замечать, что кроме невысокой цены Тигго 5 выделяется ещё и неплохим качеством: «Машина удивляет соотношением цены и качества. Это правда». То, что наряду со стоимостью появилось ещё и качество, не может не вызывать радость за китайского производителя. Хотя, наверное, может – многим просто плевать. Потому что стереотипы у нас «рулят».
Возможно, ситуация будет меняться. Если раньше про Чери говорили, что тут «не приходится переплачивать за бренд», то сейчас бренд потихоньку становится всё более дорогим. Может быть, заслуженно.
К стоимости дилерского обслуживания претензий нет. А вот к отношению к клиентам – навалом. А ещё – к плохой подготовке специалистов. Очень много времени занимает диагностика, машины могут подолгу простаивать в ремзоне, а менеджеры не всегда относятся к клиентам по-человечески. И люди пишут: «Единственный минус – это обслуживание у дилера. Дилерам можно поставить минус 0».
Кстати, мне как-то пару раз приходилось бывать в дилерских центрах Чери. В одном я был официально – как обозреватель автомобильного портала. И всё было прекрасно. А вот во второй я зашёл инкогнито. Менеджеры смотрели на меня как на идиота и нищеброда. Если бы я хотел там купить машину, наверное, я бы этого делать не стал только из-за отношения персонала. А жаль. И не только мне жаль: «И у дилера встречаем только грубость и непонимание.Такое ощущение, что мы им что-то должны». Да, бывает. Правда, есть мнение, что в Москве и Питере ситуация с дилерами лучше. Возможно, но мне не повезло именно в Питере.
В общем, вывод владельцы часто делают печальный: «Сервис руко*опый, но сама машина супер».
Гонять на Тигго не получится – не для того ягодка росла. А вот уверенно ездить по городу можно вполне. Да и по трассе он едет неплохо. Да, на обгоны на скоростях от 100 км/ч некоторые жалуются, но не слишком громко. Понимают, что Тигго – не болид. Но вот чего не отнять у кроссовера, так это отлично согласованной работы мотора и вариатора. Она нравится почти всем: «Этот движок просто на 5+ синхронизирован с 7-ступенчатым вариатором». Ну, допустим, ступеней у вариатора нет и быть не может (речь идёт об их имитации), но в остальном, скорее всего, так и есть – уж слишком много хороших слов сказано в адрес этой пары: «Я всё больше убеждаюсь, что у меня отличная машина с отличным двигателем и идеально подобранной трансмиссией». Ну или даже так: «Ну, по сравнению с Лифаном машина огонь. Из "китайцев", на которых я катался, пожалуй, самая адекватная связка вариатор/двигатель».
Отмечу, что Чери не стесняется признаться в том, что в вариаторе надо менять масло раз в 40 тысяч километров. Может, в этом тоже есть доля успеха вариаторов Тигго 5 – раньше срока они не помирают. Может, сроки еще не настали? Машины-то относительно свежие.
И опять без комментариев. Продать китайский автомобиль у нас сложнее, чем его купить: «... китаец, и люди этого боятся, а зря». Может, и зря. Но боятся, и ничего с этим пока сделать нельзя. Так что замечание справедливое: «Основной вопрос – это ликвидность…».
Увы.
Вот он – шок-контент! Как это там сейчас принято на одном ресурсе: «Сосед проехал на Чери 100 тысяч километров. Рассказываю, как он это сделал». Да нормально сделал. Если бы не косяки черкесской сборки, было бы ещё лучше. И почти все отзывы содержат такие утверждения: «Сам купил Чери, и на работе у пары коллег есть, и у соседа, все довольны как слоны. И они реально надёжны, ни разу не слышал, чтоб кто-то встрял на деньги с капиталкой чего-либо», «По двигателю, коробке и ходовой нареканий нет вообще, от слова "совсем". С электрикой тоже все в порядке».
Что сказать… Китайцы, конечно, молодцы. Но и владельцы Тигго на некоторые вещи иногда закрывают глаза. Пишут, что ничего не сломалось, но сами перекладывают трубки омывателей. Меняют по гарантии ЭБУ, периодически борются с «рыжиками» на ЛКП… Одним словом, многого они от своих машин не требуют. Может быть, это тоже делает их чуть более счастливыми, чем некоторые владельцы BMW X3. Те-то от своих машин требуют многого.
Но если говорить серьёзно, Тигго 5 – это уже близко не Амулет, а вполне приличный автомобиль. По крайней мере, первого владельца он практически никогда не разочаровывал. Само собой, покупать на вторичке кроссовер с вариатором желающих немного, но давайте говорить честно: а многие ли из нас в такой ситуации готовы купить, например, что-то из Ниссанов с вариатором? Тоже далеко не все. Ну а пока кое-кто деградирует, Чери растёт. И правильно делает, вообще-то.
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