История Chery в России не очень простая. Ворвался он на наш рынок довольно дерзко и предложил сразу три как бы прекрасных автомобиля – Amulet, QQ и Tiggo. Быстро выяснилось, что Amulet сгнивает чуть раньше первого серьёзного ремонта, QQ ничем не лучше (и даже хуже) Матиза, а вот Tiggo… А он оказался не так уж безнадёжен, если бы не дрался с Амулетом за первое место по скорости коррозии. Шутки про Опель после появления Чери стали неактуальными, но владельцы Тигго всё равно радовались: кроссовер, по их сугубо личному мнению, со своими задачами справлялся, а ломался не слишком часто и не очень дорого. А ещё он очень похож на RAV4. И когда появился новый кроссовер с таким же именем и цифрой 5 в конце, многие искренне обрадовались.

Иногда радость длится довольно долго, и счастливые владельцы с удовольствием делятся ею в своих отзывах в Интернете. А ещё они ругаются с теми, кто покупкой недоволен совсем и словесно поливает Тигго 5 всякими нехорошими веществами. Отзывов не очень много, объективных среди них – и того меньше, но кое-что полезное из них вынести можно. Что мы вынесли, тем и делимся.

Истоки

Tiggo 5 – продукт не эволюционный, а революционный. Как я уже говорил, из первого Тигго прямо-таки торчат уши Тойоты, а если приглядеться внимательнее, то и моторов Mitsubishi 4G6. А если копать ещё глубже, то с более поздними моторами Acteco на некоторых рынках можно найти и коробку DP0, знакомую нам по совсем другим автомобилям. В общем, та ещё солянка. Другое дело – Tiggo 5. В своё время китайцы даже строили отдельный завод в Даляне – так не похожа была эта машина на всю остальную продукцию Поднебесной. Она построена на платформе собственной разработки iAUTO – на ней же создан, например, Arrizo 7.



Chery Arrizo 7 2013–16

Платформу разрабатывали в Шанхае, а вот дизайн Tiggo 5 – продукт более европейский. Над ним трудились Джеймс Хоуп и Хакан Сарахоглу (который нам знаком как автор дизайна Porsche Cayman, Boxster и 918 Spyder). И надо признать, что кроссовер получился не таким китайским в плохом смысле этого слова, как предыдущие Тигго. Это заметно и в дизайне, и в материалах салона, и даже в запахе, о котором вспоминают при любом упоминании китайского автопрома.



Вот чего не хватило Tiggo 5, так это выбора моторов и коробок. Двигатель тут свой, но он один – двухлитровая «четверка» SQR484F мощностью 136 л.с. Выбор коробок тоже не шокирует. Любителям олдскула понравится механическая пятиступенчатая QR525MHE, более продвинутым гражданам – вариатор QR019CHA. Выбор скромный, но стоит признать, что существенных претензий ни к мотору, ни к коробкам (в том числе и к CVT) у владельцев практически не бывает. Разве что некоторым не хватает динамики, но, скорее всего, кое-кто просто слишком многого хочет.

Chery Tiggo 5 2013–н. вр.

Скажу сразу: отзывы об этом автомобиле в основном какие-то слишком уж ровные. Я бы сказал – пресные. Нет тут накала страстей, хоть убейся. Ну, ездит. Ну, не ломается. Ну, собрана немного криво. Но ведь ездит же… В общем, читаем сами.

Ненависть №5: отсутствие полного привода

Да, отсутствие полного привода на кроссовере многие считают серьёзным недостатком. При этом они понимают, что лезть в грязюку на городском кроссовере с вариатором – мысль не самая умная. И надо признать, что отзывов с более-менее адекватным опытом эксплуатации Тигго в качестве внедорожника я не нашёл. Есть любители кататься на Тигго по Европе, проезжать тысячи километров отпуске, но почти всегда – по асфальту. Так, а чего тогда не хватает? Управляемости на скользкой дороге и проходимости по заснеженным дорогам: «... было бы неплохо все-таки таким кроссоверам иметь полный привод. Хоть и не езжу в непролазные бредни, но стаскивает из-за тяжести в гололедицу», «... единственное, чего мне не хватает в Chery Tiggo 5, это подключаемого полного привода и режима Auto на всю зиму».



Chery Tiggo 5 2013–н. вр.

Иногда желание получить полный привод объясняют какой-то странной сложностью управления тягой вариатором. Мол, если чуть передавить педаль, ведущие колёса сразу срываются. Это выглядит очень странно, особенно при наличии антипробуксовочной системы ASR. Но если ругаются, значит, какой-то повод всё же есть.

Обидно, что некоторые отказываются от Тигго исключительно по причине отсутствия полного привода: «Сейчас мне хочется полный привод… я бы взял вновь "китайца". Если бы хватило финансов на Hover H9. Жаль, Чери не может предложить такого». Обидно, конечно, не мне, а Chery.



Любовь №5: салон

В чём сложно упрекнуть владельцев Чери, так это в буйстве эстетических припадков. Чувства прекрасного в них обычно чуть меньше, чем у поклонников Бузовой. Найти живописные отзывы по поводу приборной панели или строчек на коже сидений сложно, но количество спокойно-положительных отзывов о салоне очень велико. Больше всего, конечно, радует пространство: «Что касается плюсов, то это, безусловно, большой и просторный салон. При моем росте 180 за рулем можно папаху кавказскую надевать». Конечно же, отмечают и практичность: «Салон весьма просторный, что позволяет использовать Тигго не только как семейный автомобиль – он удобен и при перевозке негабаритных грузов (возил входную дверь, уместилась полностью, не пришлось оплачивать доставку)».



Chery Tiggo 5 2013–н. вр.



Кроме того, стоит отметить, что многих радуют и материалы салона. Запаха фенола тут нет, скрипов и сверчков тоже. Возникает стойкое ощущение, что интерьер делали не китайцы. И это хорошо.

Ненависть №4: сборка

Нет-нет, тут нет таких надрывных воплей отчаяния, которые издавали владельцы первых «китайцев». И речь идёт, скорее, о нестабильности сборки, а не об её стабильно безобразном качестве. Многие, наоборот, отмечают, что собраны эти автомобили на вполне приличном уровне. Но кому-то явно не повезло: «Все портит сборка в Черкесске, очень много мелких недочетов (швы на сиденьях кривые, зазоры разные, руль в клеенке)».



Chery Tiggo 5 2013–н. вр.



Чаще всего огрехи отмечают незначительные, но встречаются и те, кто однозначно пожалел о покупке Тигго исключительно из-за плохой сборки. Тут что-то отвалилось, там что-то не докрутили… Такое бывает. И если таких огрехов много, владельца Тигго охватывает отчаяние: «Черкесск все испоганил!».

Любовь №4: расход топлива и бензин

Чудес топливной экономичности от двухлитрового атмосферного мотора ждать не приходится. Видимо, владельцы на эти чудеса и не рассчитывали, поэтому оценивают расход объективно: «Что радует – расход топлива! Для такого объемного автомобиля с таким клиренсом 10-12 литров – это прямо супер!». Ну супер – не супер, но жить можно точно. Кто-то умудряется уложиться в ещё более приятные цифры: «На трассе расход опускался до 7,6 литров, смешанный режим у меня выходил 8,6-9,5 л».



Chery Tiggo 5 2013–н. вр.



Но это, как следует из отзывов, не главное. Настоящую первобытную радость вызывает тот факт, что мотор Тигго 5 «... Аи-92 нормально переваривает». Вот это да, это повод для радости! Даже жалко, что более новые турбированные моторы тех же Tiggo 4 так не умеют…

Ненависть №3: камера заднего вида и парктроники

Скажу честно: было интересно почитать, что отваливается у китайского кроссовера чаще всего. Не то чтобы я предвзято относился к «китайцам», но… Ладно, немного предвзято. И я был очень рад тому, что владельцы Тигго 5 очень хвалят надёжность своих машин. Нет жалоб ни на моторы, ни на вариаторы. Да, стойки стабилизатора служат не очень долго, бывают некоторые совсем мелкие поломки, но степень доверия к машине заслуживает уважения. Но есть две вещи, которые подводят регулярно и практически поголовно. О них рассказывают почти все владельцы: «Слабые места – камера заднего вида и датчики парктроника (не имеют защиты от воды). Помыли машину зимой, камера подмерзла при выезде с мойки, и – привет, ремонт!».



Chery Tiggo 5 2013–н. вр.



Иногда встречаются жалобы на подрулевые переключатели, но не так часто и далеко не у всех. А вот камеры и датчики – это прямо беда. Досадно, что всё остальное работает как положено, а эти мелочи портят всю картину: «У меня был Черри 5 четыре года. За это время заменил камеру и датчики парковки. Больше никаких проблем не было, даже тормозные колодки ни разу не менял».

Любовь №3: стоимость

Тут, наверное, объяснять нечего. Относительно невысокая стоимость – это единственное, что в своё время привлекло в Чери: «Если сравнивать с "европейцами", то в такой же комплектации автомобиль будет стоить в 2-3 раза дороже, да и по комфорту будет уступать», «... за эту цену никакой кроссовер (конечно же, новый) не давал такого комфорта, такой привлекательной внешности».



Chery Tiggo 5 2013–н. вр.



Со временем отзывы немного менялись. Люди стали замечать, что кроме невысокой цены Тигго 5 выделяется ещё и неплохим качеством: «Машина удивляет соотношением цены и качества. Это правда». То, что наряду со стоимостью появилось ещё и качество, не может не вызывать радость за китайского производителя. Хотя, наверное, может – многим просто плевать. Потому что стереотипы у нас «рулят».

Возможно, ситуация будет меняться. Если раньше про Чери говорили, что тут «не приходится переплачивать за бренд», то сейчас бренд потихоньку становится всё более дорогим. Может быть, заслуженно.



Ненависть №2: дилерское обслуживание

К стоимости дилерского обслуживания претензий нет. А вот к отношению к клиентам – навалом. А ещё – к плохой подготовке специалистов. Очень много времени занимает диагностика, машины могут подолгу простаивать в ремзоне, а менеджеры не всегда относятся к клиентам по-человечески. И люди пишут: «Единственный минус – это обслуживание у дилера. Дилерам можно поставить минус 0».



Chery Tiggo 5 2013–н. вр.

Кстати, мне как-то пару раз приходилось бывать в дилерских центрах Чери. В одном я был официально – как обозреватель автомобильного портала. И всё было прекрасно. А вот во второй я зашёл инкогнито. Менеджеры смотрели на меня как на идиота и нищеброда. Если бы я хотел там купить машину, наверное, я бы этого делать не стал только из-за отношения персонала. А жаль. И не только мне жаль: «И у дилера встречаем только грубость и непонимание.Такое ощущение, что мы им что-то должны». Да, бывает. Правда, есть мнение, что в Москве и Питере ситуация с дилерами лучше. Возможно, но мне не повезло именно в Питере.

В общем, вывод владельцы часто делают печальный: «Сервис руко*опый, но сама машина супер».



Любовь №2: сочетание коробки и вариатора

Гонять на Тигго не получится – не для того ягодка росла. А вот уверенно ездить по городу можно вполне. Да и по трассе он едет неплохо. Да, на обгоны на скоростях от 100 км/ч некоторые жалуются, но не слишком громко. Понимают, что Тигго – не болид. Но вот чего не отнять у кроссовера, так это отлично согласованной работы мотора и вариатора. Она нравится почти всем: «Этот движок просто на 5+ синхронизирован с 7-ступенчатым вариатором». Ну, допустим, ступеней у вариатора нет и быть не может (речь идёт об их имитации), но в остальном, скорее всего, так и есть – уж слишком много хороших слов сказано в адрес этой пары: «Я всё больше убеждаюсь, что у меня отличная машина с отличным двигателем и идеально подобранной трансмиссией». Ну или даже так: «Ну, по сравнению с Лифаном машина огонь. Из "китайцев", на которых я катался, пожалуй, самая адекватная связка вариатор/двигатель».



Chery Tiggo 5 2013–н. вр.

Отмечу, что Чери не стесняется признаться в том, что в вариаторе надо менять масло раз в 40 тысяч километров. Может, в этом тоже есть доля успеха вариаторов Тигго 5 – раньше срока они не помирают. Может, сроки еще не настали? Машины-то относительно свежие.

Ненависть №1: ликвидность

И опять без комментариев. Продать китайский автомобиль у нас сложнее, чем его купить: «... китаец, и люди этого боятся, а зря». Может, и зря. Но боятся, и ничего с этим пока сделать нельзя. Так что замечание справедливое: «Основной вопрос – это ликвидность…».



Увы.



Любовь №1: надёжность

Вот он – шок-контент! Как это там сейчас принято на одном ресурсе: «Сосед проехал на Чери 100 тысяч километров. Рассказываю, как он это сделал». Да нормально сделал. Если бы не косяки черкесской сборки, было бы ещё лучше. И почти все отзывы содержат такие утверждения: «Сам купил Чери, и на работе у пары коллег есть, и у соседа, все довольны как слоны. И они реально надёжны, ни разу не слышал, чтоб кто-то встрял на деньги с капиталкой чего-либо», «По двигателю, коробке и ходовой нареканий нет вообще, от слова "совсем". С электрикой тоже все в порядке».



Chery Tiggo 5 2013–н. вр.



Что сказать… Китайцы, конечно, молодцы. Но и владельцы Тигго на некоторые вещи иногда закрывают глаза. Пишут, что ничего не сломалось, но сами перекладывают трубки омывателей. Меняют по гарантии ЭБУ, периодически борются с «рыжиками» на ЛКП… Одним словом, многого они от своих машин не требуют. Может быть, это тоже делает их чуть более счастливыми, чем некоторые владельцы BMW X3. Те-то от своих машин требуют многого.

Но если говорить серьёзно, Тигго 5 – это уже близко не Амулет, а вполне приличный автомобиль. По крайней мере, первого владельца он практически никогда не разочаровывал. Само собой, покупать на вторичке кроссовер с вариатором желающих немного, но давайте говорить честно: а многие ли из нас в такой ситуации готовы купить, например, что-то из Ниссанов с вариатором? Тоже далеко не все. Ну а пока кое-кто деградирует, Чери растёт. И правильно делает, вообще-то.

