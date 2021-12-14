Chevrolet Tahoe третьего поколения в возрасте «10 лет +» сейчас стоит не дороже, чем хорошо оснащенный кроссовер сегмента C или даже В+. Плюсы и минусы больших «американцев» вроде бы давно известны: они большие, простые и комфортные, зато с высоким расходом и транспортным налогом. Но это лишь поверхностное восприятие. Мы собрали по 5 пунктов «за» и «против», базируясь на реальном опыте покупателей.

Истоки и техника​

Название Tahoe появилось в линейке марки Chevrolet в 1991 году, когда концерн GM осуществил полный ребрендинг внедорожников и пикапов всех марок, входивших в концерн. Так Chevrolet K5 Blazer превратился в Tahoe, а GMC Jimmy – в GMC Yukon. Эти названия и закрепились за полноразмерными внедорожниками этих марок на два десятилетия. Но платформа, на которой они были построены, оставалась той же, что и у предшественников – GMT400. На ней строились не только легковые внедорожники, но и полноразмерные пикапы соответствующих лет выпуска. На рубеже веков появилась новая платформа, GMT800, а вместе с ней и второе поколение Tahoe. Но нас интересует третье поколение, увидевшее свет в 2006 году. Оно было построено на новой платформе GMT900, о которой стоит сказать отдельно.

Chevrolet Tahoe 1994–2000



Есть в американском футболе такой термин: «пас Святой Марии». Так называют исключительно сложную технически дальнюю передачу с очень малыми шансами на успех, но способную изменить ход всей игры. Понятно, что прибегают к этому приему только тогда, когда команда оказывается в отчаянно трудном положении. Так вот, журналисты в США неоднократно писали, что создание платформы GMT900 и стало для концерна этаким «пасом Святой Марии», позволившим выкарабкаться из исключительно сложной финансовой ситуации.

Сборка Tahoe на заводе в Арлингтоне, штат Техас, стартовала 1 декабря 2005 года, а в начале 2006-го в процесс включился и завод в Джейнсвилле, штат Висконсин. Кроме того, сборка Tahoe была организована в Шанхае и городе Валенсия (Венесуэла). Но нам важно, что в 2008 году началась крупноузловая сборка этих внедорожников на заводе «Автотор» в Калининграде. Именно оттуда поступали готовые машины в дилерские центры. Соответственно, на вторичном рынке встречаются исключительно автомобили калининградской сборки.

В Калининграде собирали далеко не все возможные версии модели. Так, в России практически нереально найти автомобили с приводом только на задние колеса и с гибридной силовой установкой (весьма популярной в США), а также машины, оснащенные двигателем Vortec 6200 мощностью 405 л.с. или Vortec 4800 мощностью 295 л.с., которые ставили на Tahoe первых лет выпуска в США. Все калининградские Tahoe оснащались безальтернативным V8 Vortec 5300 (LY5) мощностью 324 л.с.

Двигатель имел возможность автоматического отключения половины цилиндров (при движении в экономичных режимах) и мог выдавать 461 Нм пикового крутящего момента. В паре с ним первоначально работала 4-ступенчатая гидромеханика 4L60E, которую в 2010-м сменила 6-ступенчатая коробка 6L80. Привод – только полный. Его обеспечивает фирменная раздаточная коробка Autotrac с возможностью принудительного или автоматического подключения переднего моста и понижающей передачей.

Chevrolet Tahoe 2006–14



Конструктивно Tahoe – классический рамный внедорожник. Передняя подвеска – пружинная, независимая, на поперечных А-образных рычагах (верхние рычаги – стальные, нижние – алюминиевые). Задняя подвеска зависимая, на четырех продольных рычагах и тяге Панара. У многих автомобилей задний мост оснащался пневмоэлементами, которые поддерживали постоянный просвет вне зависимости от загрузки и амортизаторами переменной жесткости Magneride. Все автомобили оснащались АБС Bosch восьмого поколения и фирменной системой стабилизации StabiliTrak.

Ненависть #5: Габариты и свет

Да, американцы уважают большие машины, а Chevrolet Tahoe – это действительно большой автомобиль. Человеку, который пересядет на него с машины B или C сегмента, поначалу будет непросто. «Большой автомобиль, пока не привык к габаритам – поставил в помощь камеры вперед и назад плюс парктроник», «Что касается опыта, ощущений и т.д. – очень большая машина (особенно поначалу)». Впрочем, по свидетельству владельцев, привыкание к габаритам не занимает слишком много времени: «К габаритам привык за пару дней», «К Тахо привыкал пару дней – по ощущениям габариты Тахо большие, напрягался в городе, где ряды узкие, сейчас привык, летает, как ласточка», «К габаритам привыкаешь в течение часа». Задачу облегчает вполне приличная обзорность: «Обзор – по сей день не чувствую дискомфорта, паркуюсь и проезжаю по дворам без проблем. На трассе обзорность хорошая. Явных скрытых зон не наблюдаю», «В камеру заднего вида не смотрю – зеркал и парктроников (есть только задние) хватает с лихвой, впереди машина "квадратная", габариты чувствуются отлично. Постоянно езжу по Москве в центре, по пробкам и т.д. – проблем нет».

Chevrolet Tahoe 2006–14



Тем не менее во многих отзывах авторы сетуют на то, что большой автомобиль – это не только хорошо, но и ощутимо плохо. Например, достаточно сложно просто найти место для парковки. Там, где автомобиль поменьше вполне втиснулся бы, Тахо банально не помещается по габаритам.

Есть и еще одна проблемка с обзорностью: не слишком информативное салонное зеркало заднего вида. «Не видно в него ни фига, такое оно темное, вечером вообще ничего не видно плюс когда откинут экран DVD-проигрывателя для 2 ряда, он на 70% перекрывает вид в заднее зеркало. Мне все равно, я привык ездить по боковым зеркалам, да и здесь напрашивается старая пословица: "У гиппопотама очень плохое зрение, но при его габаритах это не его проблема"».

А еще обзорность в темное время суток зависит не только от зеркал, но и от качества головного света, и тут есть определенные проблемы, как и в случае многих других «настоящих американцев». Владельцы жалуются: «Головной свет – его нет вообще, от слова "совсем". То убожество, которое запихали в ближний в Калининграде, не светит вообще», «Головного света нет, лампочек там много, но ни одна из них не светит», «Больное место – фары. В общем, в клубном сервисе мне заменили противотуманки на хелловскую оптику плюс ксенон, теперь все ОК». Но, как пишут владельцы в своих отзывах, и тут можно столкнуться с определенными проблемами как технического, так и юридического характера: «Тут вариантов несколько. Но ксенон и диоды – шанс нарваться на лишение, а галоген – пилить "телевизор" (иначе не влезут нормальные линзы)».

Chevrolet Tahoe 2006–14



Да и сама процедура замены лампочек связана с определенными трудностями: «Для того, чтобы поменять лампочки ближнего и дальнего света в фарах, надо снимать бампер и фары, и по-другому никак! Не ожидал от такой большой машины такого подвоха, ведь места под капотом более чем достаточно».

Впрочем, во многих отзывах авторы уточняют, что совсем уж неприемлемым оказывается головной свет на машинах, выпущенных до 2011 года. В 2011-м свет подправили, и фары начали освещать дорогу более или менее прилично.

Любовь #5: Солидная внешность

Как ни странно, эстетические соображения далеко не всегда можно назвать существенным фактором при выборе автомобиля. Казалось бы, танк на грузовом шасси должен привлекать своих покупателей чем угодно, но не внешностью. Ан нет! Очень многие владельцы в своих отзывах дают самую высокую оценку работе дизайнеров: «Что могу сказать: внешний вид – твердая "пятерка", неизбитый дизайн, характерный для авто американских марок», «Автомобиль всегда нравился внешне, больше, чем все остальные джипы, что в первую очередь повлияло на выбор», «Конечно же, внешний вид!!!! Мне очень нравится! Большой, серьезный и брутальный мужской автомобиль (хотя видел и девушек за рулем такого же бегемота)!», «Брутальный, большой и просто красивый Тахо лично мне очень нравится пока во всем». А еще можно отметить, что хоть дизайн автомобиля разработан полтора десятилетия назад, он и сегодня не выглядит «живым ископаемым» или откровенным выходцем из прошлого.

Chevrolet Tahoe 2006–14



Авторы отзывов отмечают и то, что автомобиль не только привлекает внимание, но и внушает уважение: «Внешний вид машины, конечно, внушает уважение», «Внешний вид, что все отмечают, очень солидный», «Такую машину на дороге видно, и она вызывает уважение, никакого хамства: включил поворотники – тебя пропускают, едешь вперед – не подрезают», «Брутальный до жути! Ни разу не пожалел, что приобрел его. Заметен, уважаем на дороге – уступают полосу без лишних движений, "моргать" не надо», «Понты в РФ никто не отменял, и Тахо уважают на дороге – наверное, понимают, что больше пострадают они».

Ненависть #4: Дизайн и материалы салона

А вот дизайн и материалы салона владельцы довольно дружно ругают. Не то чтобы уж совсем ругательски, но все же: «Подсветка приборов и магнитолы напоминает калькулятор 80-х годов, одним словом – "америкосы"», «Пластик фуфловый, да и вообще салон дешевый», «Салон, конечно, уже морально староват», «На утверждении дизайна салона, думаю, от инфаркта умерло несколько разработчиков – лишь бы старший брат лучше смотрелся». Старший брат – это, как вы, конечно же, поняли – Cadillac.

Больше всего, естественно, достается пластиковой передней панели и другим пластмассовым деталям: «Качество отделочных материалов – не супер», «Не скрипит, но на ощупь кошмар». Действительно, на наличие жутких сверчков практически никто не жалуется, наоборот, владельцы даже выражают некоторое удивление отсутствию скрипов: «Салон простоват, но не гремуч совсем (хотя и сборка Калининград)», «Пластик салона – софт лук. Да, не мягкий, но приличный на вид, и не скрипит нигде и ничего», «Когда садишься в салон, все выглядит гораздо лучше, чем на фото». Жалобы на качество сборки салона и на то, что в салоне присутствуют посторонние звуки, количество которых заметно увеличивается с наступлением холодов, встречаются на удивление редко.

Chevrolet Tahoe 2006–14



Ну а заодно становится понятно, почему многие владельцы перешивают панель и салон в кожу, а также делают дополнительную шумоизоляцию. Ведь по многим аспектам Tahoe – очень комфортабельный автомобиль. К этому уровню комфорта ты очень быстро привыкаешь, и у тебя появляется желание довести дело до конца. Опять же, многие выражают сожаление, что на родине, в Америке, выбор вариантов внутренней отделки был гораздо шире. В частности, там предлагались Tahoe с интерьером, оформленным в светлых тонах, в то время как все машины калининградской сборки имели темно-серый салон.

Любовь #4: Опции комфорта, музыка, шумоизоляция

Но, как уже было сказано, Tahoe – в высшей степени комфортабельный автомобиль, оснащенный множеством опций, призванных сделать любую поездку удобной и приятной. Перечислять их можно очень долго: мультируль, регулируемые сиденья первого ряда с электроприводом и регулируемый педальный узел, причем сиденье водителя – с памятью на двух человек. Обогрев и вентиляция передних сидений и обогрев задних сидений. Трехзонный климат-контроль. Потолочный DVD для пассажиров заднего ряда. Многие версии снабжены выезжающими подножками, которые заметно облегчают посадку и высадку: «Специально выбирал с выдвижными порогами, они намного удобнее, чем фикс. Выезжают прямо под ногу, и нога встает на полную стопу».

Существует устойчивое мнение, что выезжающие подножки не слишком надежны и часто ломаются. Опытные владельцы его опровергают. По их словам, это утверждают лишь грязнули ленивые, на самом же деле эти подножки прочные и чуть ли не вечные, нужно лишь периодически чистить и смазывать механизм специальной смазкой.

Дверь багажного отсека с электроприводом. Про нее владельцы пишут отдельно, много и с удовольствием: «Автоматически поднимающийся багажник – тоже очень удобная штука, особенно в грязную весенне-осеннюю пору», «Казалось бы, такая мажорская функция, как электро-багажник, это просто понты. А вот и нет! Грязь на дорогах очень быстро облепляет машину, и если ты весь такой чистый, то открыть громоздкий багажник, не испачкавшись, довольно проблематично. А тут удобно: из салона открыл и кнопкой закрыл! Стекло багажника тоже отдельно открывается, что очень удобно при загрузке на парковке или при забивании багажника «под пробку», когда ты собираешься на дачу или еще куда нибудь подальше!». Нужно только учесть, что электропривод багажника отказывается работать, если температура окружающей среды опускается ниже минус 20 градусов, но как только морозы спадают и температура повышается до -10, все снова начинает работать.

Chevrolet Tahoe 2006–14



Много хороших слов в отзывах посвящено аудиосистеме. Конечно, само головное устройство не слишком современно, но вот качество звука нравится буквально всем: «Хорошая музыка с достойным звучанием», «Много колонок, и сабвуфер в торпеде, качество звучания – выше среднего значительно», «Аудиосистема совсем уж олдскул, и это при обалденно хорошем звуке». Единственное нарекание: магнитола изначально настроена на американскую частотную сетку. Почему-то ни при сборке в Калининграде, ни в дилерских центрах в ходе предпродажной подготовки ничего не меняли, зато потом дилеры с удовольствием решали эту проблему за деньги. Но в целом достаточно велик шанс, что на вторичном рынке вам встретится автомобиль, в котором либо штатная магнитола перепрошита, либо головное устройство заменено на более современное.

А вот развлекательную систему для задних пассажиров авторы отзывов только хвалят: «Детки на задних сиденьях чувствуют себя прекрасно (хотя старшая привередливая!) и смотрят мультики», «Дети или внуки в поездке мешать не станут, увлекшись фильмом или мультиком. А если мелкие в наушниках, то звук слышат только они».

Chevrolet Tahoe 2006–14



Шумоизоляция является существенным элементом общего уровня комфорта, и с этим вопросом у Tahoe тоже все благополучно: «Шумоизоляция офигенная. Прикольно на стрелку тахометра смотреть», «Поворот ключа – движка 5,3 не слышно. Шумка довольно неплохая, я на такую и не надеялся», «Звуков посторонних ноль».

Но несколько моментов вызывает у владельцев недоумение. Во-первых, у автомобиля нет штатного салонного фильтра, хотя место для его установки в принципе присутствует. «Самому ковыряться не захотелось, нашел сервис, который специализируется на таком недостатке. 20 минут, 3000 руб. за работу и 1000 рублей за фильтр. Все просто: срезается крышка бокса, куда должен вставляться фильтр, а затем прикручивается на саморезы. Фильтр подходит от Опель Зафира и Астра».

Во-вторых, у Тахо калининградской сборки отключены повторители поворотников в зеркалах. Естественно, их можно подключить. Только не стоит верить сервисменам, которые уверяют, что эта операция требует прокладки новых линий проводки, а посему стоит как минимум 5000 рублей. Все уже проведено, фишки только отключены, а провода прикручены к пучку под панелью приборов с боков, справа и слева, под торцевыми крышками. И подключить повторители может любой человек, хотя бы раз в жизни державший в руках отвертку.

Chevrolet Tahoe 2006–14



Ну а в-третьих, Tahoe явно не хватает емкостей для хранения мелких вещей. «Бардачок очень маленький, очешник отсутствует в принципе, маленькие карманы на дверях спереди, а сзади их просто нет! Зато огромный ящик в подлокотнике моментально был заполнен под завязку, и чтобы там что-то откопать, лучше припарковаться. Хотелось бы, чтобы в будущем этот бокс хотя бы разделили на две части, а то поначалу я не смог даже придумать, куда положить телефон... », «Нет никаких карманов или ниш, чтобы приспособить разную нужную мелочевку. Разве что загрузить все в унитаз-подлокотник».

Ненависть #3: Коррозия, исчезающий VIN

Ситуация с коррозионной стойкостью кузова Tahoe несколько неоднозначна. С одной стороны, в отзывах владельцы пишут, что если автомобиль не попадал в ДТП, то на заводских деталях кузова с родным ЛКП вы никогда не увидите признаков коррозии или шелушения лака. В других отзывах встречаются утверждения, что найти на вторичном рынке автомобиль без сколов и царапин практически невозможно, и что автомобиль имеет слабую антикоррозийную устойчивость. Ну и тут, скорее всего, придется согласиться с пророческими словами Аллы Борисовны «Правы, оба правы... », поскольку даже те, кто оценивает коррозионную стойкость достаточно высоко, признают наличие целого ряда уязвимых мест. Во-первых, страдают хромированные детали – решётка облицовки радиатора, ручки дверей и молдинги. Во-вторых, страдают те места, куда летит грязь из-под передних колес, прежде всего – нижняя кромка дверей. Проблема в значительной мере решается установкой брызговиков, но это удовольствие не из дешёвых – около 10 000 рублей за комплект. Нередко наблюдается развитие очагов коррозии под элементами пластикового обвеса… Из всего этого владельцы делают несколько неожиданный вывод: «Когда вы будете выбирать автомобиль и смотреть его на предмет перекрашивания, то увидите, что низ дверей по молдинги не в родной краске. Это нормально, а бывшему собственнику следует только сказать "спасибо"».

Chevrolet Tahoe 2006–14



Но главной проблемой владельцы считают набитый на раме VIN-номер, буквально исчезающий в мгновение ока. «Больное место – "калининградское тату", нацарапанное на раме. Если кто-то не уследил, сгнивает на раз (в отличие от оригинального американского)», «Дальше веселье – постановка на учет. У этих машин есть нюанс – коррозия ВИНа на раме. У Тахо два ВИНа – американский и калининградский, так вот калининградский условно иголкой нацарапывали, ВИН уже через год-два "сгнивает", прочитать нельзя, МРЭО на учет не ставит, через экспертизу теперь не ставят также», «Если не защитить калининградский ВИН на раме, он сгнивает буквально за 1 зиму». А на форуме владельцев Tahoe наткнулся на описание случая, когда человек приобрел автомобиль, на котором этот номер просто забыли набить: на раме висела пластиковая табличка с номером, видимо, для рабочего, наносящего номер, а номера вообще не было.

Поставить на учет автомобиль с практически нечитаемым VIN-номером все же можно: уже достаточно давно вышел приказ по МВД, разъясняющий практику постановки на учет авто с номерами агрегатов, уничтоженных естественной коррозией. Например, вам могут предложить найти второй, американский VIN, который есть на каждой раме. Другое дело, что найти этот номер непросто: он, скорее всего, скрыт под наслоениями антикора, да еще и расположен не самым обычным образом, поперек рамы и снизу вверх. Но в любом случае при покупке подержанного Tahoe нужно быть готовым к нервотрепке при постановке автомобиля на учет.

Любовь #3: Общая надежность

В принципе, в общественном сознании американские автомобили в целом и Tahoe в частности не считаются эталонами надежности. Особенно часто нарекания на постоянные поломки встречаются в отзывах, написанных 8-10 лет назад. Но чем ближе дата написания отзыва к нашим дням, тем чаще встречаются диаметрально противоположные оценки. «Один раз за 5 лет сломался замок пассажирской двери», «За 8 лет ни одной серьезной поломки», «Он способен поглощать пространство во времени, глотая одну сотню тысяч километров за другой. И он работает, работает и работает на своего рачительного хозяина», «Машина очень крепкая, видел живые экземпляры с пробегом под 400-500 тыс. км», «За все время эксплуатации ни разу не подвела», «При должном уходе и обслуживании – реальный «миллионник», сейчас на рынке трудно найти что-то подобное», – пишут владельцы в интернете. Слова некоторых из них мне хочется процитировать в несколько большем объеме…

«Тахо во владении с 2013 года, куплен с пробегом 78 тыс. км, сейчас на одометре 182 тысячи. Собственно, писать не о чем, машина скучна в том плане, что сел, завел, поехал, приехал, и так день за днем – мороз, дождь, жара. В отличии от сообществ владельцев многих других марок, форум Таховодов очень похож на форумы Тойот и Лексусов. Скучно!», – пишет один из владельцев со стажем. «Надежнее этого монстра я не знаю и, наверное, уже и не хочу знать, потому как от добра добра не ищут. Он прост и в то же время сложен. Сложен – это как припрет, и ты не знаешь, что с этим делать. Прост, когда знаешь, что с ним делать, когда припрет. Учи матчасть, и не припрет, вот главный постулат его эксплуатации», – вторит ему другой. Или вот такой рассказ: «За всё время эксплуатации никаких поломок, кроме одной: неожиданно заклинило правый передний суппорт. И... просто легонечко стало вести машину вправо, даже сначала подумал, что пробил баллон. Проездил так два дня в поисках толкового сервиса, нашел и перебрал оба передних суппорта за 29 тысяч рублей. И всё, больше никаких неожиданностей».

Chevrolet Tahoe 2006–14



Действительно, надежность и выносливость Tahoe пришлась по душе спецслужбам очень многих стран. «Настоящий рамный внедорожник, на котором сопровождают и возят всех первых лиц во всем нормальном мире (даже Ангелу Меркель при наличии всяких там мерседесов и прочих «членовозов»), потому что удивительно крепкий и надежный аппарат. Во всех шпионских фильмах про ФБР и политиков видишь неизменный Tahoe».

Отдельно подчеркивается живучесть классических американских V8 (естественно, при условии нормального и регулярного обслуживания). «При пробеге 280 000 масло не потребляет совсем», «Легендарный, надёжный, атмосферный V8, без каких-либо нареканий! Мотор цепной, замена цепи потребуется не ранее, чем после 300 000, а то и 400 000 км!», «Двигатель масло не ест вообще, от замены до замены» – такого рода восторгов очень много.

Достаточно много и положительных оценок надежности гидромеханических автоматов: «По книжке на 160 000 надо менять масло в коробке, на днях заеду куда-нибудь. Кстати, коробка отлично работает по сей день, не пинает, не гремит, не хрустит, с 60 км/ч при тапке в пол спокойно переключает на пониженную и дает Бегемоту пинка под зад до 130 км/ч», «При должном обслуживании (замена масла каждые 60-80 тыс. км) и правильном использовании коробки (не рвать со старта на каждом светофоре и не вытаскивать из канав грузовики), то проблем с ней не будет! Очень надёжный агрегат, так же как и система полного привода!». Тут, правда, надо уточнить, что в основном такие оценки относятся к 6-ступенчатой коробке. Четырехступки, которые ставились до 2010 года, создают несколько больше проблем.

Но даже у самых надежных автомобилей есть уязвимые места, и мы никак не можем оставить их без внимания.

Ненависть #2: Тормоза и подвеска

Если кто-то думает, что, получив в свое распоряжение автомобиль с внушительным табуном мустангов под капотом, он сможет отжигать на нем так же, как на каком-нибудь «баварце», он жестоко заблуждается. Потому что большинство владельцев оценивают тормоза Tahoe как откровенно слабые: «Проездив на машине 2 года, пришел к выводу, что тормоза на машине ни к черту», «Тормоза при активной езде горят», «Если вы активный драйвер – меняйте тормоза, перегреваются после 5-10 минут активной езды со скоростью 150-170 км/ч. Приходится сбавлять и тошнить со скоростью потока. Зимой, правда, остывают быстро, но летом, особенно в жару, совсем беда», «Хреновые тормоза (даже не по эффективности, а по скорости остывания). Для активной езды меняйте диски». Но и замена дисков не очень-то помогает: «Тормозит вот плохо. Замена дисков с колодками по кругу ненамного улучшила ситуацию». Кое-кто, правда, вспоминает, что все познается в сравнении, и что яблоки нужно сравнивать с яблоками, а не с апельсинами: «Поездив на ЛК200, понял, что в Тахе хорошие тормоза! В крузаке, вот где их нет вообще!». Но если сравнивать с большими кроссоверами, такими как BMW X5 и Audi Q7, то тормозов (которые, как известно, придумали трусы) у Tahoe почитай что и нет.

Chevrolet Tahoe 2006–14



Хватает и претензий к подвеске, прежде всего – к ее настройке. «Огорчает подвеска: крупные выбоины Тахо проходит на ура, а вот на мелких неровностях очень сильно трясет», «Подвеска и ее секреты – мелкие неровности дороги чудесным образом передаются на весь позвоночник, а крупные глотает на ура и без пробоев!».

В итоге оценки отличаются противоречивостью: «Жесткая задняя подвеска при поездке на заднем сиденье просто разочаровывает», «Машина гремит, скачет как козел, ощущение, что подвеска вот-вот развалится». И буквально в соседних отзывах подвеску называют… избыточно мягкой! «Укачивает при хорошей дороге», «Машина очень мягкая, просто плывет». И именно эту мягкость владельцы винят в клевках при торможении и сильных кренах в поворотах. «После седанов комфорт рамного среднеразмерного трака не впечатляет: стыки мостов, лежачие полицейские проходятся жестче. Естественно, управляемость по сравнению с седаном иная – повороты нужно проходить медленнее». Ну а в итоге настройку подвески многие владельцы склонны считать чуть ли не единственным серьезным недостатком Chevrolet Tahoe третьего поколения…

Любовь #2: На трассе и на бездорожье

Однако ни специфические настройки подвески, ни вялые тормоза не мешают владельцам получать удовольствие от поездок на Tahoe, в особенности если речь идет о дальних путешествиях и шоссе с хорошим асфальтом. «Дорогу держит чётко, даже при скорости 140 (больше не пробовал и не буду)», «При скорости 140 км/ч полностью устойчив, идет как по рельсам», «А едет он, как большая круизная яхта – чуть покачиваясь на ухабах, на которых другие подпрыгивают, и стремительно поглощая километры». Конечно, не стоит ожидать от рамного внедорожника на грузовом шасси дорожных манер легкового автомобиля – не зря американцы машины этого класса называют «траками», то есть грузовиками: «Огромные крены, если попытаться поиграть на ней в шашечки, это закончится плачевно», «Автомобиль не для активной езды вообще! Хотите газ-тормоз – финик, акура и бемеве в этот бюджет». Но динамики Тахо вполне хватает: «На обгон машина идет уверенно, вот только коробка 4-х ступенчатая 80-х годов немного зависает в раздумье», «Мощность двигателя вполне позволяет наказать наглеца, если в этом есть необходимость», «Если надо пару фур обойти, запаса мощности с головой хватает. При этом звук мотора – просто песня!». Да и рулится автомобиль на самом деле вполне адекватно (если не требовать от него невозможного): «Машина ощущается единым организмом, очень понятна на поперечном сносе, если не дурковать, вырулить можно практически всегда», «Машину очень легко водить. Газ и руль четкие, внятные».

Chevrolet Tahoe 2006–14



Среди прочих достоинств авторы отзывов отмечают, что автомобиль не слишком чувствителен к продольной колейности: «Из-за широкой колеи не попадает в колейность на дороге и едет, как утюг». А вот стыки, выбоины в асфальте и тому подобные безобразия Tahoe переваривает с трудом: «Любая плохая дорога вызывает дикий дискомфорт. Гребенка, проселок или плохой асфальт – машина гремит, скачет как козел, ощущение, что подвеска вот-вот развалится», «По стиральной доске можно только еле ползти, чуть на газ нажимаешь, и вибрация начинает заполнять всё внутри. Но по трассе идёт, как тепловоз».

В итоге в очень многих отзывах авторы называют Tahoe едва ли не лучшим автомобилем для дальних семейных путешествий: «На трассе, по моему мнению, очень мало автомобилей могут сравнится с ним в комфорте дальних поездок. Разве что Рейндж, но это совсем другая история и за совсем другие деньги», «Что касается трассы, то это ее стихия, машина "плывет", американцы ее для этого и сделали», «Моя семья после поездки в Москву единогласно голосует за Тахо, за мягкость и комфорт путешествия. Да, на поперечных стыках машина вздрагивает могучим телом, но когда дорога ровная, это песня».

Вместе с тем полный привод позволяет весьма спокойно чувствовать себя в сложных дорожных условиях: «Зимой едет очень уверенно в режиме auto (у меня шипованный Ханкук 275/55R20). Сложные отрезки (грязевые, снежные и т.д.) проходит, хоть иногда и с ущербом для юбки переднего бампера», «Дорогу держит уверенно в различных погодных условиях, будь то дождь или заснеженная трасса», «Попадал в пургу в Тверской области, на режиме 4х4 авто реально идёт, как по рельсам, при скорости 100-120».

Chevrolet Tahoe 2006–14



Но вот считать Tahoe полноценным внедорожником все же не стоит, несмотря на подключаемый полный привод, наличие понижающей передачи и 200 мм дорожного просвета. Во-первых, вес автомобиля слишком велик, чтобы смело кидаться на штурм тюменских или карельских болот. Во-вторых, есть определенные проблемы с геометрической проходимостью. Самая явная из этих проблем – висящая достаточно низко юбка переднего бампера. Для того, чтобы чиркнуть ею о какое-нибудь препятствие, не нужно бросаться в пучины экстремального оффроуда. Это можно сделать и в городе, забираясь на бордюр или паркуясь в каком-нибудь сугробе. Но суть проблемы состоит в том, что, зацепив за препятствие этой «губой», можно запросто повредить и сам бампер: «По поводу фартука под бампером: все же оторвал я его, и достаточно жестко. Вывод: планируете лазить по бордюрам и парковаться на тротуарах, лучше сразу снять, будет меньше последствий, а то можно и бампер порвать», «Цепанул зимой лёд бородой, в итоге борода целая, но слегка лопнул бампер». Самое интересное, что в рыхлом снегу или на раскисшем поле машина ведет себя очень неплохо. Главное, чтобы колеса могли докопаться до чего-то более-менее твердого: «Новый год встречали за городом, а там – целинные поля. Ребята, он прет, как танк: снежный покров на поле – 30-35 см, а он едет, только снег распихивает», «Зимой попал случайно на танковый полигон и, спросив, не ожидается ли каких учений, резвился там часа два, которые пролетели как 5 минут. За всё время раз пять улетал в поле, через борт из утрамбованного снега так, что снег с целины заползал на капот, но без проблем задним ходом возвращался на трассу».

Ненависть #1: Налог, расход горючего, расходы на содержание

Да, принимая решение о покупке на вторичном рынке большого и мощного американского внедорожника, нужно четко отдавать себе отчет: а хватит ли у пана атамана золотого запаса на то, чтобы его содержать? Ну хорошо, начальные вложения (то есть сама цена покупки) по нынешним временам не так уж и велики. За автомобили 2008-2010 года продавцы просят от 850 000 до 1 500 000 рублей, за более свежие с 6-ступенчатым автоматом – от 1,4 до 3 миллионов рублей. Вполне можно подобрать что-то, что впишется в бюджет… А вот дальше начинается зона неизвестности. Все зависит от того, как содержал автомобиль предыдущий хозяин, поскольку объем расходов на приведение автомобиля в чувство прямо пропорционален степени «ушатанности». Если автомобиль был свежим, а хозяин не манкировал своевременным ремонтом и обслуживанием, есть шанс уложиться в обычное «правило тысячи», то есть вложить сумму, эквивалентную 1000-1500 долларов США. А если нет… Тогда готовьтесь к серьезным расходам.

Chevrolet Tahoe 2006–14



Замена жидкостей после покупки встанет примерно в 50 тыс. рублей, в Tahoe только одного масла в разных местах литров 30. Наверняка придется менять диски и тормозные колодки, так как либо они перегретые и бьют, либо давно кончились. Диски и колодки по кругу – это еще 80 тыс. руб. Подвеска Tahoe не отличается суперживучестью, так что готовьте тысяч 40 на передние амортизаторы. Компрессор пневмосистемы задней подвески ходит примерно 70 тыс. км, и если он умер, то его замена стоит минимум 35 тыс руб. Ну а если компрессор не работал, а предыдущий владелец продолжал ездить на сдутых подушках, то можно смело готовить еще 70 тыс. руб. на задние амортизаторы. Весьма вероятно, что придется менять ступицы и передние верхние рычаги тоже придется поменять. Ступица – 20 тыс. руб., рычаг – около 18 тыс. руб. Бензонасос ходит 5-6 лет, если машина старше, то приготовьте 35 тыс. руб. на его замену. В общем, стоит запасти 300-350 тыс. руб., и это запланированный минимум.

Вот что рассказывают о своих расходах после покупки владельцы подержанных Тахо: «Предыдущий владелец не особо любил его, поэтому в подвеску пришлось сразу вбить около 200 тысяч, замена трубок второго кондея на шланги (это их больное место), замена всех жидкостей, колодок, фильтров, компрессора и задних амортов – первое ТО после покупки вышло на 270 тыс. руб. Свет у Тахо тоже больное место. Вылечил за 30 000 установкой светодиодного ближнего (правда, ребятам, кто это делал, пришлось повозиться сначала с установкой, а потом с регулировкой, чтобы встречные не ослепли, потому что автокорректора у Тахо нет», «Загнала в профильный сервис, чтобы убрать косяки ( машина 2009 года). Одна восстановленная пневмостойка – 20 тыс. (новая 30), компрессор подвески – 30 тыс., датчик дроссельной заслонки – 5,5 тыс., ступица – 15, рычаг – 15, шаровая – 6,7, ремонт порогов – по 4 тысячи за каждый, крестовина – 2,5 и по мелочи, прокладки/масла/смазки, на 35 тысяч. Итого, первое ТО после покупки встало в 170 тысяч рублей (запчасти в основном оригинал, но и неоригинал тоже имел место)».

А вот расходы на текущее обслуживание и ремонт владельцы оценивают очень по-разному. Кто-то считает, что Tahoe «надежный и экономичный в обслуживании автомобиль», кто-то относит дороговизну ТО к серьезным минусам: «За пробег почти в 20 тыс. км. сделал два ТО с интервалом в 10 000 км (первое ТО – примерно 40 000 рублей, второе, базовое, стоимостью около 8 000 рублей), что для меня дороговато». Тем не менее во многих отзывах звучит мысль: «Ну вы же не хотели купить "американца" на раме от грузовика, позиционируемого около премиум класса, и платить за обслуживание на СТО, как за ВАЗ?». Опять же, конструктивно Tahoe достаточно прост, многое можно сделать самостоятельно или в гаражах, запчасти доступны, а на рынке запчастей можно приобрести немало вполне приличных аналогов.

Chevrolet Tahoe 2006–14



Еще один вопрос, которому уделяется в любом сообществе владельцев Tahoe и который не могут обойти авторы сетевых отзывов, – это расход горючего. Оно и понятно, Тахо относится к той категории автомобилей, которой посвящен старый анекдот: «Мужик, ты мотор-то заглуши, а то никогда не заправишься… ». Действительно, V8 объемом 5,3 литра в принципе не может отличаться совсем уж малым аппетитом. Впрочем, в большинстве отзывов авторы пишут, что расход оказался несколько ниже их ожиданий, и что всякие ужасы про 30-35 л/100 км можно смело относить к категории мифов и ужастиков. На самом же деле можно ориентироваться на такие цифры: трасса на скорости до 100 км/ч – 11л/100 км, трасса (100-130км/ч) – 11,5-13 л/100 км, город (без пробок) – 15-16,5 л/100 км, город (с умеренными пробками) – от 16 до 17 л /100 км, город (с серьезными пробками ) – 17-20 л/100 км. Нормальный средний расход в смешанном режиме – 15-16,5 л/100 км. В случае автомобиля с 4-ступенчатым автоматом к этим цифрам смело можно прибавлять 1-2 литра. Аналогично 2-2,5 литра добавляют поездки с груженым прицепом и езда в зимний период в режиме 4х4 Auto. Такой расход владельцы считают более чем приемлемым: «Мало ест бензина для такого объема», «На самом деле я бы не сказал, что он очень прожорлив», «Расход самый низкий в своем классе», тем более что двигатель без проблем потребляет российский 92-й бензин.

А вот транспортный налог на 324 лошадиных силы является объектом всеобщей ненависти. В зависимости от региона он составляет от 48 до 55 тыс. руб., что, конечно же, немало. «Пожалуй, здорово всё, кроме свинского налога, который жаба душит платить, даже когда деньги есть», «Из минусов, конечно, ещё налог в 48 000 руб.», «Бесит абсолютно конский налог». Впрочем, многие готовы с ним смириться: «Думаешь: да и бог с ним, с этим налогом, зато сел, завел, поехал… », «Касаемо налога могу сказать, что отдавать 50 тыс. рублей в год, конечно, не хочется, но когда я пару лет ездил на Тойоте Камри, то каждый года страховал ее по КАСКО от 65 до 75 тысяч рублей, и в итоге автомобиль все-таки вскрыли под угон. Так что 50 000 как-нибудь раз в год заплачу, а в остальном все устраивает», «Налог, конечно, не маленький, зато страховка радует», «Налог 48 000, ну и ладно, себя тоже баловать надо».

Но в любом случае, как справедливо заметил автор одного из отзывов, «Этот автомобиль – не для "экономяшек". Содержание этого бегемота не может сравниться ни с какой легковушкой, да и глупо делать такие сравнения».

Любовь #1: Вместимость и безопасность

Что ни говори, а Tahoe выбирают те, кому действительно нужен по-настоящему большой автомобиль, и именно внутренний объем чаще всего хвалят владельцы в своих отзывах. «Широкие удобные сидения в просторном салоне, даже езда в долгих московских пробках не утомляет», «В салоне просторно, при росте 190 на пляже спокойно перебирался на задние сидения, где комфортно можно переодеться», «Места на 2 и 3 ряду много, а если сесть на 3 и сложить второй ряд, то можно просто лечь и вытянуться в полный рост», «Салон приятно просторный, сзади установил посередине детское кресло». По их словам, автомобиль очень подходит для «больших парней»: «187 см и 120 кг, и я всё равно чувствовал в ней себя человеком среднего размера – головой сильно не достаю до потолка, а мой друг, 190 см, сказал, что это первая рамная машина, в которой ему комфортно сидеть».

Chevrolet Tahoe 2006–14



Под стать и возможности для перевозки грузов, правда, для того, чтобы получить внушительный объем для разнообразной поклажи, третий ряд сидений все же придется демонтировать и оставить в гараже: «В багажник Ока, наверно, влезет», «Сиденья третьего ряда сразу снял. Багажник стал таких размеров, что нужно залезть внутрь, чтобы достать до сидений второго ряда», «Огромный багажник (если есть собакин, то он будет доволен)». При этом даже со снятым третьим рядом автомобиль позволяет перевозить большую семью, но иногда третий ряд все же нужен: «Раз в месяц-два на машине вожу до 7-8 человек, включая меня. Коляску не разбираю, двое детей сзади смотрят мультики на мониторе сверху, багажа влезает ну очень много (особенно если снять третий ряд сидений)», «Отдельно про третий ряд. Там вполне комфортно и удобно, особенно детям: ребенок смотрит в наушниках мультики, супруга слушает радио, а я кручу свою музыку с флэшки, и все это одновременно и без скандалов, на штатной магнитоле! Складываются сидения несложно, а можно и вовсе их вытащить и положить в гараже и тем самым увеличить объем багажника до вполне приличных размеров. Если мало, то можно сложить второй ряд сидений (тоже, кстати, электро-) и тогда хоть спать, хоть холодильник грузить!», «Этой осенью у меня в доме капитальная стройка была – ууух, сколько я на Тахе перевозил!!! И салон (складывал сиденья) полностью забивал, и на крышу – всё без проблем! Обходился безо всяких Газелей!! Доставку заказывал только на крупняк – цемент, шпатлёвка, грунтовка, керамзит, а остальное – на Тахе по субботам».

Chevrolet Tahoe 2006–14



Но есть и еще один аспект, из-за которого водители выбирают Тахо – безопасность. Владельцы высказываются об этом весьма откровенно: «Главная причина, почему выбрал Тахо – это безопасность для пассажиров», «Рамная конструкция – это, конечно, огромный плюс со стороны безопасности. У меня друг на Тахо в лобовую сходил, минус бампер и фара, ну и капот слегка, а у оппонента на "корейце" двери оторвало и ни одного стекла целого не осталось», «В Тахо, может, и нет кучи приблуд электронных – здесь просто металл, который дает тебе и твоим пассажирам больше шансов выжить, чем напичканные электроникой пластиковые ведра. Все-таки семья растет, как и растет количество дебилов на дороге... ». Согласитесь, это серьезный аргумент.