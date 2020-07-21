Не хотелось говорить такое вслух, но Киа – молодцы. Они очень вовремя поняли, что кроссовер в России – это больше, чем кроссовер. И что у нас очень любят простые атмосферные моторы и богатые салоны, но при этом не хотят много платить. В своё время третий Sportage был очень интересным предложением, тем паче что и дизайн у этого поколения получился вполне современным. Одним словом, лет 10 назад найти пять причин для ненависти Спортэйджа было бы очень сложно. Но время идёт, и поводов ненавидеть эту машину становится всё больше.

Истоки

﻿Первое поколение Sportage появилось в 1994 году. Это был первый кроссовер Киа, построили его на платформе Mazda Bongo, и что ещё более забавно – сначала его собирали исключительно в Германии. Сборку в Южной Корее начали только в 1998 году.



У нас эти машины, собранные в Калининграде на Автоторе, полюбили быстро. Неразрезной задний мост, рама, простые и надёжные моторы… А что ещё надо русскому человеку? Вроде как УАЗик, но не ломается. И плевать, что с даже с самым мощным мотором двухлитровым мотором первые 100 км/ч Sportage набирал почти 15 секунд. В целом для того времени – нормально. А моторы и вправду оказались весьма надёжными, хотя у нас больше любили бензиновые двухлитровые двигатели мощностью 128 или 95 л. с. А вот дизельные как-то не зашли. Может, потому что и 83, и 63 л. с. для внедорожника – это очень мало.

Второе поколение упало уже на подготовленную почву. Но упало оно уже в виде типичного кроссовера с несущим кузовом и одной платформой с Hyundai Tucson первого поколения. Эту машину выпускали не так долго – с 2004 по 2010 год, но зато её регулярно пытались сделать симпатичнее, чем она получилась сначала (и это правильно). Рестайлинг провели в 2008 году, а потом ещё раз в 2009. Правда, технически машину не меняли, но для Китая эту машину выпускали до 2017 года, умудрившись сделать им ещё один рестайлинг в 2013-м. Ну а нам в кои-то веки повезло больше, чем Китаю: в 2010 году у нас появилось третье поколение Sportage.

Первое поколение Kia Sportage Второе поколение Kia Sportage

Внешне, как я уже говорил, для 2010 года машина оказалась очень удачной. Да и технически сначала всё было хорошо, и продажи шли на ура до 2016 года – года смены поколений. Впрочем, к этому времени некоторые владельцы стали Sportage тихо ненавидеть. Причина тому – мотор семейства Theta, о котором расскажем чуть ниже. Дизельные двигатели мощностью 136 л. с. популярностью у нас не пользовались, так что большинство проданных Спортейджей как раз с двухлитровым бензиновым мотором.

Kia Sportage 2010–16 Kia Sportage 2010–16

С коробками машине повезло. Их всего две: механическая и АКП A6MF1/A6LF, и обе они радуют ресурсом, причем автоматов существенно больше на рынке. Во всяком случае, так кажется, если сейчас посмотреть на эти машины на вторичном рынке. Но прежде чем на них там смотреть, выясним, какие есть причины этого не делать. Или наоборот – делать без долгих раздумий.



Ненависть №5: мультимедийная система

Мультимедиа в Sportage безоговорочно радует только тех, кто не пользуется штатной навигацией, не пытается синхронизировать с ней свой телефон и хотя бы чуточку глуховат. Или по крайней мере не очень требователен к качеству звука. Все остальные работой штатной «головы» обычно недовольны. Если вкратце, то картина следующая: «Штатное ГУ не для меломанов, мало настроек звука. Хотя звук не ниже среднего. Пару раз зависало при воспроизведении с флешки. Навигация по сравнению с Навител на тройку». В общем-то, тут описаны все минусы. Мультимедиа часто зависает, а при попытке подключить телефон может вообще потерять сознание до сброса клеммы АКБ. Особенно сильно почему-то не повезло владельцам телефонов HTC – их Sportage, видимо, просто презирает. Ну а остальные просто немного печалятся: «Сенсорная голова не позволяет настраивать музыку (бас, низ, баланс), и в инструкции про нее ничего не написано». Надо же, люди даже инструкции читают. Видимо, дело серьёзное.



Kia Sportage 2010–16



Любовь №5: посадка

Должен предупредить: об одних и тех же вещах в отзывах о Sportage часто говорят диаметрально противоположные вещи. Вот, например, внутреннее пространство. Его и ругают, и хвалят одновременно. И в этом надо разобраться. Начнём с хорошего: почти все рады тому, что внутри достаточно просторно: «Удобная посадка, с ростом 187 см достаточно места за рулем», «... места в салоне очень много, при росте 190 см размещаюсь очень комфортно, дети чуть ниже за мной сидят с большим запасом у ног». Радует и водительское место: если жалобы иногда и встречаются, то в основном на короткую подушку кресла. Но в целом владельцы характеризуют всё положительно: «В данном автомобиле очень удобные кресла, которые имеют боковую поддержку. Водительское сидение имеет различные регулировки, и каждый человек может его настроить под себя. При езде на дальние расстояния почти не устаешь в пути». «В данном автомобиле»... Наверное, полицейский писал.



Kia Sportage 2010–16

Так, а что не так? А не так тут с распределением большого пространства. Если людям вполне просторно, то с багажником…



Ненависть №4: объём багажника

С багажником всё хуже. Он не только маленький, но и не очень удачно спланированный: «Неудобный багажник ( малая высота проема + его форма + большая погрузочная высота), и очень много места пропадает там, где лежит колесо».



Kia Sportage 2010–16



Впрочем, выход при желании найти можно. Кто-то пользуется возможностями трансформации салона: «Маленький багажник (4 зимних колеса R17 поместились только со сложенными задними сиденьями». Да, если сложить задние сиденья, то багажник действительно становится огромным. Но что делать, если в машине едет вся семья? Выход найдётся и тут: «Семьей нам не хватает багажника (есть выход: бокс на крышу в аренду)».



Так что вывод сделаем такой: сидеть тесно не будет, но сумки лучше возить в руках. Всё для людей и почти ничего для груза.



Любовь №4: расход топлива

Очень радует, что владельцы адекватно оценивают аппетит своих кроссоверов. А он может быть разным: с полным приводом, АКП и при активной езде он заметно повышается и даже иногда заставляет нервничать. Но при обычной эксплуатации Sportage кушает довольно скромно: «При спокойной езде в смешанном цикле расход не превышал 8,3 л». Все остальные отзывы – в таком же духе: «Порадовал расход топлива от 7,2 до 8 литров на сто километров пробега», «... если не давить на педаль газа, то расход топлива не многим больше заявленного производителем». И всё-таки ещё раз обращаю внимание на ремарки, которые сделали владельцы: «при спокойной езде», «если не давить на педаль газа». Любители гонять в городе на автомате иногда говорят о расходе под 20 литров на сотню. Правда, я не очень понимаю, как можно гонять на Sportage – не самый мощный автомобиль, если честно.



Kia Sportage 2010–16



Ненависть №3: качество салона

Опять затрагиваем спорный момент: кто-то от салона в восторге, кто-то от него плюётся. Отделим зёрна от плевел и посмотрим, в чём тут загвоздка.



Должен признать, ситуация с салоном не слишком сложная: он вроде неплохой, но сделан из дерматина и палок. И ладно бы, просто была плохой кожа, её на корейских машинах ругают все («... кожаный руль потихоньку со временем изнашивается»), есть и гораздо более досадные недоразумения. Например, такое: «В первый же день отвалилась подкладка под ручкой открывания двери внутри салона». Или ещё хуже: «... на машине не было и 10 тысяч, как начало рваться водительское сиденье из комбинированной кожи». Видимо, действительно «салон – эргономичный, но не сказать, что качественный…».

Kia Sportage 2010–16



Кроме того, на некоторых машинах салон начинает скрипеть. Это странно, потому что другие делают удивлённые глаза и утверждают, что даже на пробеге в сто тысяч в их машинах стоит полная тишина. Видимо, дело в сборке: «Салон в целом неплох, но сборка могла быть и лучше. Он не выглядит дёшево, но подгонка деталей могла бы быть качественней». Какие-то машины собирали хорошо, а какие-то – в понедельник. Ну или в пятницу – всё равно плохо.



Любовь №3: оснащение салона

А теперь про тот же салон скажем хорошо: он богатый. Действительно, тут есть, что понажимать или покрутить. Практически все говорят о том, что все эти «фишки» в виде подогревов и прочих «плюшек» очень радуют и работают адекватно: «Салон теплый, подогрев всех сидений и руля – просто прелесть, в салоне много приятных продуманных мелочей«, «... в салоне очень приятно сидеть, приборная панель сделала в стиле корейцев, имеет "космическую" тематику. Все находится на своем месте», «... подогрев всех сидений, подогрев руля, подогрев зоны стеклоочистителей лобового стекла обеспечивают дополнительный комфорт при езде в зимнее время». В общем, всё ясно – таких цитат можно найти сотни. Радуются люди, и это хорошо.



Kia Sportage 2010–16



А ещё важно отметить, что все эти «плюшки» работают вполне надёжно. Если жалобы и встречаются, то только на люк. Всё остальное в салоне сделано достаточно надёжно. Хоть и из дерматина и палок.



Ненависть №2: обзорность

Вот мы и добрались до настоящей головной боли владельцев Спортэйджей. Точнее, до боли в шее, потому что головой в нём приходится вертеть особенно сильно: тут есть большие проблемы с обзорностью. Видимо, дизайнерам пришлось выбирать между практичностью и дизайном. Победил дизайн. Выглядит автомобиль симпатично, но широкие стойки – настоящий бич водителей: «Передние стойки толстоваты, заднее стекло маловато, обзор ограничивают, но привыкнуть можно». При этом зеркала спасают мало. Сзади кое-что видно, во все остальные стороны – почти нет: «Плохая обзорность – передние стойки мешают, капот резко уходит вверх, перед машиной плохая видимость, боковые зеркала имеют большие размеры, но могли быть поинформативнее».



Kia Sportage 2010–16



Хорошо, что среди владельцев есть оптимисты. Они и себя успокаивают, и другим расстраиваться не дают: «Страдает обзорность по причине широких кузовных стоек и узкой линии бокового остекления. Однако это сделано в угоду безопасности (8 подушек и т. п.), поскольку "5 звезд" просто так не получают!».



Что хорошо для танка, хорошо и для Спортейджа: ничего не видно, зато безопасно.



Любовь №2: АКП

Только в паре отзывов я встретил критику автомата. А вот все остальные прямо-таки распёрты во все стороны одами этой коробке. Кто-то на слова скуп: «АКП отрабатывает на 5+», а кое-кто делится более объективными наблюдениями: «Надежный автомат… на 90 тыс. по регламенту менял масло у дилера. Так старое слилось девственно розовое. На пробке поддона и стружки почти не было».



Kia Sportage 2010–16



Многих радует то, что в Спортэйдже стоит классический автомат, а не вариатор или робот: «Коробка автомат (не робот и не вариатор) надежна и расторопна, если жать на педаль соответствующе». Вот только комфорта от него хотят всё-таки вариаторного: «Очень нравится работа 6-ступенчатой АКП – все плавно, без рывков, как на вариаторе».



Ненависть №1: мотор G4KD

Да-да, без этого двухлитрового мотора ни одно упоминание Sportage не может считаться завершённым. Интересно, что в старых отзывах (написанных года этак до 2012) претензий к мотору минимум. Ну дизелит, стучит. И чёрт бы с ним. Ситуация изменилась позже, когда средний пробег машин подобрался к ста тысячам километров. Оказывается, стучит и дизелит G4KD не просто так, а идейно – зарабатывает себе задиры. Почему – однозначного ответа нет. Скорее всего, виновато отсутствие масляных форсунок, которые корейцы зачем-то убрали с оригинального мицубисевского двигателя, когда делали свой G4KD. А может, виновата перекладка поршня в мёртвых точках – юбка стучит о стенку цилиндра. Наверное, проблема носит комплексный характер, но исход один – задиры и масложор.



Kia Sportage 2010–16



Первым владельцам повезло: дилеры признавали случай гарантийным и соглашались на ремонт: «Думал, что эксплуатирую авто бережно и аккуратно, все по регламенту, бензин на проверенных заправках, эксплуатация 90% трасса, но на 90 тыс. и под конец гарантии – замена шорт-блока ДВС по гарантии», «При 107 тыс. км. замена двигателя по гарантии». А вот когда срок гарантии заканчивался, платить приходилось из своего кошелька. Ну или надо было быстро «сливать» машину со стучащим мотором: «Двигатель G4KD, на 100 тысячах задиры на 3-4 цилиндрах, продал», «Примерно на 100 000 км задиры в двигателе, и ремонт обошёлся в 100 тыс. рублей».



Всё это сильно ударило по репутации не только Спортейджа, но и всех корейских машин с мотором G4KD. А может, и просто всех корейских машин. Чего-чего, а подлянки с моторами от них не ожидали.



Любовь №1: стоимость содержания

На фоне стука мотора очень интересно видеть радость людей, которые уверены, что содержание Спортейджа обходится в сущие копейки. Само собой, так говорят только те, кто не нарвался на неприятности с G4KD: «ТО у этого авто недорогое, мне приходилось менять только расходники», «Во время гарантии кроме как на ТО деньги вообще не тратил. К 100 тысячам пробега у меня стоят родные тормозные диски и родные колодки с остаточным ресурсом по 50%».



Само собой, при этом не забывают поругать официальный сервис: «На мой взгляд, сильной стороной является недорогая цена эксплуатации, главное – не у официалов, где цена на запчасти увеличена иногда в четыре раза, простота обслуживания и ремонта».

Kia Sportage 2010–16



Отмечу, что проблема мотора – не единственная дорогая «болячка» Sportage. Достаточно часто встречаются жалобы на раздаточную коробку, есть и более мелкие, но регулярные поломки (например, к пробегу в 100 тысяч у многих заканчивались шлицы приводов).



В остальном эта машина действительно может считаться вполне надёжной, а запчасти и расходники на неё – доступными. Так что этот повод для любви очень даже понятен. Другое дело, что с возрастом поломок становится всё-таки больше, и тогда стоимость содержания машины вряд ли будет радовать её вторых или третьих владельцев. А пока всё-таки радует. Если не застучит.

