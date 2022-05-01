Nissan X-Trail, практичный, не слишком дорогой, но похожий издали на Patrol, не мог не стать популярным. И первое поколение Т30, и второе Т31 многим запали в душу. Наверное, не случайно: машина эта не самая капризная и внешне вполне серьёзная. Что ещё надо автомобилю, чтобы его полюбили в нашей стране? А, точно: X-Trail ещё и кроссовер. Это комбо, фулл хаус и страйк одновременно – такое нельзя не любить. Правда, с оговорками, потому что недостатки у машины тоже есть. Давайте сегодня почитаем, что нравится и не нравится владельцам X-Trail в своих автомобилях.

История техники



Первое поколение X-Trail дебютировало в 2001 году. Его появление было вполне логичным: у Nissan в то время не было приличного городского кроссовера, а конкуренты уже вовсю продавали свои Escape, Tribute и даже Santa Fe. Смотреть на это было невыносимо больно, поэтому автомобиль такого сегмента попытались сделать максимально быстро. Для этого взяли «легковую» платформу Nissan FF-S, на которой уже строили очень популярные Nissan Primera и Nissan Almera, сочинили для неё систему полного привода и похожий на кирпич брутальный кузов и вуаля! – кроссовер готов. Он получился меньше, чем Pathfinder, но мог позволить почувствовать себя мужиком на зимней парковке около дома. Большего от кроссовера и не требовалось. В 2004 году первое поколение Т30 пережило рестайлинг, а уже в марте 2007-го года на Женевском автосалоне показали второе поколение этого автомобиля.

Nissan X-Trail 2006–07

Внешне машины первого и второго поколений вроде бы очень похожи, но это только на первый взгляд. На самом деле новое поколение было действительно новым. Автомобиль с индексом Т31 был построен на платформе Nissan C, той же самой, на которой строили и Qashqai. Дальше дело оставалось за малым: хорошая репутация у кроссовера оставалась с первого поколения, брутальность сохранилась в полном объёме, оставалось только добить потенциальных покупателей рекламой. Что в Nissan и сделали, выпустив ролик, в котором из колёс машины выскакивали роботизированные собаки-роботы, которых, по легендам, даже требовали некоторые покупатели в автосалонах.

Техника в целом тоже не подвела. Теоретически моторы были и бензиновыми, и дизельными. Причём единственная классическая гидромеханическая АКП Jatco JF613E сочеталась только с двухлитровым дизельным мотором, но в России таких машин почти не было: у нас дизели тогда не очень любили. Выбор делали в пользу двух бензиновых моторов – MR20DE объёмом 2 литра или 2,5-литрового QR25DE. И вот тут есть небольшая проблемка: с бензиновыми моторами из автоматических коробок был доступен только вариатор RE0F10A той же Jatco.

Выпуск X-Trail Т31 был налажен и в России на заводе в Санкт-Петербурге с 2009 года. В 2010 году провели рестайлинг, после чего машина пробыла на конвейере до 2015 года.

Nissan X-Trail 2007–14



Кстати, зря я, наверное, употребил выражение «небольшая проблемка» относительно вариатора, потому что… Впрочем, на этом моменте я замолкаю и даю слово владельцам этих автомобилей.

Ненависть №5: ЛКП

Да-да, уже традиционный для многих «японцев» повод для ненависти – это очень слабое ЛКП. Тащите баян, будем его рвать – другого выхода нет. Ругаются на ЛКП очень часто, но, как это обычно получается у комментаторов, до безобразия скучно: «ЛКП слабое, стойкость к коррозии хуже, чем у Тойоты и Мазды, в местах, где камни отбили краску до металла, есть маленькие паучки, ржавки». Ну и, разумеется, больше всего достаётся задней двери: «В конце зимы обнаружилась ржавчина на задней двери», «Покрашена, на мой взгляд, слабовато, за 40 000 уже виднеются сколы, и зацвела пятая дверь (говорят, это их болезнь)». Говорят совершенно верно: жучки на двери появляются почти всегда.

Nissan X-Trail 2007–14

Любовь №5: внешние габариты и манёвренность

Хотя с некоторых ракурсов X-Trail и выглядит солидно, размеры у него не такие уж и большие. Многим это очень нравится: «Радиус разворота маленький, как на легковушке, можно без труда развернуться там, где не разворачивался на Mazda СХ-7». Кроме того, оквадраченная геометрия экстерьера заметно упрощает жизнь тем, кто не очень хорошо чувствует габариты: «Благодаря продолговатому капоту и острым углам маневрировать по двору намного легче... В X-Trail вдобавок видны огонёчки по краям капота». В общем, Nissan – это тот случай, когда компактность и простота дизайна для кроссовера оказываются комплиментом.



Nissan X-Trail 2007–14

Ненависть №4: материалы салона

Перейдём к чуть более спорному пункту. Конечно, многие понимают, что купили не Range Rover, и ждать в салоне роскоши особняка Абрамовича не стоит. Объективность – это всегда хорошо, если бы не одно «но»: салон не только выглядит некачественно, но и во многом таковым является. Одно дело, если пластик кажется грубым и «дешманским», но оказывается устойчивым к износу, другое – когда он и выглядит не очень, и царапается так, будто в салоне ездил неуравновешенный медведь гризли. И вот со вторым у «хитрилы» есть проблемы: «Последнее о салоне – качество материалов. Пластик везде жесткий, царапающийся», «Отделка его оставляет желать лучшего, дешёвый пластик, обивка дверей, как на ВАЗах. Накладки ручек передних дверей слетают (если их случайно зацепить)». Особенно печально выглядит пластик обшивки багажника, который на этом кроссовере царапается слишком легко.



Nissan X-Trail 2007–14



Справедливости ради отмечу, что некоторые замечают: «По поводу пластика в салоне – справедливо только для комплектации SE, в комплектации LE пластик намного лучше». Может быть, так оно и есть. Владельцам должно быть виднее.

Любовь №4: стоимость владения

Тут свалю в одну кучу всё сразу: и изначально невысокую стоимость, и относительно высокую надёжность (кроме вариатора, о котором мы поговорим отдельно), и гуманные цены на запчасти и работы. Пишут все приблизительно одно и то же: «Обслуживание и налог недорогие», «Небольшие расходы на обслугу», «В обслуживании тоже недорого», «Недорогой в обслуживании и недорогие запчасти, запчасти можно подобрать неоригинальные и найти недорогой клубный сервис». В общем, тут всё прекрасно. Особенно с учётом того, что мелкими ремонтами машина тоже не слишком досаждает: «За все время эксплуатации, кроме как на расходники, никаких допвложений. Учитывая оригинальный пробег, смело заявляю: это неубиваемая машина».

Nissan X-Trail 2007–14



И отдельную радость в своё время у многих вызывала стоимость каско (которая сейчас в силу возраста этого поколения X-Trail уже потеряла актуальность). Тем не менее этот параметр важен хотя бы по одной причине: машина была абсолютно не интересна угонщикам. Её можно было не запирать на ночь – никому X-Trail не был нужен. Сейчас, наверное, ситуация другая, но можно хотя бы почти не переживать по поводу криминального прошлого подержанных машин – до «крузаков» в отношении угона X-Trail не дорос. Впрочем, во всех остальных отношениях тоже.

Ненависть №3: шумоизоляция

Тоже довольно банальный повод для ненависти. Что поделать: это хоть и кроссовер, но «народный», и рассчитывать на качественную шумоизоляцию арок и моторного отсека не приходилось. Поэтому, как многие отмечают, в машине «шумно, но это норма уже. Хотя часто кажется, что окно забыл закрыть». Рассуждать тут не о чем, но позволю себе добавить одну цитату, автором которой мог бы быть какой-нибудь Пришвин или Фет, если бы он был владельцем Ниссана: «Во время ожидания с выключенным двигателем слышно, как птички поют; во время езды в дождь слышно, как вода переливается в протекторе задних покрышек». Красиво сказано, однако.



Nissan X-Trail 2007–14



Любовь №3 дизайн

Кому-то X-Trail напоминает кирпич, кому-то – лицо небритого канадского лесоруба, а кто-то выбирал его именно из-за нарочито мужского и брутального дизайна: «типичный утилитарный джипик, мужской дизайн, никаких скруглений, замыливаний и раскосых корейских фар». Согласен: Qashqai на фоне X-Trail выглядит, как Клава Кока на фоне Валуева, так что на то время это был вполне удачный образец мужского автомобильного дизайна. И многим это, конечно, нравится: «С рейлингами, 18-ми колесами, светлого цвета смотрится массивно, особенно на фоне стандартного седана».



Nissan X-Trail 2007–14



Правда, с некоторых ракурсов вопросы возникают: «Сзади квадратичной формы, но во всех других ракурсах смотрится нормально. Без рейлингов это чуть подросший и разбухший универсал». Удивительно, но «квадратичная форма» некоторым эстетам все же не нравится.

Nissan X-Trail 2007–14



Ненависть №2: дверные ручки и лобовое стекло

К своему стыду, я так и не смог выбрать, что поставить на второе место: вечные поломки привода дверных ручек или слабое лобовое стекло. Так что рубанул сплеча и объединил их в один пункт. Однако расскажу о них по порядку. Начнём с ручек.

С ними проблема следующая: «В мороз на дверях несколько раз слетал поводок, и дверь просто невозможно было открыть». Увы, это болезнь X-Trail T31. Слетает, правда, не поводок, а трос, но это вторично. Главное, что периодически одна или сразу несколько ручек перестают работать, причем обычно зимой. Вот тут один из владельцев рассказал о проблеме подробно и точно: «Дверные ручки – это провал. Тоже врожденное. Стоит зимой помыть машину, либо при перепаде с 0 до -10 градусов, так утром при малейшей неосторожности трос дверной ручки слетит, к гадалке не ходи. Крепление троса выполнено, как велосипедный тормоз. Головка заведена в паз, но ничем не закреплена. На морозе трос затвердевает, за ручку тянешь, он и вылетает. Каждую зиму выносилась по очереди каждая ручка, первые две ремонтировал в сервисе, по два куска за работу и полуторачасовое ожидание». Жаль, но с этой проблемой знакомы почти все владельцы кроссовера.

Nissan X-Trail 2007–14



С лобовым стеклом дело обстоит чуть сложнее. Основная проблема – его небольшой угол наклона, который способствует тому, чтобы любой камешек на трассе приводил к трещине: «Самый главный минус – это лобовое стекло. Но тут уже недостаток конструкции, так как оно практически вертикальное. За все время эксплуатации я его менял уже 4 раза, и оно опять треснуло! Но этот момент застанет врасплох только тех, кто ездит в основном по трассе и с большой скоростью». Ну хорошо. Допустим, кто-то не ездит по трассе с большой скоростью. У них-то стекло останется целым? А вот и нет, потому что есть ещё одна проблема – низкая жёсткость кузова: «нет жесткости кузова, вот и лопается при обычном диагональном вывешивании с кочки на кочку».

В общем, если видите на X-Trail незаводское лобовое стекло, не пугайтесь – это норма.

Любовь №2: проходимость

X-Trail, конечно, не внедорожник, а кроссовер, однако все очень радуются его возможности съехать с дороги и немного помесить грязь. Правда, не на вариаторе – он такие штуки не любит. А вот «на палке» можно заехать довольно далеко: «Хорошая проходимость (для кроссовера), пришлось полазить по грязи, иногда с другом устраиваем покатушки, да и активный отдых этому способствует», «по бездорожью лазит нормально с “локом” всех колес (межосевой блокировкой, принудительных межколесных блокировок у машины нет – прим. ред.), ездил по лесу в колее после дождя, где трактора ездят».

Nissan X-Trail 2007–14



На машине с вариатором тоже некоторые любят месить грязь, но последующий ремонт агрегата все впечатления от «покатушек» портит. И ещё одна деталь: у X-Trail довольно нежные ступичные подшипники, поэтому после регулярных поездок по воде и жидкой грязи их приходится менять слишком часто.

Ненависть №1: вариатор

Итак, дошли до самого главного недостатка X-Trail – вариатора. Проблем тут две. Первая – он требует хорошего прогрева перед началом движения. Это нужно не только для того, чтобы сохранить его здоровье, но и для того, чтобы просто поехать: «Как только прогрет движок, хочется уже поехать, ан нет! Вариатор. Он промерзает не хуже движка и не тянет машину первые минут 5 езды по городу. Оборотов 2500, а скорость около 25-30 км/ч. Прогревать нужно его по-любому».



Nissan X-Trail 2007–14



Вторая – это ресурс. На машинах с двухлитровым мотором и при бережной эксплуатации он иногда проезжал и триста тысяч (правда, очень редко), а вот у гонщиков на машинах с моторами объёмом 2,5 л он мог умереть и на 50 тысячах пробега, и даже на 30. Чаще всего проблемы возникали при пробегах от 100 до 150 тысяч. Классика жанра: «Не дойдя до 100 000 км пробега, приказал долго жить вариатор. С момента покупки прошло 2 недели. Пренеприятнейшая ситуация, в результате которой к первоначальной стоимости автомобиля прибавились 100 000 рублей за ремонт коробки». Таких случаев очень много, поэтому один из авторов отзыва высказался вполне точно: «Вариатор Х-трейла – это самый большой кошмар, который был за всю историю моего автовладения». Ну и следующая цитата тоже имеет право на жизнь: «Если ты попадешь в бездорожье с грязью, в кювет или снежные переносы с подъемами, всё. Коробка сдохнет прямо там».

Кроме того, иногда вариатор просто работал шумно (гудел), причём дилеры считали это нормой. Чаще всего гудящие вариаторы всё-таки разваливались, но иногда каким-то чудом ездили с гулом по сто и больше тысяч километров.

Любовь №1: багажник

Если по поводу расхода топлива или того же ЛКП иногда кто-то спорил, то насчёт багажника споров нет – он огромный. Вот, например, что в него можно запихнуть: «В багажнике места не много, а очень много. Производитель вполне мог бы вставить третий ряд сидений. Тумбочка, кухонная плита, детская коляска перевозятся без необходимости складывать сидения; четыре 17-дюймовых колеса, стоя вертикально, умудряются кататься по багажнику, норовя выдавить заднее стекло при разгоне – лучше класть лежа».

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Помимо этого радует и организация багажника, где есть «куча всяких бардачков, в которые влазит всё барахло». Впрочем, по поводу организации иногда возникают споры. С одной стороны, есть такое мнение: «боксы в задних дверях, выдвижная полка в багажнике – представьте, сколько барахла одновременно везде лежит, как в жилетке Вассермана». Это, конечно, хорошо. Плохо, что многие считают, что всё это устроено в ущерб комфорту задних пассажиров. Мол, места им осталось совсем немного, особенно в ногах, так что можно было бы сделать багажник поменьше, а расстояние между рядами сидений побольше. Думаю, это мнение тоже имеет право на существование.



Nissan X-Trail 2007–14



Ну и последнее: возможности трансформации заднего дивана позволяют организовать там отличную кровать, которую очень высоко оценили любители путешествовать на X-Trail. Говорят, спать вдвоём там можно с удобством, и это прекрасно: нет необходимости ставить палатку или искать ночлег. Тем, кому доводится много ездить по стране, эта фишка X-Trail пришлась по душе. Так что если хотите машину с большим багажником и возможностью иногда в нём спать, обратите внимание на этот кроссовер. Может, он создан именно для вас.