Тойоту вторичном рынке любят за то, что она не ломается. А не любят за то, что она не дешевеет. Но так как у нас последнее время не дешевеет ничего, то способность не ломаться выходит на первый план. Есть только один вопрос: так ли это на самом деле? И правда ли, что Тойоту за это любят? Давайте посмотрим, что говорят о своих Camry XV50 владельцы в Интернете. Может быть, все эти убеждения – всего лишь миф. А может, и нет.

История техники​

Camry в кузове XV50 – формально пятое поколение Camry, но если считать по кузовам, среди которых есть не только серии XV, но и V, то к XV50 этот автомобиль успел примерить уже семь кузовов, и XV50 стал восьмым. Кроме того, разбираться в японской номенклатуре мешают ещё и многочисленные названия модификаций кузовов типа Solara (купе), Avalon, Windom или Gracia. Поэтому позвольте пропустить историю всего славного семейства Camry, которая началась в далёком 1982-м году, и разрешите перейти сразу к кузову XV50.

Toyota Camry 1982–86

Итак, старт производства Camry XV50 начался в 2011 году. Предыдущее поколение XV40 в России имело очень большой успех, что на начальном этапе существенно повлияло на популярность и следующего поколения. Тем более что технически машины было довольно близкими: старая-добрая четырёхступечатая коробка Aisin U241 шла в паре с таким же старым двухлитровым мотором 1AZ-FE (который стоял не только на предыдущей XV40, но и на ещё более старой XV30), и только с более новыми моторами объёмом 2,5 л (2AR-FE, 181 л.с.) и 3,5 л (2GR-FE, 249 л.с. на рынке РФ) появилась современная на тот момент «шестиступка» Aisin U660/U760. Одним словом, любители японской классики такую машину не могли не оценить.



А вот дизайн этого поколения стал более строгим. Если многие с удивлением разглядывали интерьер XV40 и не понимали, как можно было допустить такое сочетание форм и расцветок, то Camry XV50 стала намного сдержаннее, строже и серьёзнее. При этом Camry осталась просторной и солидной машиной, что в России оценили не меньше, чем в Америке, где на эту машину в Тойоте возлагали большие надежды. Правда, комплектации американцам предлагали другие. Например, в США можно было купить гибридную XV50 с электромотором и 2,5-литровым 2AR-FXE. Кроме того, за океаном мотор 2GR-FE выдавал 268 л.с: там не стремились уложиться в доналоговые 249 л.с.

В Японии Camry XV50 были только гибридными, ну а у нас гибридов официально не было, и наши люди могли купить у дилера только чисто бензиновые машины.

Toyota Camry (XV50) 2011–2017



Компоновка этого поколения традиционная: мотор расположен поперёк, привод только передний, простые подвески МакФерсон. Ничего необычного нет, и это хорошо.

С ноября 2011 года XV50 стали выпускать в России, на заводе в Шушарах. Правда, две самые дорогие топовые версии у нас не делали, а привозили из Японии.

В 2014 и 2017 годах XV50 пережила рестайлинг, причём после второго она стала называться XV55. Ну и в 2018 году ей на смену пришло новое поколение Camry.

Так а чем ещё была хороша XV50? И чем она же была плоха? Давайте читать мнения владельцев.

Ненависть №5: шумоизоляция арок

Все владельцы отмечают очень тихий салон и отсутствие в нём шума мотора. Правда, некоторые пафосные товарищи, пересевшие в Camry с дорогих «немцев», не удерживаются от комментариев типа «шумоизоляция, мягко говоря, не очень. По сравнению с "мерином", её там просто нет». Однако таких отзывов очень мало, и большинство почти всем довольны. Но очень раздражает, что на дороге становится очень хорошо слышно шум колёс. Советы, понятное дело, не слишком разнообразные: «По шумоизоляции надо добавить шумку колесных арок, т.к. слышно дорогу на скорости выше 100. У меня на зимнем "Данлопе" слышен звук, поэтому подбирайте правильную резину».



Toyota Camry (XV50) 2011–2017



Добавлю, что те, кто в своё время при покупке новой машины не пожалел в автосалоне денег на нормальные подкрылки, страдает от шума дороги намного реже.

Любовь №5: ликвидность

Тут тоже всё просто: Camry, как и любая другая Тойота, не только не торопится терять цену на вторичном рынке, но и пользуется повышенным спросом. Продать её всегда можно легко, быстро и дорого. Цитата будет только одна, потому что все остальные были бы такими же скучными и очевидными: «Незначительно теряет в цене, машина легко продается».



Toyota Camry (XV50) 2011–2017

Ненависть №4: любовь угонщиков

Обратная сторона высокой ликвидности – огромный спрос со стороны криминальных ребят (и чиновников, но те сначала воруют деньги, а только потом на них покупают Camry). Угнать «камрюху» – дело святое. И продать потом легко, и сам процесс до безобразия прост.

А вот дилеры этому только рады, потому что предлагали и сигнализации, и КАСКО, и всё вместе сразу. Правда, многие с грустью сообщали: «Про каско писать не буду – там вообще космос». Речь идёт, само собой, о стоимости полиса.

Более продвинутые тойотоводы решали вопрос более оригинально: «Я себе поставил несколько разных сигналок, недорогих и доступных на рынке. Обошлось это мне в 50 000 руб. (открою только одну – это "блэгбаг" 85, купил за 22 000). Поставил себе сигнализации: 3 активные (т.е. электронные), 1 механическая, 1 пассивная (активируется, когда владелец захочет)». Куча сигнализаций – это хорошо, однако даже примитивная по меркам класса электроника Тойоты не всегда могла переварить криворукую установку большого количества этих устройств, что не столько гарантировало спокойствие владельцу, сколько приносило головной боли от севших АКБ и глюков электрики автомобиля.

Toyota Camry (XV50) 2011–2017



Впрочем, это всё-таки лучше, чем три раза за ночь выглядывать в окно и думать, не угнали ли ещё эту машину какие-нибудь бандиты.

Советов по защите много: «Очень ещё рекомендую ставить металлическую защиту на "мозги" и ОБЯЗАТЕЛЬНО переносить штатный иммобилайзер с заднего правого крыла. Эти две вещи уже серьезно затруднят угонщику его дела», «Каско обязательно просто, настоятельно рекомендую, иначе можно остаться без машины».

С каско без машины, конечно, тоже можно остаться, но страховка подлечит разбитое сердце хотя бы какой-то выплатой. Так что смысл в ней есть, особенно для Camry.

Любовь №4: комфорт и эргономика

Странно, конечно, но в отзывах о Camry явно прослеживается одна тенденция: водители к ней почти равнодушны. Ну, как-то едет… С 3,5-литровом мотором даже способна разгоняться… Вроде всё удобно… В общем, пойдёт, но восторга не вызовет.

Другое дело – задние места. От них в восторге практически все. Пишут об этом много и с явным удовольствием: «Все сиденья с подогревом, перфорированная кожа, но не вентилируемая. Сзади стоит блок управления музыкой, кондеем, шторкой заднего стекла, наклоном спинок сидений. В дальних поездках (более 1000 км), особенно с детьми – ездил два раза в Крым – вполне приятно», «Внутри очень много места. Жена, сидя сзади с ребенком, все никак не привыкнет, что нет карданного бугра, который был в Теане. Места сзади заметно больше, спинки задних сидений регулируются электроприводом по наклону, что очень комфортно». В богатых комплектациях сзади ещё интереснее: «Задний подлокотник снабжен функцией управления климат-контролем, двумя подогревами сидений, регулировкой спинок сидений и аудиосистемой. Всё это для задних пассажиров, места для них стало реально больше».

Toyota Camry (XV50) 2011–2017



Сделаю только маленькую ремарку: в топе, где есть регулировка спинок дивана, эту спинку нельзя откинуть для перевозки крупногабаритных грузов. Хотя что-то узкое, но длинное, перевезти можно: для этого есть лючок.

Ну и ради справедливости всё же приведу и такую цитату: «Особенно радует организация водительского места – ОЧЕНЬ (!!!) удобное расположение подлокотников, надувная подушка в пояснице, рулевая колонка с памятью, автоматическое убирание при выключении двигателя». Так что с комфортом у Camry всё в порядке, хотя до Мерседесов Е-класса она, конечно, сильно не дотягивает. Да и по поводу материалов отделки некоторые тоже негодуют: мол, даже в предыдущем XV40 салон был выносливее.

Toyota Camry (XV50) 2011–2017



Ненависть №3: динамика и АКП

Динамика машин с младшими моторами расстраивает всех владельцев Camry. Как только её ни называют! И ведром для пенсионеров, и 80-летним дедом, и ещё по-всякому, чего в приличном обществе вслух не произносят. Только небольшая часть тойотоводов, которые осознанно выбирали XV50 с двухлитровым мотором и старой коробкой (исключительно в пользу надёжности), готовы смириться с тем, что их автомобиль не ставит рекордов скорости. Остальные только закатывают в точке глаза к небу: «Драйва, страсти и хорошего зажигательного катания вы на ней не получите».

Другое дело Camry с мотором 3,5 л. Кроме хорошей мощности тут и коробка посовременнее – шестиступка, как-никак. Вот только очень многие этой коробкой недовольны: она оказалась очень задумчивой, и спортивным болидом даже 3,5-литровая Camry не стала. Хотя, конечно, свои 210 км/ч по трассе идёт исправно. Правда, некоторые говорят, что исправно, но недолго. И не из-за того, что коробке трудно переварить крутящий момент двигателя, а из-за дикого темперамента водителей таких машин.

Toyota Camry (XV50) 2011–2017



К логике работы этой АКП тоже много претензий. Обычно их суть сводится к следующему: «Она надежная, хорошая, но… нажимаешь педаль в пол… Секунды 1,5 пауза, потом только выстрел», «При кик-дауне коробка притормаживает, но я уже привык и нажимаю на газ немного заранее». В общем, думает она долго.

Те, кто ездит спокойно, 3,5-литровыми машинами довольны. Некоторые довольны машинами и с более слабыми моторами, но таких флегматиков на просторах Интернета совсем мало.

Toyota Camry (XV50) 2011–2017

Любовь №3: проходимость и клиренс

Честно, не ожидал, что так много владельцев XV50 будут хвалить проходимость своей машины. «Проходимость», конечно, в кавычках: с дороги на ней лучше не съезжать, но для города её вполне хватает. Пишут обычно так: «Клиренс достаточен, чтобы не цеплять днищем кочки Подмосковья», «Клиренс у неё самый высокий в классе, 160 мм»...

Если кто-то и цепляет бордюры и поребрики, то делает это обычно юбкой переднего бампера.

Toyota Camry (XV50) 2011–2017



Забавно, что те, кто пересел на Camry с каких-нибудь заднеприводных W211, очень часто плюются, но говорят, что зимой ездить стало намного проще – японская машина так не застревает, как немецкая. Правда, у неё не так хорошо работает система антибукса, но как-то существенно этот факт картину не меняет.

Ненависть №2: ЛКП

Тут долго говорить не о чем: слой ЛКП и хрупкий, и тонкий. Больше всего страдают капоты, которые перекрашивают почти все и часто – по гарантии. Есть сколы и на кромках крыши, но капоту достаётся намного больше. Дадим слово владельцам: «В первую зиму обнаружил вздутие на капоте около хромированного молдинга. Машине года нет. Поехал к дилеру – сказали, будут красить капот. Да вы че? Говорю, давайте локально зачистите и покрасьте с переходом. Нет, не положено. Я сказал,что подумаю. Пришел домой, залез на форумы, а там... У каждого второго». «И еще минус – облез капот, а кузовщики же глаголят, дескать, нефиг ездить 200+, камешки секут в соответствии со скоростью».



Toyota Camry (XV50) 2011–2017



Иногда пишут, что краску может поцарапать не только верхняя одежда, но и ветерок от этой самой одежды. Причём не только на капоте, а и где угодно: «... на крышке багажника сразу слетел кусок краски».

Делаем вывод: перекрашенный капот XV50 – не признак ДТП, а следствие обидной особенности автомобиля. Ну и если не хотите перекрашивать капот ещё раз, есть смысл обтянуть его плёнкой. А лучше – и передние крылья тоже.

Любовь №2: для тех, кто любит экономить

Давайте приведём одну цитату, а потом раскроем её глубокий смысл: «Авто для тех, кто умеет считать копеечку с учетом внепланового посещения сервисов, минимальной потери в деньгах при продаже, а также ликвидности на вторичке». По сути всё сказано верно: с экономической точки зрения XV50 – автомобиль практически идеальный.

Во-первых, он не требует денег на ремонт. Если за ним хорошо следить, ломаться он не будет – это факт. В зоне риска находится только АКП6 с самым мощным мотором, но и там она умирает обычно только у гонщиков. Так что постоянно тратить деньги на ремонт Camry не придётся.

Toyota Camry (XV50) 2011–2017 1 / 6 Toyota Camry (XV50) 2011–2017 2 / 6 Toyota Camry (XV50) 2011–2017 3 / 6 Toyota Camry (XV50) 2011–2017 4 / 6 Toyota Camry (XV50) 2011–2017 5 / 6 Toyota Camry (XV50) 2011–2017 6 / 6

Во-вторых, регламентное ТО тут намного дешевле, чем у конкурентов в лице уважаемых многими (в том числе и мной) «немцев». А в силу того, что технически Camry очень простая, нет никакой необходимости постоянно ездить к дилеру: любой грамотный механик с обслуживанием справится и даже не возьмёт за это много денег.

В-третьих, ещё раз повторю: дешевеет эта машина медленно, а спросом пользуется огромным. Так что если что, её можно быстро и выгодно продать.

Думаю, тут больше говорить нечего: практичные люди любят Camry не просто так. Недостаток у неё один: если давить на педаль газа, расход получается довольно существенным. С мотором 3,5 л в городе вполне можно сжечь до 20 л на сто километров, но если не строить из себя гонщика-спортсмена, то и расход будет в пределах нормы по меркам этого класса.

Ненависть №1: управляемость

А вот тут, увы, всё плохо. Буквально в трёх цитатах изложена вся суть Camry: «Управляемость никакая. Автомобиль валкий», «... машина рыскает при обгоне, руль надо держать, как уздечку ретивого коня; неприятно и несолидно», «Не едет! Не рулится! Не тормозит!».

Toyota Camry (XV50) 2011–2017



Увы. Особенно обидно, что её трудно не только разогнать, но и ехать потом на высокой скорости, и остановить в конце пути. Если вам нравится агрессивная езда и отточенная управляемость, то Camry вам не подойдет точно.

Любовь №1: надёжность

Что ж, согласен: тащите первую премию за банальность, готов её с благодарностью принять. Но разве можно поставить на первое место в рейтинге причин любить Camry что-то другое, если все пишут нечто подобное: «285 000, 2012 год… менял только колодки и масло… Тойота Камри издевательски отказывается ломаться: масло по-прежнему не ест ни капли, подвеска не стучит, сверчков в салоне нет», «Если б сам не вытворял всего, что вытворяю с ней и на ней, ни за что не поверил бы, что можно ТАК бодро ездить без ЕДИНОЙ поломки 100 000 км по нашим дорогам!!». По поводу последнего комментария многие писали, что, мол, 100 тысяч – не показатель, их и Гранта проездит. Оно, конечно, так, но предыдущий владелец чуть выше называл 285 тысяч, а некоторые владельцы считают серьёзной поломкой перегоревшую лампочку ближнего света.

Toyota Camry (XV50) 2011–2017



Скажу больше: у меня один из друзей ездит на Camry 2015 года выпуска. И он меня как-то спросил: а у неё вообще когда-нибудь что-нибудь сломается? Несмотря на пробег далеко за 200 тысяч, машина его ни разу не подводила. Но капот ему перекрасить пришлось, это факт. Впрочем, мой друг – человек практичный, и машина его устраивает полностью.

Особенно, если ему удаётся её разогнать и даже кого-нибудь обогнать.