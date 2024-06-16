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  • Audi A6 и компания: выбираем седан Е-класса от 3 до 13 миллионов рублей

Audi A6 и компания: выбираем седан Е-класса от 3 до 13 миллионов рублей

16.06.2024 122 0 0

Раньше все было просто: у покупателей автомобилей сегмента Е был выбор между BMW 5 серии, Mercedes E-class и Audi A6. Для эстетов существовал Jaguar XF, для любителей «настоящего японского качества» – Lexus ES, а для скромников, которые любят спокойствие, – Volvo S90 и Genesis G80. А что может предложить им сегодняшний рынок?

Автомобили E-класса по европейской размерной классификации обычно имеют длину кузова от 4,9 метра, а колесной базы – от 2850 мм. В 2021 году цены на такие автомобили укладывались в диапазон от 3,5 до 8 миллионов, но наиболее популярные варианты стоили 4,5-5,5 миллиона. Давайте посмотрим, что изменилось в 2024 году, когда официально можно приобрести только одну модель, относящуюся к Е-сегменту, а все остальные варианты попадают в Россию в порядке параллельного импорта. И попутно удивимся, что на сегодняшний день в списках массово ввозимых «параллельных» моделей нет ни Mercedes E-class, ни довольно хорошо известных Volvo S90, ни английских и тем более американских седанов. Тем не менее кое-какой выбор все-таки есть, и некоторые из представленных моделей даже можно назвать доступными для среднего класса. Хоть и далеко не все.

Hongqi H5 Classic: первое знамя для народа 

Как ни странно, с уходом из России западных компаний и приходом на их место китайских цена «входного билета» в мир автомобилей высшего среднего класса несколько снизилась, поскольку роль такого билета сегодня выполняет седан Hongqi H5 Classic. Мы рассказали о нем очень подробно, но на всякий случай напомним, что в Китае H5 продается с 2018 года, и эта модель стала первым автомобилем Hongqi, который начали не только поставлять в гаражи различных государственных структур КНР, но и продавать частным лицам. В качестве основы для разработки первого более-менее народного Hongqi взяли платформу Mazda 6, поскольку выпускает H5 тот же завод совместного предприятия FAW-Mazda, на котором производят Mazda 6 для китайского рынка (правда, в Китае эта модель продается как Mazda Atenza). Когда в 2022 году в линейке появилось второе поколение H5, построенное на собственной платформе FAW, первое поколение осталось на конвейере, получив имя Hongqi H5 Classic. 

Фото: Михаил Баландин

По своим габаритам (4945×1845×1470 мм) и колесной базе (2875 мм) модель вполне соответствует стандартам Е-класса. Нет никаких претензий и к внешнему дизайну, который разработал бывший дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Гибридная силовая установка «мягкого» типа, состоящая из 1,8-литрового турбомотора CA4GC18TD-30, электромотора, одновременно выполняющего функции стартера и генератора, а также 48-вольтовой батареи, имеет суммарную мощность 197 л.с. В паре с ней работает классическая 6-ступенчатая гидромеханика. Максимальный крутящий момент в 320 Нм позволяет разгоняться весьма активно (автомобиль набирает 100 км/ч за 8 секунд), а хорошая шумоизоляция делает этот разгон почти незаметным: звука мотора в салоне практически не слышно. Hongqi H5 Classic можно назвать довольно экономичным автомобилем: по паспорту в смешанном режиме он расходует 6,1 л горючего на 100 км. А вот на плохие дороги на нем лучше не соваться: дорожный просвет составляет всего 134 мм, а в случае полной загрузки автомобиля он может уменьшиться аж до 119 мм.

Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Соответствует критериям сегмента и внутреннее оснащение: двухзонный климат-контроль, электрорегулировки и вентиляция передних сидений, простор для задних пассажиров (который, правда, создан за счет не самого большого багажника объемом 430 литров), медиасистема со скромным по нынешним временам 10-дюймовым тачскрином, зато с акустикой Bose. Ну и, разумеется, комплекс электронных ассистентов. Учитывая все сказанное, автомобиль можно назвать «доступным»: дилеры просят за него от 2 669 000 до 3 282 080 рублей. А ведь цена на куда более скромный «Москвич 6» (в девичестве – JAC J7) в топовой комплектации «Техно» составляет те же 2 626 000 рублей! Но все же учтите, что на официальном сайте Hongqi эта модель не значится, стало быть, и такой же «официальной» гарантии вы не получите. 

Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Toyota Avalon: почти Camry, но чуть выше

На целом ряде рынков Toyota Avalon выполняет роль флагманской модели бренда: ее позиционируют на ступень выше хорошо знакомой нам Camry. В Китае этот достаточно большой (габариты – 4976×1849×1435 мм, колесная база – 2870 мм) автомобиль производят на совместном предприятии FAW–Toyota в провинции Сычуань. Автомобиль имеет передний привод и может оснащаться двумя видами силовых агрегатов: двухлитровым M20D-FKS мощностью 178 л.с. в паре с вариатором и 2,5-литровым 209-сильным A25G-FKS в паре с 8-ступенчатой гидромеханикой Aisin. 

Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Toyota Avalon могут иметь тканевый, кожаный или комбинированный салон. В список оснащения входят двухзонный климат-контроль, электрорегулировки переднего ряда сидений, медиасистема с поддержкой CarPlay и Android Auto и многое другое. Кстати, и приборную панель (с абсолютно нечитаемым экраном бортового компьютера), и универсальный тачскрин (с уникально низким разрешением системы кругового обзора) Avalon унаследовал от последнего поколения Camry. Динамические упражнения не относятся к сильной стороне модели – недаром дилеры-импортеры в официальных документах предпочитают вообще пропустить пункт с показателями разгона до сотни. Зато Avalon может поразить реально низким расходом, который составляет 5,8-6,2 л/100 км. И это не дутые маркетинговые цифры: при идеальной городской эксплуатации седана с 2,5-литровым мотором расход действительно может составлять 6,1-6,2 литра. За версию с 2-литровым мотором в комплектации Progressive придется выложить 3 960 000 рублей, за 2,5 Luxury – от 4 590 000, а за топовую 2,5 Exclusive – от 5 150 000 до 5 450 000 рублей. Что ж, зато это будет не что-нибудь, а Toyota.

Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Hongqi H5 New: единственный официальный

Дизайн второго поколения H5, которое появилось на свет в 2022 году, а с 2023 года официально продается в России, получился более внушительным и солидным. Габариты у Н5 New действительно представительские – 4985×1865×1465 мм при колёсной базе 2920 мм, то есть автомобиль получился даже чуть крупнее «классики жанра» – Mercedes-Benz E-Class W213. Hongqi H5 представлен в России в единственной версии с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с., 8-ступенчатой гидромеханикой и передним приводом. Эта пара обеспечивает разгон до сотни за 7,8 секунды и потребление горючего в смешанном цикле NEDC на уровне 6,6 л/100 км. Но не стоит удивляться, если при движении по пробкам мегаполиса автомобиль покажет аппетит на уровне 12-14 л/100 км. 

Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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В целом оснащение Н5 New вполне соответствует статусу премиального автомобиля: есть и панорамная крыша, и двухзонный климат-контроль, и датчик качества воздуха, и кресла водителя и переднего пассажира с электрорегулировками (у водителя – аж в 12 направлениях), вентиляцией и подогревом, и парковочный ассистент с камерами кругового обзора, и адаптивный круиз-контроль, и многое другое, без чего трудно представить современный люксовый седан. А вот второй ряд хотя и позволяет сесть, заложив ногу на ногу, но не предоставляет пассажирам таких жизненных благ, как собственное управление климатом или шторки на окнах: автомобиль рассчитан на то, что его владелец сам будет сидеть за рулем. В помощь ему предназначен набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, а парковку облегчит система кругового видеообзора.

Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Автомобиль представлен в России в двух достаточно близких по цене комплектациях Comfort и Deluxe, которые стоят 4 790 000 и 4 990 000 рублей и различаются наличием таких опций, как память водительского сидения, площадка беспроводной зарядки телефона и ионизатор воздуха, а также материалом обивки сидений. У более дешевого варианта это будет искусственная кожа, а у более дорогого – натуральная.

Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Volkswagen Passat: баланс за 5 миллионов

«Какой-такой Passat? – скажет придирчивый читатель, – эта модель является типичным представителем сегмента D!». И он будет абсолютно прав, если речь пойдет о привычном для нас «европейском» VW Passat. Но версия, предназначенная для рынков США и Китая, существенно прибавила в размерах и отлично вписалась в критерии «высшего среднего класса»: ее габариты составляют 4948×1836×1469 мм, а колесная база – 2871 мм. Производят такие автомобили в Нанкине на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Кстати, «европейские» VW Passat также присутствуют на рынке КНР, но выпускает их другое СП, FAW-Volkswagen, и называются они Volkswagen Magotan. 

Фото: Volkswagen

«Большой Passat» (его еще нередко называют Passat NMS, New Midsize Sedan) также основан на фирменной модульной платформе MQB, вместе с которой модель получила и линейку силовых агрегатов. Однако в Россию завозят в основном версии с двухлитровым турбомотором EA888 2,0 TSI, агрегатированным с роботизированной коробкой DSG7. Оснащенные им машины в зависимости от развиваемой мотором мощности несут обозначение 330 TSI или 380 TSI. В Россию везут преимущественно  186-сильные 330 TSI в комплектациях Elite и Star Elite. Такой силовой агрегат гарантирует неплохой баланс между динамичностью и экономичностью: он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,4 секунды и средний расход на уровне 6,4 л/100 км. 

Фото: Volkswagen
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Фото: Volkswagen
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Фото: Volkswagen
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Фото: Volkswagen
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Фото: Volkswagen
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Оснащение у большого Passat вполне «бизнес-класса»: кожаный салон, обогрев и вентиляция сидений первого ряда, электроприводы всего, что только возможно, в том числе – крышки багажника, многозонный климат-контроль, пакет электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и систему автоматической парковки, и так далее. Кроме того, автомобиль отличается вместительным багажником на 521 литр, который снабжен функцией открывания без помощи рук. На сегодняшний день купить такие автомобили можно по цене от 5 090 000 до 5 350 000 рублей. Зато на облицовке радиатора, оформленной в строгом корпоративном стиле, будет красоваться знакомая эмблема, и никто из знакомых не будет фыркать: «Тю, еще один пал жертвой рекламы и купил "китайца"… ».

Фото: Volkswagen

Hyundai Grandeur: большой, но прожорливый

Седан Hyundai Grandeur не только является флагманом легковой гаммы корейского бренда (круче только машины марки Genesis), но еще и является абсолютным лидером корейского рынка по продажам. Новое, седьмое поколение флагмана было представлено осенью 2022 года. 

Grandeur – весьма крупный автомобиль, из всех попавших в наш обзор моделей по габаритам (5035×1880×1460 мм) он уступает только Audi A7L, а вот колесную базу, которая равна 2895 мм, можно назвать средней для сегмента. Под капотом – 2,5-литровый двигатель G4KN (он же – SmartStream 2,5 GDI) мощностью 198 л.с., в паре с которым работает классическая 8-ступенчатая гидромеханика A8LF1. Расход топлива в городском цикле составляет 10,2, а на трассе – 7,0 л/100 км.

Фото: Hyundai
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Фото: Hyundai
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При разработке интерьера дизайнеры вписали в угловатую переднюю панель спарку из двух дисплеев с диагональю 12,3 дюйма, причем левый выполняет функцию комбинации приборов. Еще один тачскрин с диагональю 10,25 дюйма предназначен для управления двухзонным или многозонным климат-контролем. В случае топ-версии Calligraphy для отделки салона использованы кожа наппа, деревянный шпон и сатинированный алюминий, а в заднем центральном подлокотнике разместились органы управления микроклиматом, аудиосистемой, а также подогревом и вентиляцией задних сидений. В распоряжении водителя есть неплохой набор ассистентов, который включает в себя системы удержания в полосе, предотвращения столкновений и  распознавания дорожных знаков, а также адаптивный круиз-контроль. Крышка багажника, который вмещает 480 л поклажи, снабжена электроприводом. В общем, Hyundai Grandeur по всем параметрам соответствует строгим стандартам высшего среднего класса, но и стоит он немало: продавцы просят за него от 5 256 000 до 7 400 000 рублей.

Фото: Hyundai
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Фото: Hyundai
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Фото: Hyundai
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Фото: Hyundai
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Фото: Hyundai
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Фото: Hyundai
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Фото: Hyundai
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Audi A6: цена комплекта достоинств

Конечно, официальный уход марки Audi привел к существенному сокращению предложения, но купить А6 актуального поколения C8 (Typ 4K) всё-таки можно и сегодня. Просто раньше эти автомобили поступали к нам непосредственно с завода в Неккарзульме, а сейчас они попадают в Россию в порядке параллельного импорта, в том числе из Китая, где удлиненную версию A6L собирают на заводе СП FAW-Volkswagen в Чанчуне. 

Audi A6L. Фото: Audi
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Audi A6L. Фото: Audi
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Audi A6L. Фото: Audi
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Audi A6L. Фото: Audi
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Audi A6L. Фото: Audi
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Даже «обычные» A6 имеют вполне солидные габариты и колесную базу (4939×1886×1457 и 2924 мм), но популярная в Китае удлиненная версия A6L еще крупнее: ее длина увеличена до 5076, а колесная база – до 3026 мм, благо модульная платформа MLB Evo позволяет произвести такую «растяжку» достаточно безболезненно. Для модели предусмотрена достаточно широкая линейка двигателей, но в Россию завозят в основном два варианта – «турбочетверки» TFSI объемом 2,0 литра и мощностью либо 190, либо 245 л.с. в паре с фирменной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией S-tronic. Обычные А6 могут оснащаться обоими вариантами силовых агрегатов и иметь как передний, так и полный привод, а удлиненные A6L, которые везут в Россию, оснащены исключительно 245-сильным двигателем в сочетании с фирменной системой полного привода Quattro. A6 – автомобиль быстрый и динамичный, 190-сильные версии разгоняются до 100 км/ч за 7,9, а 245-сильные Quattro – за 6,0 секунды. При этом его можно назвать и очень экономичным – в первом случае расход в смешанном цикле составляет 5,0, а во втором – 5,8 л/100 км. 

Audi A6. Фото: Audi
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Audi A6. Фото: Audi
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Естественно, внутреннее оснащение Audi полностью соответствует критериям класса, а багажник объемом 530 л говорит о готовности выполнять роль семейного автомобиля. Но для приобретения машины с таким комплектом достоинств придется серьезно раскошелиться… Цена «обычных» A6 у дилеров на сегодня составляет от 7,5 до 9,6 миллиона рублей, а удлиненных – от 8,1 до 10,5 миллионов рублей.

Audi A6. Фото: Audi
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Audi A6. Фото: Audi
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Lexus ES VII: самурайский шлем с рожками

В Европе и на российском рынке седьмое поколение Lexus ES появилось в 2018 году. А с 2022 года этот представитель E-класса завозится к нам исключительно в порядке параллельного импорта, причем только в одной конфигурации: передний привод, 2,5-литровый A25A-FKS мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатая гидромеханика Aisin UB80E. Двигатель работает по циклу Миллера, оборудован смешанной системой впрыска DVVT-iE, что, с одной стороны, снижает требования к октановому числу топлива, а с другой – повышает ограничения по его чистоте и качеству. Правда, с ним до 100 км/ч Lexus ES разгоняется за 9,1 секунды. Зато экономичность не вызывает нареканий: в городе Lexus ES расходует порядка 8,4, а на трассе – 5,5 литров на сотню километров.

Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Внешность актуального поколения вышла яркой, и стилистика интерьера тоже: чего стоит один только козырек приборной панели в виде самурайского шлема, причем на торчащие из него «рожки» выведено управление режимами движения, а управление многофункциональным центральным дисплеем (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay) осуществляется через отдельный тачпад. При этом салон получил все, что требуется иметь автомобилю сегмента E: кожаную обивку кресел и руля, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу с люком, передние сиденья с электроприводом, регулировкой поясничной поддержки, обогревом и вентиляцией и многое другое. Цена Lexus ES 250 в зависимости от комплектации (F-Sport, Premium или Advance) составляет от 7,7 до 9,35 миллиона рублей.

Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Фото: netcarshow.com
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Фото: Lexus
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Фото: Lexus
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Audi A7L: седан из лифтбека

У модели Audi A7L, разработанной специально для китайского рынка и дебютировавшей в 2021 году, весьма примечательная история. Начало ей положило создание в 2010-м спортивного лифтбека A7 на базе седана A6 , затем по аналогичной схеме в 2018-м было создано второе поколение модели с заводским кодом Type 4K8, на базе которого в 2021 году и был создан седан A7L. Автомобиль имеет внушительные габариты (5076×1908×1429 мм) и колесную базу в 3026 мм. Если внимательно присмотреться к этим цифрам, то легко можно увидеть, что они ни на миллиметр не отличаются от параметров Audi A6 L. И производят их также на совместном предприятии – правда, созданном Volkswagen с другим китайским концерном, SAIC, и расположенном в «немецком городке» Антинг недалеко от Шанхая. 

Фото: Audi
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Фото: Audi
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По сути, этот автомобиль отличается от A6L только безрамочными стеклами дверей и более спортивным силуэтом. Под капотом – тот же двухлитровый турбомотор 45 TFSI мощностью 245 л.с., в паре с которым работает 7-ступенчатый робот S-Tronic. Привод – безальтернативно полный, по крайней мере, у автомобилей, поступающих в Россию в порядке параллельного импорта. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 7,5 секунды и потребляет в смешанном цикле порядка 7,6 литров горючего на 100 км пути. 

Фото: Audi

C оснащенностью тоже полный порядок: к нам везут только машины в комплектации S-line Warrior Edition, а это означает и многозонный климат-контроль, и кожаный салон со спортивными передними сиденьями, и достаточно полный пакет электронных ассистентов (включая системы удержания в полосе, предотвращения столкновений и кругового видеообзора), и многие другие опции. Стоит такой седан от 9 950 000 до 10 765 000 рублей.

Фото: Audi
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Фото: Audi
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Фото: Audi
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BMW 5: и никаких ассистентов

В 2023 году появилось восьмое поколение «пятерки» G60, к которому многие поклонники марки отнеслись весьма неоднозначно. Но есть еще места на планете, где можно закупить партию «пятерок» предыдущего поколения G30, ведь помимо Германии эти автомобили собирают в Индии, Индонезии, Малайзии, Китае, Таиланде… Вот этим «параллельные импортеры» довольно активно и занимаются. В настоящее время на российском рынке присутствует только одна версия этого автомобиля, полноприводный седан BMW 520d xDrive. Двухлитровый турбодизель B47 выдает 190 л.с. мощности и 400 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю разгоняться до сотни за 7,2 секунды. При этом он демонстрирует и рекордно малый для машины такой массы и габаритов аппетит: в городе 520d расходует всего 5,2, а на трассе – и вовсе 4,1 литра горючего на 100 км. Тем не менее «пятерка» с ее багажником объемом 530 л весьма неплохо подходит для повседневной жизни. 

Фото: BMW

Опционное наполнение вполне соответствует статусу – кожаный слон, двухзонный климат-контроль… Но электронные ассистенты именно у этих, завезенных к нам 520-х отсутствуют как класс. Однако за удовольствие от вождения нужно платить, и платить немало: все такие автомобили продаются единой цене в 10 407 850 рублей.

Фото: BMW
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Фото: BMW
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Фото: BMW
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Genesis G80: дорого, богато

Седан G80 второго поколения с заводским кодом RG3 дебютировал в 2020 году. В его основу легла новая, уже «обкатанная» на кроссовере GV80 частично-алюминиевая платформа M3 классической компоновки. G80 – это крупный (4995×1925×1475 мм) автомобиль с очень большой колесной базой в 3010 мм. Учитывая средний по размерам багажник, это дало возможность обеспечить комфорт и простор для пассажиров второго ряда. G80 нельзя назвать классическим лимузином, но автомобиль вполне готов к тому, что за рулем будет наемный водитель, а «главный пассажир» займет место на втором ряду сидений, ведь в его распоряжении будут пульты управления климатом и акустикой Lexington, спрятанные в откидном подлокотнике. В целом G80 оснащается всеми мыслимыми и немыслимыми опциями, создающими ощущение премиального дорогого автомобиля: натуральная кожа наппа, натуральное дерево, трехзонный климат-контроль, акустическая система с активным подавлением шумов… Не в обиде и водитель, к услугам которого – приборный экран с диагональю 12,3 дюйма (с трехмерным режимом), 14,5-дюймовый широкоформатный дисплей медиасистемы плюс проекционный экран.

Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Под капотом – новая «турбочетверка» 2,5 T-GDI (G4KR), способная выдать 304 л.с. и 422 Нм крутящего момента. В паре с восьми­ступенчатой гидромеханикой A8LR1﻿/A8TR1 он может разогнать немаленький автомобиль до сотни за рекордные для попавших в этот обзор моделей 6,3 секунды. Конечно, за такой разгон придется заплатить изрядным аппетитом: согласно официальным данным, в городе G80 «кушает» 10,7, а на трассе – 7,8 л/ 100 км, и это самые высокие цифры для моделей этого обзора. Ну и стоимость тоже можно назвать рекордной: на сегодняшний день в России новый Genesis G80 можно приобрести за 12,3-13,14 миллиона рублей.

Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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Фото: Михаил Баландин
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