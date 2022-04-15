Часто в материалах о проблемах и поломках старых автомобилей мы говорим о подсосе воздуха. А что это за подсос такой? Что и куда может подсасывать? И главное: как понять, что такая проблема существует?

Для начала оговоримся: сегодня будем рассуждать только про бензиновые моторы. Подсос может быть и на дизеле (причём иногда интересный – подсос воздуха в топливной системе), но мы немного упростим задачу, ограничив тему.

Слишком бедно

Итак, что такое подсос воздуха? Если очень просто, то это попадание не учтённого датчиками (датчиком массового расхода воздуха или датчиком абсолютного давления, работающего в паре с датчиком температуры воздуха) воздуха во впуск. Почему-то многие уверены, что подсос появился вместе с инжекторными автомобилями. Это не так. Конечно, с ДМРВ и ДАД мы стали постоянно сталкиваться только на инжекторах, но подсос мог быть и на старых добрых карбюраторных машинах. Правда, там его было легче обнаружить и установить его причину: электроники было минимум, так что лишний воздух поступал только или через какие-то неплотности в карбюраторе, или из-за неисправного вакуумного усилителя тормозов. Наверняка многие автолюбители старой школы помнят типичную неисправность, при которой мотор сбрасывал обороты или глох каждый раз после нажатия на педаль тормоза. И, конечно же, все эти же уважаемые автомобилисты сразу назовут и максимально эффективный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель: вкручивание в его патрубок болта с последующей затяжкой оного хомутом. Разумеется, «вакуумник» после таких действий работать переставал, педаль тормоза становилась дубовой, зато мотор больше не глох – воздух через порванную мембрану усилителя не попадал в коллектор, где должно было быть разрежение.

Но это было всё давно. Сейчас всё чаще для работы усилителя используют вакуумные насосы (обычно – на турбированных моторах, а на дизелях они стоят уже давно – там нет вакуума), а современные инжекторы намного более чувствительны к попаданию неучтённого воздуха, чем довольно примитивные карбюраторы. При этом последствия этого воздушного безобразия могут быть заметно серьёзнее.

Итак, чем грозит поступление лишнего воздуха? Последствия могут быть разными, причём они могут зависеть от того, какие датчики используются в автомобиле – ДМРВ или ДАД с ДТВ.

Задача этих датчиков – составить идеальную топливовоздушную смесь соотношением 14,7 к 1 – то есть, на 14,7 кг воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. ДМРВ измеряет количество поступающего воздуха практически напрямую, а вот ДАД вынужден не только измерять давление поступающего воздуха, но и следить за его температурой с помощью ДТВ (для подсчёта плотности воздуха), а уж затем на основе данных с обоих датчиков ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступающего для приготовления смеси. Что система с ДМРВ, что система с ДАД и ДТВ работает хорошо только при одном условии: весь воздух должен проходить только через эти датчики. Как только он находит обходной путь, все замеры датчиков теряют смысл – ЭБУ не видит, что воздуха стало больше, а топливовоздушная смесь становится бедной. И мотор начинает «колбасить». Но немного по-разному.

Мотор с ДМРВ реагирует на подсос более остро. Набор сопутствующих проблем обширный, и сходу во всём обвинить подсос воздуха сложно: уж слишком разнообразные могут быть последствия. Мотор может трястись в лихорадке на холостых оборотах, может перестать нормально «тянуть», разгон становится вялым и нудным, как поклёвка сытого карася. Кроме того, обычно при этом вырастает расход топлива. С такими симптомами очень часто начинают судорожно искать манометр и замерять давление топлива в рампе – уж очень это похоже на умирающий бензонасос. Отчасти логика в этом есть: умирающий насос, как и подсос воздуха, может привести к обеднению смеси (а чаще – просто к её недостатку). Однако не стоит сразу лезть в каталог и ужасаться стоимости нового насоса. Вполне вероятно, причину можно устранить одной отвёрткой.

Датчик массового расхода воздуха

Если же ЭБУ готовит смесь, полагаясь на данные ДАД и ДТВ, признаки подсоса обычно немного другие. Коренное отличие в том, что тут чаще не меняется состав смеси в сторону обеднения, а увеличивается количество бензина пропорционально поступлению лишнего воздуха. За это надо сказать большое спасибо управляющему лямбда-датчику, который видит в отработавших газах слишком большое количество несгоревшего кислорода, сходит от собственных показаний с ума и пытается добавить бензина. В этот момент ЭБУ начинает подозревать, что кое-что идёт не по плану: датчик положения дроссельной заслонки говорит, что на газ никто не давит, а количество воздуха и топлива почему-то растёт, вызывая при этом и рост холостых оборотов. Очумев от происходящего, он может вовсе отключить подачу топлива, в случае чего холостые обороты интересно плавают – волнообразно, от сильно повышенных до слишком низких. Впрочем, такое бывает в сильно запущенных случаях, когда неучтённого воздуха слишком много, и чаще можно заметить лишь рост холостых оборотов. Когда ЭБУ понимает, что либо он чокнулся, либо что-то сломалось, он может выдать ошибки и зажечь «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть на данные топливной коррекции: скорее всего, там будет видно, что воздуха поступает больше, чем нужно.



Подсос и утечка воздуха на моторах с наддувом – явление не менее опасное. У таких двигателей давление на впуске меняется в более широких пределах, от разрежения до избыточного. К тому же давлением на впуске мотор управляет сам, и цена ошибки выше, чем у атмосферного, где верхний предел задан давлением окружающего воздуха. Конечно, и тут есть адаптация топливной смеси по показаниям лямбда-сенсора. Но она предназначена для компенсации износа датчиков, производительности форсунок и сопротивления воздушного фильтра, а не компенсаций утечек воздуха и его подсосов. К тому же на малой нагрузке максимальных 20 процентов адаптации смеси может не хватать, а на высокой она может привести к серьезным повреждениям поршневой группы. Ну а лампочка «Check Engine» загорится только в том случае, если ЭБУ не сможет компенсировать изменения топливной смеси. И даже маленький подсос в любом случае аукнется нарушением в работе двигателя как на малой, так и на большой нагрузке, поскольку механизм адаптации не всесилен.



Все эти вещи, конечно, не могут радовать владельца. Тем не менее это ещё не самое плохое. Самое плохое может быть сначала совсем незаметным, и это существенное обеднение смеси. Что при этом происходит, вы наверняка прекрасно знаете: растёт температура, могут прогореть выпускные клапаны, возможно появление детонации, иногда – и калильного зажигания. Если появляются первые признаки детонации, которые сможет услышать датчик детонации, ЭБУ попытается спасти двигатель от разрушения, изменив угол опережения зажигания. На этом этапе, скорее всего, любой водитель заметит, что с машиной что-то не то. Ну а если не заметит, то дело дойдёт и до перегрева, и до пропусков зажигания, а если очень «повезёт», то и прогара выпускных клапанов.

Отдельно пару слов стоит сказать про еще одно негативное последствие подсоса воздуха. Поскольку этот воздух идёт в обход воздушного фильтра, в нем присутствует пыль и прочие взвешенные частицы, которые для цилиндров являются абразивом. Соответственно, продолжительная езда по пыльным дорогам (а других у нас почти нет) может кончиться не просто повышенным расходом и сниженной мощностью, а задирами в цилиндрах. Так что для всех моторов (а для некоторых особенно – например, с алюсиловым блоком) подсос воздуха может представлять серьезную проблему.

Думаю, на этом грустную часть закончим и перейдём к позитивной и жизнеутверждающей – к поиску места подсоса.

Шипит, горит, дымит

В большинстве случаев найти подсос можно самому. Сложно это сделать, только если воздух проходит сквозь прогоревшую или задубевшую прокладку между головкой блока и впускным коллектором. В остальных случаях всё намного проще.

Начнём с классики – с вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Конечно, если мотор пытается заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, то тут думать не о чем – нужно ремонтировать или менять ВУТ. Но иногда такого явного симптома нет, поэтому нужно провести простой тест: заглушить мотор, несколько раз хорошо нажать на педаль тормоза, и когда она «встанет колом», не отпуская педали запустить двигатель. Если она после этого немного провалилась, «вакуумник» работает, и надо продолжать поиск в другом месте.

Часто подсос возникает в вакуумных патрубках, идущих к впускному коллектору. Самый простой способ найти в них ненужное отверстие для воздуха (то есть дырку) – это внимательно послушать, нет ли постороннего шипения. Увы, не каждый может похвастаться слухом Чайковского или Моцарта, поэтому если «невооружённым» ухом ничего понять не получилось, придётся немного поработать руками.

Для начала надо попробовать снять с корпуса воздушного фильтра шланг с датчиком и пережать его, не давая воздуху проходить через шланг. Мотор должен заглохнуть. Если есть подсос, то он не заглохнет. Более того, так как нормальным путём воздух в мотор через пережатый шланг поступать не сможет, через дыру он начнёт идти активнее, и в этот момент долгожданное шипение услышать проще – шипение будет громче. Получилось – хорошо, нет – ищем дальше.

Если фокус с пережатием шланга не удался и вакуумные магистрали вы считаете целыми, подсос можно поискать в не самом очевидном, но весьма больном в отношении подсоса месте – в уплотнительных колечках форсунок. Понятно, что их сжать невозможно, поэтому тут поможет другой способ поиска подсоса – огнеопасный.

Сразу скажу: я не сторонник брать шприц, наливать в него бензин и поливать им горячий мотор. И не могу сказать, что баллончик спрея-карбклинера – это безопасно. Вести себя со всем этим надо очень аккуратно, и если руки растут не оттуда, откуда планировала генетика, способом подачи горючего вещества на место возможного подсоса лучше не пользоваться. Но если очень хочется, то попробовать можно. Смысл прост: хоть карбклинер, хоть бензин (его пары), хоть WD40 – всё это в сочетании с воздухом хорошо горит. Поэтому если аккуратно нанести эти вещества на место подсоса, обороты коленвала кратковременно вырастут. Метод, конечно, рабочий, но поливать работающий мотор горючими составами надо очень аккуратно. Однако для поиска подсоса в тех местах, где нет сжимаемых шлангов, метод подходит. Подсос может быть в прокладке дроссельной заслонки или впускного коллектора, через колечки форсунок, толстой гофры после ДМРВ или просто под хомутами вакуумной магистрали. Пережать эти места невозможно, поэтому там можно попытаться использовать немного горючих веществ. Но повторю ещё раз – очень аккуратно.

Если же есть опасение, что кривизна рук может привести к пожару, можно пойти другим путём – поехать в сервис и отдать машину специалистам. В сервисе для поиска подсоса могут использовать компрессор или, что ещё лучше, генератор дыма. Компрессор обычно подключают вместо воздушного фильтра, качают не очень большое давление и слушают, где что будет свистеть или шипеть. На словах всё легко и просто, на деле – не очень, так как воздух может уходить через открытые клапаны. И ещё во время этой процедуры надо отключить систему вентиляции картера.

Гораздо лучше пользоваться дымогенератором. Откуда начнёт валить дым из воздушной системы, видно всегда. Главное – заполнить этим дымом систему. В хороших сервисах генератор дыма обычно есть, а проверка с его помощью стоит не так уж дорого.

Кстати, многие пытаются делать генератор дыма самостоятельно. Кто-то для этого жжёт моторное масло, кто-то делает какие-то экзотические машины с сигаретой в роли источника дыма. Насколько эффективно работают самодельные устройства, сказать не могу, это надо проверять. Но если очень хочется погрузиться в техническое творчество, схемы таких конструкций есть в Интернете. Может быть, они вполне рабочие.

Немного об аккуратности, температуре и вибрациях

Можно как-то избежать появления подсоса воздуха? Если автомобиль не слишком старый, то можно. Если он ещё Горбачёва видел, то вряд ли: все резиновые трубки и шланги со временем теряют свои свойства, высыхают, дубеют и трескаются. К сожалению, это естественный процесс, который полностью предотвратить нельзя.

Для более свежих автомобилей наиболее актуальным будет совет не допускать перегревов, которые очень сильно сокращают жизнь и резине, и пластику. И не стоит злоупотреблять постоянной ездой с сильно вибрирующим двигателем (как правило, из-за износившейся наполненной опоры двигателя или просто с его неисправностью). Вибрации ослабляют соединения хомутами и способствуют ещё более быстрому износу и магистралей, и проводки, которые могут просто перетереться.

Ну и последнее: в подсосах воздуха могут быть виноваты не слишком аккуратные руки, которые занимались ремонтом или обслуживанием машины. Не до конца затянутый хомут, неправильно уложенная трубочка, отсутствие какого-нибудь сломанного при демонтаже элемента крепления – всё это может стать причиной подсоса воздуха. К сожалению, такое бывает, и игнорировать такую вероятность нельзя.