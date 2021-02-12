Ароматизатор в машине – это, наверное, не очень плохо, но он ни в коем случае не должен маскировать какой-то запах. Машина в идеале должна пахнуть кожей, в худшем варианте – пластиком (но не горелым). Среднестатистическая машина внутри пахнуть не должна вообще ничем. А если пахнет? Значит, что-то, скорее всего, идёт не так. Давайте принюхаемся к машине и посмотрим, какие запахи должны насторожить.

«Я узнаю его из тысячи... »​

Самый распространённый автомобильный запах – это запах бензина. Не будем сейчас говорить о карбюраторных машинах: их уже почти не осталось, а причины бензиновой вони у них немного самобытны. Поэтому только инжектор, только мейнстрим.



В принципе, источников бензинового запаха много, но часть из них проявляет себя редко. Начнём с самых популярных, потом доберёмся и до экзотики.



Итак, чаще всего в салоне автомобиля воняет бензином из-за бензонасоса, который, как правило, стоит под задним диваном. Непосредственная причина – резиновое кольцо, прокладка, через которую бензонасос прижимается к бензобаку через лючок в кузове под сиденьем. Со временем эта резинка, как и любая другая, дубеет и начинает пропускать пары бензина. Способ устранения прост – замена прокладки. А хорошая новость заключается в том, что в этом случае запах, конечно, раздражает, но не представляет собой слишком большую опасность. Хуже, если бензин течёт в моторном отсеке.



Вторая частая причина – неполадки с горловиной бензобака. Теоретически это отдельная деталь, хотя может быть и намертво приварена к баку. Но намертво – это не всегда на века. Шов тоже может потечь. А уж хомут пластиковой горловины – тем паче. Правда, есть одно «но»: как раз течь в буквальном смысле этого слова там ничего не будет – уровень бензина намного ниже. Разве что при заправке на АЗС, но это тоже неточно. Зато вонючие пары бензина там проходят на ура. И самое грустное – это труднодоступность при осмотре.

Менее распространённая причина тоже связана с бензобаком. Печально, но железный бак тоже ржавеет, и иногда в нём появляются дыры. А ещё он может протереться о другую железку кузова или раздолбанного крепежа. Обычно такое повреждение найти проще: бак начинает протекать.

Кстати, пластиковый бензобак при желании можно ушатать на бездорожье. Вонять тоже будет, но недолго: как правило, бензин быстро вытечет, и вонять будет нечему. Так что это просто информация к размышлению.



Причины, связанные с бензобаком, наиболее вероятные. На всякий случай назову ещё две: это забитый абсорбер и неработающая крышка бензобака. В первом случае абсорбер (это такая штука, которая собирает бензиновые пары и возвращает их в бак) не справляется со своей работой (например, забился фильтр), во втором – крышка в старой машине, которая начинает пропускать пары бензина. Причины не самые очевидные, но возможные.



Если бензином пахнет не от бензобака, есть повод расстроиться ещё больше. Потому что протекающее топливо под капотом – это не только неприятно для носа, но и опасно для жизни. В карбюраторной машине бензин мог протекать по всем соединениям и штуцерам бензонасоса и топливного фильтра – всё это стояло прямо рядом с мотором. В инжекторной все эти вещи тоже есть, но спрятаны они подальше. Да и текут реже. Но тут есть маленькие детальки, которые могут стать причиной неприятного запаха – уплотнительные кольца топливных форсунок. Луж бензина вокруг них не будет, а вот запах вполне возможен.

Конечно же, запах может появиться там, где кто-то что-то пытался сделать кривыми руками. Но тут поиск прост и очевиден: смотреть всё то, что ремонтировали до того, как появился запах.



И последнее: не стоит искать утечку бензина с зажигалкой в руке. Опасно, знаете ли.



«И дым отечества… »

Самый простой для диагностики, но не самый приятный запах – это запах выхлопа. Если чувствуете его в салоне своей машины, не стоящей в пробке с КамАЗами, есть повод напрячься: этот газ весьма опасен для жизни и здоровья. Утечку намного проще искать в мороз – дым, выходящий откуда-нибудь из-под машины в неположенном месте, заметен сразу. А что может развалиться в выпускной системе, мы уже рассказывали подробно.

Другое дело, если запах отработавших газов чувствуется в пробке или в плотном потоке в городе. Если рядом стоят и молотят дизелями старые грузовики, амбре в салоне появляется именно от них. Паниковать не стоит, но некоторые меры принять можно. Во-первых, желательно переключить свою систему отопления или вентиляции в режим рециркуляции (воздух с улицы не будет попадать в салон). Во-вторых, нужно подумать о том, что может пойти не так с салонным фильтром (если он вообще есть). Возможно, есть смысл перестать кроить при покупке дешёвой бумажки сомнительного производства и обратить внимание на какого-нибудь нормального производителя. Бывает, что фильтр просто не очень качественно сделан и не плотно сидит на своём месте, пропуская с улицы все запахи.

Но важно понимать, что в подавляющем большинстве автомобилей полностью избежать постороннего запаха выхлопа от старого грузовика или автобуса невозможно. Особенно, если стоять прямо за его выхлопной трубой. Печально, но факт. Кстати, с этим невероятным ароматом старого дизеля можно спутать другой запах – горелого масла.

Течёт и пахнет

Вонь старого дизеля – это по сути вонь горелого масла. Поэтому запах похож, но в отличие от первой ситуации, машина воняет сама по себе – безо всяких пробок. Так что если дорога чистая, а запах есть, нужно проверить свою машину.

Основная причина запаха горелого масла – это его течи с мотора. Источников может быть очень много, но в первую очередь стоит проверить клапанную крышку. Она иногда «сопливит» очень подленько: незаметно, без очевидных капель масла, но в силу своего верхнего расположения заливает весь мотор с ног до головы (пардон, до поддона картера). Хорошо, если прокладку клапанной крышки (или стык с герметиком) видно сразу, но если на моторе стоит крышка, придётся её снять. Если там сухо, поиск надо продолжить. Сальники, стыки, прокладки – течь может везде. Так что простора для творчества много.

Сладко? Горько!

Ещё один запах не все воспринимают как опасный, а зря. Запах специфический – сладкий. Так пахнет антифриз. Если этот запах чувствуется в салоне, значит, и антифриз протекает где-то тут же. Как правило, это радиатор печки, который стоит где-то под панелью.

Сначала, конечно же, нужно проверить уровень антифриза в расширительном бачке – можно перегреть мотор. Потом осматриваем полы. Если они мокрые, тычем в них пальцем и смотрим, во что он вляпался. Скорее всего, в антифриз. Печка редко лопается сразу сильно, поэтому, кроме запаха, могут насторожить ещё две вещи: слишком сильно потеющие с внутренней стороны стёкла и иногда – еле заметный парок, вылетающий из дефлекторов при включении печки.

Несмотря на то что запах имеет сладковатый вкус, ситуация может быть горькой. Например, у вторых Калин и у Грант есть способность лопать радиаторы печек мгновенно, а их расположение обеспечивает поток очень горячего бурлящего антифриза прямо на ноги водителя. А это грозит не только ожогом, но и аварийной ситуацией. Да и без этого история неприятная: ездить с бегущим антифризом опасно для здоровья мотора. Так что сладкий запах – повод срочно искать утечку охлаждающей жидкости.

Бумага? Картон? Опилки?

Этот запах трудно описать словами, его надо почувствовать. Как бы его представить? Ну, допустим, будто жгут грязную и промасленную картонную коробку на раскалённых кирпичах. Так пахнут горящие тормозные колодки. Причина обычно банальная до невозможности – заклинивший суппорт. Запах лучше чувствуется после остановки и снаружи автомобиля. Осторожно потрогайте диски колёс, и если один из них горячий – виновник запаха найден.

Дальше – на ваш вкус. Либо ехать в сервис, либо ковыряться самому. Но запускать ремонт суппорта тоже довольно опасно. Ладно, если просто слишком быстро сотрётся колодка. Хуже, если перегреется тормозной диск (его как минимум поведёт) или закипит тормозная жидкость. Тут можно вообще без тормозов остаться. А ещё постоянно горячее колесо очень быстро угробит смазку ступичного подшипника. Одним словом, последствия могут быть разнообразными, но всегда неприятными.

Кажется, что-то горит

Запах горелой пластмассы узнают, наверное, все. С таким запахом плавится изоляция проводки и всё, что с ней связано: подгорают переключатели, разъёмы или контакты. В первую очередь надо обратить внимание, с чем связано появление запаха. Хуже, если он есть сразу после включения зажигания (кстати, очень любят плавиться контактные группы замков зажигания – там есть большой ток. Например, на стартер). Если же нет, то проверяем свет, подогревы, музыку. Особенно, конечно, то, что установлено нештатно.

Чаще всего горит проводка головного света, если поставить лампы слишком большой мощности. В некоторых автомобилях (особенно в американских) с завидной периодичностью плавятся контакты подрулевых переключателей света, в цепи которых нет разгрузочных реле. Если запах гари появляется после включения света, можно смело начинать проверку именно с них.

И ещё можно посмотреть блок предохранителей. Бывает, что китайский плавкий предохранитель – единственное, что остаётся целым после сгорания всей остальной машины.

Отдельная история – запах от силовой проводки и агрегатов типа стартера или генератора. Может здорово полыхнуть, а так как локализован источник запаха гари не в салоне, а под капотом, находят его не всегда вовремя. Причём причина может быть не обязательно в замкнутых обмотках генератора, а, например, в плохом контакте плюсового провода или «массы». К счастью, такое бывает редко.

Наверное, нет смысла говорить, что этот запах должен не то чтобы ввести в панику, но озабоченность должен вызвать неистовую. Ездить с ним никак нельзя, сразу – в сервис.

Кто это сделал?

Есть в машине ещё два неприятные запаха, которые иногда путают. Первый – очень специфичный. Говорят про него деликатно: запах сероводорода. Избавьте меня от описания этого аромата, я брезгливый. В появлении такого запаха на большой скорости обычно виноват не чрезмерно испуганный пассажир, а катализатор. Теоретически опасности он в себе не таит: под большой нагрузкой катализатор сильно греется. Но иногда он может быть сигнализатором какой-то неисправности. Например, в системе зажигания, если бензин догорает где-то в выпуске, слишком сильно поднимая температуру отработавших газов.

Если запах беспокоит слишком часто или осязаемо, есть смысл съездить на диагностику. А если пробег слишком большой и есть подозрение, что катализатор забит, можно его удалить (или заменить, если ваш папа – Рокфеллер).

Второй запах похож на первый, но не так однозначен. Это запах гнили или плесени. Запах в принципе безопасный, но неприятный. И источников у него может быть много. Если не следить за чистотой салона, может источать аромат гниющее с прошлого года яблоко под сиденьем. Или не дай бог пролить на обивку пола какой-нибудь кефир или йогурт – выводить их можно бесконечно долго, а ароматизируют машину они безжалостно. Впрочем, это скучно.

Интереснее, если запашок появляется после включения кондиционера. Это означает, что его надо чистить. Если на эту процедуру наплевать, можно заработать какую-нибудь болезнь: в системе живут и процветают целые колонии микробов и бактерий.

Ну и последнее: запах гнили может вызывать повышенная влажность салона. Крайние случаи (дыры в полу ВАЗ-2106) рассматривать не станем, а вот, например, про дренажные отверстия напомним – их нужно прочищать. Могут течь люк, двери (особенно задняя у кроссоверов и хэтчбеков), крышка багажника по уплотнителям. С влагой нужно бороться, иначе машина сгниёт до обидного быстро.

И ещё раз: никакого запаха «техники» в салоне быть не должно. Не надо себя успокаивать тем, что тут есть и масло, и бензин, и горячее железо. Они, конечно, есть, но пахнуть ими внутри не может. А если пахнет, что-то идёт не так. Причём весьма вероятно, что идёт по опасному пути.