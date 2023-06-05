Законы ×
  • Что изменилось в правилах страхования автомобилей с 1 июня 2023 года

Что изменилось в правилах страхования автомобилей с 1 июня 2023 года

05.06.2023 158 0 0

Мы подробно рассказывали, что такое Зеленая карта, зачем она нужна и как работает. Однако с 1 июня 2023 года она перестала работать в большинстве стран. Давайте разберемся, что изменилось и как теперь выезжать на машине за рубеж.

Что такое Зеленая карта?

В двух словах напомним, что такое Зеленая карта. Это полис международного страхования автогражданской ответственности – то есть, проще говоря, зарубежное ОСАГО. В список участников до 1 июня 2023 года входило 48 стран из Евросоюза и не только, но теперь их стало 47 – Россия из списка исключена.

Почему перестала работать Зеленая карта?

Еще в прошлом мае Российский союз автостраховщиков предупредил, что действие российских Зеленых карт на территории Евросоюза и европейских страховых полисов на территории России закончится 1 июня 2023 года. Дело в том, что с 1 июня прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных между РСА и Евросоюзом. Поэтому отныне оформить в России Зеленую карту для выезда за рубеж не получится.

Что теперь делать?

Купить страховку в российской страховой компании перед поездкой за рубеж теперь нельзя, но обязанность страхования автогражданской ответственности за рубежом никто не отменял. Просто схема покупки страхового полиса для Европы (и других стран-участниц программы Зеленая карта) теперь та же, что и для стран, не входящих в список Зеленой карты. С 1 июня 2023 года страховку нужно приобретать «по месту». Например, если вы въезжаете в Евросоюз через Польшу, то можно приобрести Зеленую карту сразу после въезда, в приграничном страховом офисе. Также можно заранее озаботиться заказом полиса онлайн в польской страховой компании – например Balcia или TUZ.

Будет ли зарубежная страховка действовать на территории других стран программы Зеленая карта?

Из программы Зеленая карта вышла только Россия, так что полис, купленный в Польше, Латвии или другой стране-участнице программы, будет действителен на территории других стран. Однако стоит помнить, что, например, Великобритания в их число не входит – там, как и ранее, придется приобрести местную страховку.

А что с теми странами, которые не входят в программу Зеленая карта?

Для поездок в те страны, которые не входят в число участниц Зеленой карты, ничего не изменилось. Например, если вы едете в Казахстан, Узбекистан или Кыргызстан, страховку нужно будет приобрести при въезде на территорию каждой из этих стран.

То же самое касается ситуаций, когда вы пересекаете территорию стран, которые входят и не входят в программу Зеленая карта. На территории стран-участниц будет действовать единый полис, купленный при въезде, а для перемещения по каждой стране, не входящей в программу, нужно будет приобрести местный страховой полис.

путешествия законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Audi A6 IV (C7) Прав ли Джереми Кларксон, считавший Audi слишком правильными в плане управляемости, а потому скучными? Справедливо ли бытующее мнение, что после пробега в 150 тысяч километров Audi превращае... 3478 11 0 04.06.2023
Статьи / Авто с пробегом Mazda CX-5 I с пробегом: сделайте антикор и берегите лобовое стекло Mazda CX-5 образца 2011 года заменила у нас сразу два кроссовера: и не очень популярный CX-7, и еще более диковинный на наших дорогах компактный Tribute. Тем удивительнее, что CX-5 оказалась... 2320 14 1 31.05.2023
Статьи / Популярные вопросы ДТП при буксировке: кого и когда могут признать виновным Мы уже рассказывали о том, как правильно буксировать автомобиль на мягкой сцепке и за что можно получить штраф. Сегодня же коснемся более неприятного вопроса: ДТП при буксировке. Кого могу... 626 0 1 29.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 14378 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 8660 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 7147 1 1355 03.03.2023
Change privacy settings