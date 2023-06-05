Что изменилось в правилах страхования автомобилей с 1 июня 2023 года

Мы подробно рассказывали , что такое Зеленая карта, зачем она нужна и как работает. Однако с 1 июня 2023 года она перестала работать в большинстве стран. Давайте разберемся, что изменилось и как теперь выезжать на машине за рубеж.

Что такое Зеленая карта?

В двух словах напомним, что такое Зеленая карта. Это полис международного страхования автогражданской ответственности – то есть, проще говоря, зарубежное ОСАГО. В список участников до 1 июня 2023 года входило 48 стран из Евросоюза и не только, но теперь их стало 47 – Россия из списка исключена.

Почему перестала работать Зеленая карта?

Еще в прошлом мае Российский союз автостраховщиков предупредил, что действие российских Зеленых карт на территории Евросоюза и европейских страховых полисов на территории России закончится 1 июня 2023 года. Дело в том, что с 1 июня прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных между РСА и Евросоюзом. Поэтому отныне оформить в России Зеленую карту для выезда за рубеж не получится.

Что теперь делать?

Купить страховку в российской страховой компании перед поездкой за рубеж теперь нельзя, но обязанность страхования автогражданской ответственности за рубежом никто не отменял. Просто схема покупки страхового полиса для Европы (и других стран-участниц программы Зеленая карта) теперь та же, что и для стран, не входящих в список Зеленой карты. С 1 июня 2023 года страховку нужно приобретать «по месту». Например, если вы въезжаете в Евросоюз через Польшу, то можно приобрести Зеленую карту сразу после въезда, в приграничном страховом офисе. Также можно заранее озаботиться заказом полиса онлайн в польской страховой компании – например Balcia или TUZ.

Будет ли зарубежная страховка действовать на территории других стран программы Зеленая карта?

Из программы Зеленая карта вышла только Россия, так что полис, купленный в Польше, Латвии или другой стране-участнице программы, будет действителен на территории других стран. Однако стоит помнить, что, например, Великобритания в их число не входит – там, как и ранее, придется приобрести местную страховку.

А что с теми странами, которые не входят в программу Зеленая карта?

Для поездок в те страны, которые не входят в число участниц Зеленой карты, ничего не изменилось. Например, если вы едете в Казахстан, Узбекистан или Кыргызстан, страховку нужно будет приобрести при въезде на территорию каждой из этих стран.

То же самое касается ситуаций, когда вы пересекаете территорию стран, которые входят и не входят в программу Зеленая карта. На территории стран-участниц будет действовать единый полис, купленный при въезде, а для перемещения по каждой стране, не входящей в программу, нужно будет приобрести местный страховой полис.